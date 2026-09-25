يواجه التعاون نظيره القادسية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب نادي التعاون في بريدة.

يسعى التعاون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التعافي من نتائجه المتذبذبة في الفترة الأخيرة. في المقابل، يتطلع القادسية، المدعوم بقوة، إلى البناء على زخمه القوي بعد الإضافات الأخيرة إلى صفوفه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة التعاون ضد القادسية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة التعاون ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة التعاون ضد القادسية على ملعب نادي التعاون في بريدة، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 20 أكتوبر 2026 - 11:10 ملعب نادي التعاون

كيفية شراء تذاكر مباراة التعاون ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباراة التعاون ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، اتبع الخطوات التالية:

المنصة الرسمية (WeBook): قم بزيارة تطبيق أو موقع WeBook الرسمي، وابحث عن مباراة التعاون ضد القادسية، ثم اختر القسم المفضل لك في مدرجات الملعب وأكمل عملية الشراء عبر البطاقة أو الدفع الرقمي.

منصات السوق الثانوية (GrintaHub): إذا نفدت المقاعد الرسمية، فتفقّد منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub حيث يعرض المشجعون التذاكر الفائضة لديهم، ثم اختر الفئة المناسبة وأكمل عملية الدفع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التعاون ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

احجز مقعدك لمتابعة مواجهة التعاون أمام القادسية على ملعب نادي التعاون في بريدة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026. سواء كنت تبحث عن تذكرة اقتصادية في المدرجات العامة أو مقاعد مميزة في المنصة الرئيسية، فهناك خيارات متاحة عبر منصات التذاكر الأساسية والثانوية.

أسعار السوق الرسمية الأساسية

الفئة 3 / خلف المرمى: 30 ريالًا سعوديًا - 50 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / الزوايا والجوانب العلوية: 60 ريالًا سعوديًا - 90 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / المنصة الرئيسية السفلية: 100 ريال سعودي - 150 ريالًا سعوديًا

كبار الشخصيات والضيافة المميزة:250 ريالًا سعوديًا - 500+ ريال سعودي

أسعار السوق الثانوية

على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub، تختلف أسعار تذاكر مباراة التعاون ضد القادسية بحسب الطلب وموقع المقعد:

الفئة 3 / خلف المرمى: 30 ريالًا سعوديًا - 80 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / الزوايا وأقسام المدرجات: 90 ريالًا سعوديًا - 200 ريال سعودي

الفئة 1 / المنصة الرئيسية السفلية: 250 ريالًا سعوديًا - 450 ريالًا سعوديًا

كبار الشخصيات والضيافة المميزة:500 ريال سعودي - 1,500+ ريال سعودي

التعاون ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة التعاون والقادسية

لم يحقق التعاون أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، إذ سجل صفر انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 6-0 أمام الهلال، كما خسر أيضًا 1-0 أمام الحزم خلال هذه السلسلة. وجاء التعادلان أمام الفتح (0-0) والفيحاء (0-0)، بينما اكتملت هذه الفترة الصعبة بالخسارة 2-1 أمام النصر.

يعيش القادسية فترة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات مقابل تعادل واحد. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة. كما تغلب على الأهلي 3-2 وعلى الفيصلي 3-1 في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادل 3-3 مع الاتفاق بينهما. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل القادسية 13 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

التعاون ضد القادسية: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 1-1، عندما استضاف القادسية التعاون في الدوري السعودي للمحترفين في فبراير 2026. وفي المواجهات الأربع السابقة، كان القادسية الطرف الأكثر تفوقًا، بعدما فاز ثلاث مرات مقابل انتصار واحد للتعاون. ويتضمن ذلك فوزًا للقادسية بنتيجة 3-0 في كل من مباراة بكأس الملك ومواجهة بالدوري في يناير 2025.