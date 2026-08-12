يستضيف الخليج نظيره الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في تجدد لمواجهة فاز بها الخليج 1-0 آخر مرة التقى فيها الفريقان في يناير. وقدم الخليج موسمًا قويًا في 2025/26 تحت قيادة جورجيوس دونيس، إذ أنهى الموسم في المركز الثامن، وكان جوشوا كينج صاحب الدور الأبرز في قيادته لإنهاء الموسم في النصف العلوي من الجدول، بينما عاش الشباب موسمًا متباينًا تحت قيادة إيمانول ألجواسيل، إذ بلغ نهائي دوري أبطال الخليج للأندية واكتفى بالوصافة رغم إنهائه الدوري المحلي في وسط الترتيب.

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متى تنطلق مباراة الخليج والشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 14:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيفية شراء تذاكر مباراة الخليج والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

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كما تتوافر التذاكر الرسمية عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الخاصة بكل نادٍ، إلا أنها تُطرح غالبًا قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد انطلاق المباراة. ونظرًا إلى السمعة المتنامية للشباب تحت قيادة ألجواسيل، إلى جانب التقدم المستقر للخليج، فإن الحجز المبكر عبر Ticomboيُعد وسيلة مناسبة لضمان الحصول على مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخليج والشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المعتادة عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد اللقاء، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticomboهو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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