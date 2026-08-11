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دوري روشن السعودي
team-logoالتعاون
ملعب نادي التعاون
team-logoالخليج
Book Al-Taawoun vs Al Khaleej Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر التعاون ضد الخليج: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
التعاون
الخليج

يواجه التعاون الخليج في الدوري السعودي للمحترفين.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف التعاون نظيره الخليج على ملعبه في بريدة، إذ يفتتح الناديان مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27، والتذاكر مطروحة للبيع الآن للجماهير الراغبة في متابعة الحدث من المدرجات. ويدخل الفريقان الموسم الجديد سعيًا للبناء على حملتين جيدتين في الفترة الأخيرة، مع تاريخ مواجهات مباشر راسخ بينهما كثيرًا ما أسفر عن مباريات متقاربة وتنافسية بين الطرفين.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة التعاون ضد الخليج الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق اللقاء، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
ملعب نادي التعاون

كيفية شراء تذاكر مباراة التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة التعاون ضد الخليج مع حجز فوري عبر الإنترنت وعملية دفع آمنة. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نوافذ البيع العام.

كما تتوافر التذاكر الرسمية عادةً عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، لكنها تُطرح في العادة قبل انطلاق المباراة بأسبوع أو أسبوعين فقط، وقد تكون محدودة للجماهير التي لا تملك عضوية قائمة في أي من الناديين. وباعتبارها مباراة في الجولة الافتتاحية، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب تدريجيًا، لذا فإن الحجز مسبقًا عبرTicomboيُعد طريقة ذكية لتفادي تفويت مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين الاعتيادية عادةً من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات افتتاح الموسم، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى التعاون والخليج

التعاون

التعاون - المستوى

الاتحاد
خ0-2
الشباب
ف1-5
الأهلي
خ1-2
الرياض
ت1-1
الحزم
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الخليج

الخليج - المستوى

ضمك
ف0-2
الهلال
خ1-2
الاتفاق
خ0-5
الأخدود
خ3-1
الأهلي
خ1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
5/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

التعاون ضد الخليج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

التعاونتعادلالخليج
3
1
1
دوري روشن السعودي
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
الخليج badge
الخليج
الخليج
1
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الخليج badge
الخليج
الخليج
1
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
انتهت
دوري روشن السعودي
التعاون badge
التعاون
التعاون
2
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
انتهت
5الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب التعاون والخليج

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


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