كيفية الحصول على تذاكر الخلود ضد الاتفاق: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي الخلود مع الاتفاق يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب نادي الحزم في الرس.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال يناير 2026، حقق الاتفاق فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على الخلود. ويدخل الفريقان المباراة سعيًا لحصد نقاط مهمة لتعزيز موقعيهما في النصف العلوي من جدول الدوري.

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متى تنطلق مباراة الخلود ضد الاتفاق في الدوري السعودي؟

تنطلق مباراة الخلود ضد الاتفاق على ملعب نادي الحزم في الرس، يوم السبت 24 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 24 أكتوبر 2026 - 11:05 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

كيف تشتري تذاكر مباراة الخلود ضد الاتفاق في الدوري السعودي؟

خيارات شراء تذاكر مباراة الخلود ضد الاتفاق في الدوري السعودي:

1. المنصات الرسمية الأساسية

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2. منصات إعادة بيع التذاكر

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخلود ضد الاتفاق في الدوري السعودي؟

بالنسبة إلى مباراة الخلود ضد الاتفاق على ملعب نادي الحزم في الرس، تختلف أسعار التذاكر بحسب المنصة، سواء السعر الرسمي أو السوق الثانوية، وكذلك بحسب فئة المقعد:

1. البيع الرسمي الأساسي

وفقًا لإرشادات تسعير الدوري السعودي، تأتي فئات أسعار التذاكر الرسمية على النحو التالي:

الفئة الأقل سعرًا: 10 ريالات سعودية - 30 ريالًا سعوديًا (بحسب لوائح الدوري، يتم تحديد سقف 30% من سعة الملعب عند 30 ريالًا سعوديًا أو أقل)

القبول العام القياسي: 50 ريالًا سعوديًا - 125 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / مقاعد مميزة على الخط الجانبي: 250 ريالًا سعوديًا - 700 ريال سعودي

باقات كبار الشخصيات وصالات الضيافة: 1,500 ريال سعودي - 2,500+ ريال سعودي

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية الأساسية، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر بأسعار سوقية تحكمها مستويات الطلب:

المقاعد القياسية: 220 ريالًا سعوديًا - 560 ريالًا سعوديًا

مقاعد مميزة في وسط الملعب / على الخط الجانبي: 560 ريالًا سعوديًا - 1,200+ ريال سعودي

مقاعد كبار الشخصيات: 1,800+ ريال سعودي

الخلود ضد الاتفاق في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الخلود والاتفاق

حقق الخلود انتصارين وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا سبعة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-0 أمام الرياض، بعدما كان قد تغلب على الشباب 2-1 في المباراة التي سبقتها. ويبرز الفوز 3-1 على الأهلي بوصفه النتيجة الأهم خلال تلك السلسلة.

فاز الاتفاق مرة واحدة وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له في الدوري. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 3-3 أمام القادسية، وهي نتيجة واصلت نمط استقبال الأهداف بسهولة. أما فوزه الوحيد في هذه الفترة فجاء خارج أرضه أمام أبها، حين حافظ على نظافة شباكه في انتصار 1-0.

الخلود ضد الاتفاق: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين فاز الاتفاق 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. وخلال آخر أربع مباريات مسجلة بينهما، فاز الاتفاق مرتين وفاز الخلود مرتين، من دون أي تعادل في هذه السلسلة. وكان آخر فوز للخلود على أرضه في هذه المواجهة في مايو 2025 بنتيجة 1-0، وهي النتيجة التي أنهت في ذلك الوقت فترة تفوق الاتفاق.