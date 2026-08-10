يواصل الدوري السعودي للمحترفين نموه المثير، إذ يستعد نادي الدرعية الصاعد حديثًا لاستضافة الأهلي السعودي، أحد عمالقة الكرة، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دوري الأضواء. وبدعم من شركة الدرعية وصندوق الاستثمارات العامة، يتطلع أصحاب الأرض الطموحون إلى ترسيخ مكانتهم أمام منافس من النخبة، في حين يتمتع الأهلي المرصع بالنجوم بقاعدة جماهيرية ضخمة في مختلف أنحاء المملكة.

إذا كنت ترغب في مشاهدة هذا الحدث الكروي مباشرة في الرياض، فقد جمع GOAL كل تفاصيل التذاكر الأساسية.

متى تنطلق مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 13 أغسطس 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيفية شراء تذاكر مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

قد يكون الحصول على تذاكر صالحة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين ذات الطابع الجماهيري أمرًا تنافسيًا، خاصة عندما يزور فريق كبير مثل الأهلي العاصمة.

تُدار مبيعات التذاكر الأساسية عبر البوابات الرسمية للأندية ومنصات تذاكر الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، فإن تذاكر الطرح العام القياسية غالبًا ما تنفد بسرعة كبيرة بمجرد طرحها للجمهور.

وبالنسبة للمشجعين الذين يفوتهم الحجز خلال الطرح الأولي، توفر أسواق التذاكر الثانوية الموثوقة حلًا سلسًا. وتتيح منصات مثل Ticombo للجماهير شراء وبيع تذاكر المباريات الموثقة بأمان. كما تقدم Ticombo تسعيرًا شفافًا وحماية للمشتري، بما يضمن أن تصاريح الدخول الخاصة بك أصلية وتصل في الوقت المحدد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتمد أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين على موقع المقعد، وإطلالة الملعب، ومستوى الطلب بشكل عام.

ملخص تقسيم الأسعار بالريال السعودي:

الفئة 3 / خلف المرمى العادية: من 150 ريالًا سعوديًا إلى 250 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / الجهة الجانبية العلوية: من 250 ريالًا سعوديًا إلى 450 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / المنصة الرئيسية السفلية: من 450 ريالًا سعوديًا إلى 650 ريالًا سعوديًا

كبار الشخصيات / باقات الضيافة: من 850 ريالًا سعوديًا إلى 1,500 ريال سعودي فأكثر

الشراء المبكر يضمن لك اقتناص أرخص التذاكر المتاحة قبل أن يدفع الطلب المرتفع أسعار السوق إلى الارتفاع مع اقتراب يوم المباراة.

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