كيفية الحصول على تذاكر البوسنة والهرسك ضد السويد: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستعد الأسطورة البوسني إدين دجيكو لتعليق حذائه الدولي في زينيتسا يوم الجمعة 2 أكتوبر، بعد مسيرة لامعة امتدت 19 عاماً. وفي تلك الليلة، تستضيف البوسنة والهرسك منتخب السويد في دوري الأمم الأوروبية. لا تفوتوا هذه المناسبة التاريخية، واحجزوا تذاكركم اليوم.

وقبل تلك المواجهة، تفتتح البوسنة والهرسك مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمباراتين متتاليتين خارج أرضها أمام بولندا ورومانيا. وسيخوض منتخب البوسنة والهرسك مبارياته أمام المنتخبات الثلاثة ذهاباً وإياباً خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

سيتأهل متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية A لموسم 2028-29، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية C لموسم 2028-29. بالإضافة إلى ذلك، ستتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود والهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا يوم الجمعة 2 أكتوبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 بيلينو بولج ستاديوم

كيفية شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية

أُتيحت التذاكر الرسمية لمباراة البوسنة والهرسك ضد السويد عبر بوابة اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم (NFSBIH). وتُفتح نوافذ البيع الأساسية لمباريات منتخب البوسنة والهرسك الدولية عادة قبل نحو 4 إلى 6 أسابيع من موعد المباراة.

وإذا كنتم تبحثون عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل Ticombo.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية عبر بوابة NFSBIH بين نحو 20 و25 يورو للمقاعد الجانبية القصيرة، وارتفعت إلى ما بين 55 و80 يورو للمقاعد المميزة على الجانب الطويل.

تنقسم مقاعد ملعب بيلينو بوليي إلى فئات بحسب زاوية الرؤية للملعب:

الفئة 1 (الجانب الطويل / المدرجات الرئيسية) - تقع على امتداد خطي التماس الرئيسيين (Zapad/West وIstok/East)، وتوفر أفضل رؤية للملعب (نطاق السعر: 55-80 يورو)

الفئة 2 (الزوايا والطبقات العليا) - تقع في الأقسام المنحنية عند الزوايا أو في أعلى طبقات الملعب. (نطاق السعر: 35-45 يورو)

الفئة 3 (الزوايا والطبقات العليا) - تقع خلف المرميين (Sjever/North وJug/South)، وعادة ما يجلس فيها أكثر مشجعي أصحاب الأرض حماساً، إلى جانب الأقسام المخصصة للجماهير الضيفة. (نطاق السعر: 35-45 يورو)

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب الموعد لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب بيلينو بوليي

يُعد ملعب بيلينو بوليي الموطن التاريخي لكرة القدم في البوسنة والهرسك، ويشتهر بكونه "القلعة" الحقيقية للمنتخب الوطني رغم أنه لا يقع في عاصمة البلاد.

ويقع الملعب في المدينة الصناعية زينيتسا على ضفاف نهر البوسنا، وتبلغ سعته الحالية، مع جميع المقاعد، نحو 13,600 إلى 15,000 متفرج. ويُعد الملعب المقر الدائم للنادي المحلي إن كيه تشيليك زينيتسا، ويحظى بإشادة واسعة بسبب أجوائه الحماسية والضاغطة والمليئة بالشغف.

بُني الملعب في عام 1972، واستغرق تشييده ما بين 6 و8 أشهر فقط. وقد جرى تمويل المشروع إلى حد كبير من مصنع الصلب المحلي، Željezara، لتوفير ترفيه رياضي عالي الجودة للسكان الصناعيين المجتهدين في المدينة.

وفي أواخر عام 2025، كشف اتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم عن خطة إعادة إعمار على مراحل لتحويل بيلينو بوليي إلى ملعب وطني فائق الحداثة ومغطى بالكامل، بسعة 18,000 مقعد.

لحظات لا تُنسى في ملعب بيلينو بوليي:

ميلاد منتخب وطني (1996) : بعد الاستقلال، خاضت البوسنة والهرسك أول مباراة دولية رسمية على أرضها هنا، وانتهت بتعادل تاريخي 0-0 أمام ألبانيا.

قلعة العشر سنوات : على مدار عقد مذهل امتد من 1996 إلى 2006، خاض المنتخب الوطني 15 مباراة من دون هزيمة على ملعب بيلينو بوليي قبل أن يخسر أخيراً أمام المجر.

سحر كأس العالم : استضاف الملعب المباريات التاريخية التي ضمنت للبلاد مكانها في كأس العالم 2014، بالإضافة إلى فوز أسطوري على إيطاليا بركلات الترجيح في ملحق كأس العالم 2026.

جذور من العصور الوسطى: يُترجم اسم "بيلينو بوليي" إلى "الحقل الأبيض". وهو موقع تاريخي عريق، حيث وُقعت فيه توبة بيلينو بوليي الشهيرة في عام 1203، وهو حدث محوري في تاريخ البوسنة في العصور الوسطى قبل وجود كرة القدم بوقت طويل.

كيفية الوصول إلى هناك

إذا كنتم قادمين من العاصمة سراييفو، فإن استقلال حافلة إقليمية هو الخيار الأكثر كفاءة وشعبية. وبما أن الملعب يقع مباشرة في وسط مدينة زينيتسا، فمن السهل للغاية الوصول إليه سيراً على الأقدام بمجرد وصولكم إلى المدينة.

بالحافلة: الخيار الأفضل من سراييفو. ويُعد استقلال حافلة بين المدن الخيار الأمثل على نطاق واسع بسبب كثرة الرحلات.

استقلوا حافلة من محطة سراييفو الرئيسية للحافلات. وتشغل شركات مثل Centrotrans Eurolines خطوطاً كل ساعة. تستغرق الرحلة أكثر من ساعة بقليل وتكلف ما بين 8 و15 يورو.

بالقطار: إذا كنتم بميزانية محدودة وتريدون رحلة ذات مناظر خلابة، فالقطار يعد بديلاً رائعاً.

تُشغَّل الرحلات بواسطة سكك حديد اتحاد البوسنة والهرسك (ŽFBH). وتنطلق القطارات من سراييفو إلى زينيتسا. وتستغرق الرحلة نحو ساعة واحدة و35 إلى 45 دقيقة، وتكلف بين 5 و7 يورو.

بالسيارة: إذا كنتم تقودون من سراييفو، فاسلكوا الطريق السريع A1 باتجاه الشمال. تبلغ الرحلة نحو 70 كم وتستغرق حوالي 45 إلى 50 دقيقة. وتوجد مرافق مواقف مدفوعة للسيارات حول منطقة الملعب مباشرة.

مباراة البوسنة والهرسك ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

البوسنة والهرسك ضد السويد: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: البوسنة والهرسك (#61) ضد السويد (#37)

ببلوغها الأدوار الإقصائية في كأس العالم خلال الصيف، تجاوزت البوسنة والهرسك أفضل إنجاز سابق لها على الساحة العالمية. وقبل كأس العالم، كان منتخب البوسنة والهرسك قد خاض ثلاث مباريات من دون هزيمة على أرضه، من بينها فوز شهير على إيطاليا بركلات الترجيح.

كما ودعت السويد كأس العالم 2026 خلال دور الـ32، بعد خسارتها 3-0 أمام فرنسا. وعلى الرغم من فوزها الكبير 5-1 في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم في أميركا الشمالية، فإنها فشلت في البناء على تلك البداية المنتصرة، إذ خسرت 5-1 أمام هولندا وتعادلت 1-1 مع اليابان في مباراتيها التاليتين في دور المجموعات.

البوسنة والهرسك ضد السويد: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

فازت السويد بالمباراة السابقة الوحيدة التي جمعت بين البلدين. وحققت انتصاراً بنتيجة 4-2 في مباراة دولية ودية في مايو 2010.

سجل أولا تويفونن ومارتن أولسون، مرتين، وماركوس بيرج أهداف السويد، بينما هز سياد ساليهوفيتش وإرمين زيتش الشباك لصالح البوسنة والهرسك.

المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السويد السويد 1 1 0 0 2 1 +1 3 ف 2 البوسنة والهرسك البوسنة 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 3 بولندا بولندا 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 4 رومانيا رومانيا 1 0 0 1 1 2 -1 0 خ صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



