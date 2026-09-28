تواجه إنجلترا منتخب التشيك مرتين خلال أسبوعين ضمن مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، إذ يسافر فريق توماس توخيل إلى براغ قبل أن يستضيف مباراة الإياب على ملعب ويمبلي. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في دوري A، المجموعة A3، التي تضم أيضًا إسبانيا وكرواتيا، وقد تكون هذه المواجهة المزدوجة حاسمة في تحديد كيفية حسم المجموعة في نهاية المطاف.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة جمهورية التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة التشيك ضد إنجلترا في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب فورتونا أرينا في براغ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 إيدن أرينا

أين يمكن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

تُطرح تذاكر مباراة ويمبلي أولًا عبر البوابة الرسمية لتذاكر منتخب إنجلترا، مع منح الأولوية عادةً لأعضاء نادي سفر مشجعي إنجلترا وحاملي التذاكر الموسمية المرتبطين بالاتحاد الإنجليزي قبل طرح أي عدد متبقٍ للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد التشيكي الجهة المكافئة الأولى لشراء تذاكر مباراة براغ خارج الديار.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عن شراء تذاكر هذه المواجهة المزدوجة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد إغلاق فترات الأولوية للأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك أقرب إلى يوم كل مباراة

تذاكر خارج الديار – تُدار مخصصات براغ عبر قنوات الاتحاد التشيكي، مع توفر محدود لجماهير إنجلترا المرافقة للفريق

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يُعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ومع كون هذه واحدة من أربع مباريات تخوضها إنجلترا خلال فترة أسبوعين، يُنصح بالحجز المبكر لكلتا المباراتين، وخصوصًا مباراة الذهاب على ملعب ويمبلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

تختلف الأسعار الرسمية لمباراة ويمبلي بحسب موقع المقعد، إذ توفر بوابة تذاكر منتخب إنجلترا النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الاسمي ما دامت المخصصات متاحة. وينطبق تسعير الاتحاد التشيكي الرسمي على مباراة براغ بالطريقة نفسها.

يُعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (ويمبلي): تبدأ من نحو 40 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا، وعادةً ما تكون في الطبقات العلوية خلف المرمى

مقاعد الفئة المتوسطة (ويمبلي): مقاعد مركزية على طول خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد المميزة (ويمبلي): تبدأ من أكثر من 200 جنيه إسترليني للمباراة الأكبر بين المواجهتين

تذاكر خارج الديار (براغ): تكون عمومًا أقل كلفة بالسعر الاسمي مقارنة بليلة في ويمبلي، رغم أن المعروض من مخصصات إنجلترا محدود

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذلك فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى التشيك وإنجلترا

يدخل منتخب التشيك هذه المباراة بسلسلة نتائج صعبة خلفه، بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه خسارة 3-0 أمام المكسيك في كأس العالم، كما تعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا خلال البطولة نفسها. وعلى امتداد المباريات الخمس، سجل منتخب التشيك سبعة أهداف واستقبل سبعة، بينما جاء فوزاه في مباراتين وديتين أمام جواتيمالا وكوسوفو.

أما آخر خمس مباريات لإنجلترا فتعطي صورة أكثر حدة. فقد فاز فريق توخيل في أربع مباريات وخسر واحدة، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا سبعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة له الفوز 6-4 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. وجاءت الهزيمة الوحيدة في تلك الفترة أمام الأرجنتين، التي أقصت إنجلترا في نصف النهائي.

التشيك ضد إنجلترا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الطرفين في يورو 2020، حين فازت إنجلترا 1-0 في براغ. وقبل ذلك، فاز منتخب التشيك على إنجلترا 2-1 في براغ خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا في أكتوبر 2019، وهي نتيجة جاءت بعد فوز إنجلترا 5-0 في المباراة المقابلة على ملعب ويمبلي في وقت سابق من ذلك العام. كما تتضمن المباريات الأربع في مجموعة البيانات تعادلًا وديًا 2-2 في أغسطس 2008.

ترتيب التشيك وإنجلترا

يحتل منتخب التشيك حاليًا المركز الثاني في المجموعة A3 من دوري الأمم الأوروبية، بينما تأتي إنجلترا في المركز الثالث.