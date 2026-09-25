يلتقي الحزم مع الفيحاء يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب نادي الحزم في الرس.

تاريخيًا، يتقاسم الفريقان سجلًا متقاربًا للغاية، إذ حقق الحزم 6 انتصارات مقابل 7 انتصارات للفيحاء، إلى جانب 5 تعادلات عبر 18 مواجهة تنافسية. وفي آخر لقاء بينهما في الدوري خلال أبريل 2026، حقق الحزم فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 بهدفين من يوسف الشمري وعمر السومة.

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متى تنطلق مباراة الحزم ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الحزم ضد الفيحاء على ملعب نادي الحزم في الرس، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 22 أكتوبر 2026 - 09:40 ملعب نادي الحزم

كيفية شراء تذاكر مباراة الحزم ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

إليك الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة الحزم ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين:

1. منصة التذاكر الرسمية

Webook: الشريك الرسمي والرئيسي لبيع تذاكر الدوري السعودي للمحترفين وحجوزات الفعاليات في السعودية هو Webook. تُباع التذاكر مباشرة بالأسعار الرسمية المعتادة، كما تعمل المنصة أيضًا بوصفها المنصة الرسمية لإعادة بيع التذاكر.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

GrintaHub: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فتفقّد منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub حيث يعرض المشجعون التذاكر الفائضة لديهم، ثم اختر الفئة وأكمل عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الحزم ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك الحزم ضد الفيحاء، بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر المنصات الرسمية الأساسية أو الأسواق الثانوية:

1. التذاكر الرسمية الأساسية

Webook: تتراوح أسعار الدخول العادي عادة بين 30 ريالًا سعوديًا و90 ريالًا سعوديًا . أما مقاعد المنصة الرئيسية أو المقاعد المميزة فتتراوح بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي ، في حين تبدأ خيارات كبار الشخصيات والضيافة عمومًا من نحو 1,500 ريال سعودي أو أكثر.

2. السوق الثانوية للتذاكر (GrintaHub)

تتذبذب أسعار إعادة البيع بحسب الطلب والتوافر. وغالبًا ما تتراوح أسعار التذاكر المعروضة لإعادة البيع على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub لهذه المباراة بين 150 ريالًا سعوديًا و2,500+ ريال سعودي ، وفقًا لفئة المقعد وندرته وقوائم البائعين.

الحزم ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الحزم والفيحاء

أسفرت آخر خمس مباريات للحزم في الدوري السعودي للمحترفين عن هزيمتين وتعادلين وفوز واحد، مع تسجيل الفريق سبعة أهداف واستقبال ثمانية خلال تلك السلسلة. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 3-1 أمام الأهلي، بعد فوز 1-0 على التعاون في الأسبوع الذي سبقه. ويعكس هذا المسار فريقًا قادرًا على هز الشباك، لكنه يواجه صعوبة في الحفاظ على نظافة شباكه، إذ خرج بشباك نظيفة مرة واحدة فقط خلال المباريات الخمس.

تعادل الفيحاء في ثلاث من آخر خمس مباريات، وفاز في واحدة وخسر واحدة، وكان آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا أمام الشباب. كما تغلب على أبها 3-2 في وقت سابق من هذه السلسلة، لكنه سجل ستة أهداف فقط عبر المباريات الخمس. وتشير ثلاثة تعادلات في خمس مباريات إلى فريق يصعب التغلب عليه، لكنه في الوقت ذاته ليس من السهل المراهنة عليه كقوة تضمن الفوز.

الحزم ضد الفيحاء: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز الحزم 2-0 على أرضه في أبريل 2026، وهي نتيجة تواصل نمط اللقاءات المتقاربة أو منخفضة التهديف في هذه المواجهة. وعبر آخر خمس مباريات مباشرة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الحزم مرتين وفاز الفيحاء مرة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وكانت الأهداف نادرة نسبيًا، إذ انتهى عدد من تلك المواجهات من دون أن يسجل أحد الفريقين أو كلاهما.