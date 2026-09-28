كيفية الحصول على تذاكر البرتغال ضد النرويج: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف البرتغال النرويج في مواجهة مثيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب الدراجاو الشهير في بورتو يوم 4 أكتوبر 2026. ويجمع هذا اللقاء عالي الوتيرة بين اثنين من أكثر المنتخبات الدولية حيوية في أوروبا، في صراع على نقاط مهمة في ترتيب البطولة.

GOAL يقدم لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاجها لحجز مقعدك في ملعب الدراجاو. تعرّف على تفاصيل التذاكر الرسمية، وأسعار السوق الثانوية، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة البرتغال ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة البرتغال ضد النرويج على ملعب الدراجاو في بورتو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 دو دراجاو

أين يمكن شراء تذاكر البرتغال ضد النرويج؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF)، التي تتولى التوزيع الأساسي لمباريات المنتخب على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر البرتغال ضد النرويج؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم عادة من 35 يورو لفئة المقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب فئة المقعد ومدى قربه من أرضية الملعب.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار الحالية من 105 يورو للمقعد الواحد، مع تقلبها بحسب القطاع، والموقع، والطلب الفوري في السوق.

البرتغال ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البرتغال ضد النرويج

حقق منتخب البرتغال انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا هدفين. وكانت آخر مبارياته خسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل تلك الهزيمة، فاز على كرواتيا 2-1 في دور الـ16 وتعادل 0-0 مع كولومبيا في دور المجموعات. كما اكتسح البرتغال أوزبكستان 5-0 وتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

أسفرت آخر خمس مباريات للنرويج عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال تسعة. وكانت أحدث نتيجة لها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت انتصارين متتاليين في الأدوار الإقصائية بالفوز على البرازيل 2-1 وكوت ديفوار 2-1، بعد تعرضها لهزيمة 4-1 أمام فرنسا. واستهلت النرويج تلك السلسلة من خمس مباريات بالفوز 3-2 على السنغال.

البرتغال ضد النرويج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في مباراة ودية يوم 29 مايو 2016، عندما فازت البرتغال 3-0 على أرضها. وعلى مدار آخر أربع مواجهات مسجلة، فازت البرتغال ثلاث مرات مقابل فوز واحد للنرويج، من دون أي تعادل. وسجلت البرتغال خمسة أهداف في تلك المباريات، بينما سجلت النرويج هدفًا واحدًا.



