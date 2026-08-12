كيفية الحصول على تذاكر الخلود ضد التعاون: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف الخلود نظيره التعاون على ملعب نادي الحزم في الرس، في مواجهة تتجدد بطابع أكثر إثارة بفضل هتان باهبري، الذي انضم إلى الخلود قادمًا من التعاون في الصيف الماضي، وسرعان ما صنع هدف الفوز أمام ناديه السابق عندما التقى الفريقان في أبريل. وعاش الخلود موسمًا لا يُنسى في 2025/26، إذ أنهى الدوري في المركز 13، لكنه بلغ نهائي كأس الملك، فيما حصد التعاون مركزًا سادسًا مميزًا وتأهل قاريًا عبر دوري أبطال آسيا الثاني.

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متى تنطلق مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 12:10 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

كيف تشتري تذاكر مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

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كما تتوافر التذاكر الرسمية عادةً عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، لكن غالبًا لا تُطرح إلا قبل موعد انطلاق المباراة بأسبوع أو أسبوعين. ومع دخول الناديين هذه المواجهة بعد حملتين مشجعتين، إلى جانب القصة الفرعية الحقيقية المتعلقة بعودة باهبري لمواجهة فريقه السابق، فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo يُعد وسيلة منطقية لضمان مقعدك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر انخفاضًا في التكلفة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المعتادة عادةً من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع اختيار من المقاعد.

الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

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