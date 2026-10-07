يواجه الحزم نظيره النصر يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب نادي الحزم في الرس.

تميل المواجهات الأخيرة بشكل كبير لصالح النصر، ويتصدرها فوزه الكاسح 4-0 عندما التقى الفريقان آخر مرة في الدوري في فبراير 2026. كما شهدت هذه المباراة تاريخيًا لحظات غزيرة بالأهداف، من بينها التعادل المثير 4-4 على ملعب النصر في فبراير 2024.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر الحزم ضد النصر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الحزم ضد النصر في الدوري السعودي؟

يستضيف الحزم فريق النصر على ملعب نادي الحزم في الرس، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 ملعب نادي الحزم

كيفية شراء تذاكر مباراة الحزم ضد النصر في الدوري السعودي؟

لشراء تذاكر مباراة في الدوري السعودي مثل أبها ضد الشباب، لديك بعض الخيارات الأساسية بحسب ما إذا كنت تبحث عن القنوات الرسمية أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للأندية

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الاطلاع على بوابات التذاكر الرسمية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بالناديين المعنيين (نادي أبها أو الشباب) عند استضافتهما للمباريات، إذ يطرحان تذاكر السوق الأولية المباشرة قبل أيام المباريات.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر لمباريات الدوري السعودي المقبلة عندما تنفد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الحزم ضد النصر في الدوري السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي بحسب ما إذا كنت تشتري مباشرة عبر القنوات الرسمية للأندية أو من خلال الأسواق الثانوية.

1. القنوات الرسمية للأندية

الدخول العام / المقاعد العادية: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / رؤية جانبية مميزة: من 50 إلى 100 ريال سعودي

الباقات التنفيذية وباقات الضيافة: من 250 إلى 600+ ريال سعودي (بحسب النادي المستضيف ومرافق الملعب)

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الأندية الأولية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تدرج التذاكر وفقًا لطلب السوق:

إعادة بيع الدرجة العليا / الدخول العام: من 240 إلى 600 ريال سعودي

الدرجة السفلى / رؤية جانبية للملعب: من 600 إلى 1,600+ ريال سعودي

إعادة بيع VIP والضيافة المميزة: من 1,800 إلى 7,500+ ريال سعودي

الحزم ضد النصر في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الحزم والنصر

حقق الحزم فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 3-1 أمام الأهلي في الدوري السعودي، كما خسر أيضًا 3-2 أمام الاتحاد في وقت سابق من هذه السلسلة. ويُظهر التعادلان، 0-0 أمام الفيصلي و1-1 مع الشباب، فريقًا قادرًا على الحفاظ على التماسك، لكن عدد الأهداف المستقبلة يروي قصة صعبة. وجاء فوزه الوحيد في هذه الفترة أمام التعاون بنتيجة 1-0.

كما فاز النصر في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات، مع تعادل واحد. وكانت النتيجة الأكثر إيلامًا هي الخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي نتيجة كشفت هشاشة دفاعية على أعلى مستوى. وفي الدوري، ترك التعادل 1-1 مع الخليج والخسارة 2-1 أمام الاتحاد الفريق في حالة من عدم الثبات، رغم أن الفوزين المتتاليين على أبها والتعاون، وكلاهما بنتيجة 2-1، أظهرا قدرته على انتزاع النتائج عند الحاجة.

الحزم ضد النصر: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز النصر 4-0 عندما استضاف الحزم في الدوري السعودي في فبراير 2026. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات، فرض النصر هيمنته، إذ فاز في أربع من تلك المباريات، منها انتصار خارج أرضه 5-1 في سبتمبر 2023 وفوز 2-0 على ملعب الحزم في أكتوبر 2025. وكان الاستثناء الوحيد هو التعادل اللافت 4-4 على ملعب النصر في فبراير 2024، وهي المباراة الوحيدة في هذه السلسلة التي تجنب فيها الحزم الخسارة.