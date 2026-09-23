كيفية الحصول على تذاكر البوسنة والهرسك ضد رومانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية للمستوى B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية عالية المخاطر، إذ تستضيف البوسنة والهرسك منتخب رومانيا على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا. ويصطدم المنتخبان الأوروبيان في لقاء حاسم ضمن المجموعة، يحمل تداعيات كبيرة على فرص الصعود ونقاط الترتيب في البطولة.

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متى تنطلق مباراة البوسنة والهرسك ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد رومانيا على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 بيلينو بولج ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر البوسنة ضد رومانيا؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر البوابة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم، BHFF Fans، التي تتولى طرح التذاكر العادية لمباريات المنتخب على أرضه في زينيتسا. وينبغي على المشجعين متابعة المنصة الرسمية مبكرًا من أجل ضمان الحصول على التذاكر العادية عند فتح المخصصات للجمهور.

إذا نفدت مبيعات التذاكر الأساسية بالكامل أو أصبحت بعض فئات المقاعد غير متاحة على البوابة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo هي الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر البوسنة ضد رومانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة بيع التذاكر الرسمية من نحو 20 € للمقاعد العامة خلف المرميين في ملعب بيلينو بوليي.

أما في السوق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ أسعار الدخول من حوالي 125 € على المنصات الثانوية عندما تنفد المخصصات العادية عبر منافذ البيع الأساسية.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البوسنة والهرسك ورومانيا

تدخل البوسنة والهرسك هذه المباراة بعدما حققت فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة لها بالخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في كأس العالم، لكنها كانت قد تغلبت على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. كما تعادلت 1-1 مع كل من كندا وبنما خلال تلك السلسلة. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت البوسنة ستة أهداف واستقبلت ثمانية.

حققت رومانيا فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وكانت أحدث نتائجها الفوز 2-1 على ويلز، وقبل ذلك تعادلت 1-1 مع جورجيا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، خسرت أمام كل من سلوفاكيا وتركيا، بينما يُعد الفوز 7-1 على سان مارينو أكبر نتائجها خلال هذه الفترة. وسجل فريق هاجي 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يمنحه سجلًا دفاعيًا أقوى بشكل ملحوظ من منافسه قبل هذه المباراة.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الطرفين في نوفمبر 2025، حين فازت البوسنة والهرسك على رومانيا 3-1 على أرضها في تصفيات كأس العالم. وكانت رومانيا قد فازت في المباراة المقابلة في وقت سابق من العام نفسه، بعدما تغلبت على البوسنة 1-0 في بوخارست في مارس 2025. وعلى امتداد خمس مواجهات مباشرة مسجلة بين الطرفين، تبدو السلسلة متقاربة للغاية، إذ شملت اللقاءات السابقة أيضًا مواجهتين في دوري الأمم الأوروبية عام 2022 ومباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2011. وحققت رومانيا نتائج أفضل عمومًا على أرضها، لكن فوز البوسنة الأخير في زينيتسا يُظهر أن أفضلية الأرض حقيقية في هذه المواجهة.



