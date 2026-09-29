كيفية الحصول على تذاكر الخليج ضد الحزم: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الخليج الحزم يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يمتلك الخليج الأفضلية في المواجهات الأخيرة، بعدما حقق فوزًا بنتيجة 2-1 في مارس 2026 وانتصارًا بنتيجة 4-1 في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مباريات بينهما، سجل الخليج ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه عشرة، بينما سجل الحزم خمسة أهداف واهتزت شباكه ثماني مرات.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة الخليج ضد الحزم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الخليج ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الخليج ضد الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 29 أكتوبر 2026 - 10:35 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الخليج ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر المباراة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين بين الخليج والحزم، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. منصة التذاكر الرسمية

المنصة الرسمية والرئيسية المخصصة لبيع وإعادة بيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يمكنك العثور على تذاكر الأندية المعتمدة.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت تمامًا الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخليج ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الخليج والحزم بحسب القناة الرسمية، وفئة المقاعد، ومدى التوافر في السوق الثانوية:

1. القنوات الرسمية الأساسية

الدخول العام الرسمي: تبدأ أسعار التذاكر العادية عبر القنوات الرسمية للنادي لمباريات الدوري المعتادة عادةً من فئات دخول ميسورة، وتتراوح غالبًا بين 30 ريالًا سعوديًا و 90 ريالًا سعوديًا .

المقاعد المميزة وعلى الخط الجانبي: تتكلف فئات المقاعد ذات الرؤية الأفضل على المنصات الرسمية ومنصات الشركاء عادةً ما بين 250 ريالًا سعوديًا و 600 ريال سعودي .

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق، بأسعار تبدأ من 50 ريالًا سعوديًا إلى أكثر من 200 ريال سعودي ، بينما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة أو خيارات الضيافة أو الأقسام ذات الطلب المرتفع بشكل أكبر بكثير.

الخليج ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الخليج والحزم

حصد الخليج أربع نقاط من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل تعادلين وفوزًا واحدًا مقابل هزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع النصر، بعدما سبقتها مباراة انتهت بالتعادل السلبي أمام الرياض. وكانت الضربة الأقسى في الخسارة 5-1 أمام الهلال، كما خسر أيضًا 3-0 أمام نيوم SC. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الخليج ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه عشرة.

كما جمع الحزم أربع نقاط من خمس مباريات أيضًا، بتحقيقه فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين. وفاز على التعاون 1-0 في مباراته الأخيرة، لكن ذلك جاء بعد خسارة 3-1 أمام الأهلي. كما تُظهر خسارته 3-2 أمام الاتحاد في وقت سابق من هذه السلسلة أنه قادر على التسجيل، لكنه وجد صعوبة في الحفاظ على تقدمه. وسجل خمسة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال المباريات الخمس.

الخليج ضد الحزم: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

يمتلك الخليج السجل الأقوى في المواجهات الأخيرة بين الفريقين. وانتهت آخر مباراة، التي أُقيمت في مارس 2026، بفوز الخليج 2-1 على أرضه، كما حقق أيضًا انتصارًا كبيرًا بنتيجة 4-1 عندما التقى الفريقان في نوفمبر 2025. وانتهت المواجهتان السابقتان بالتعادل، ما يشير إلى أن الأفضلية في المواجهات المباشرة مالت لصالح الخليج خلال العام الماضي. وفاز الخليج في مباراتين من آخر أربع مواجهات، بينما انتهت المباراتان الأخريان بالتعادل، ولم يحقق الحزم أي فوز خلال هذه السلسلة الأخيرة.