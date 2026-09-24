كيفية الحصول على تذاكر البحرين ضد الإمارات: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تلتقي البحرين مع الإمارات العربية المتحدة في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة الثانية في النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 27 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المباراة المهمة في الجولة الثانية مواجهة مباشرة بين منتخبين طموحين من المنطقة بحثًا عن نقاط حاسمة في البطولة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في ملعب الأمير عبد الله الفيصل. تعرّف على القنوات الرسمية لشراء التذاكر، وخيارات الأسعار، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة البحرين ضد الإمارات في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة البحرين ضد الإمارات غير متاحة حاليًا. تفقّد الصفحة مجددًا قبل انطلاق المباراة للحصول على تفاصيل مؤكدة بشأن القناة التلفزيونية والبث المباشر.

كأس الخليج - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البحرين ضد الإمارات العربية المتحدة؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في السعودية. وتبقى البوابة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البحرين ضد الإمارات العربية المتحدة؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام الواقعة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب موقع الجلوس والفئة والطلب في السوق بشكل لحظي.

البحرين ضد الإمارات في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة البحرين والإمارات

فازت البحرين في مباراة واحدة، ولم تتعادل في أي مباراة، وخسرت أربعًا من آخر خمس مباريات لها في مختلف المسابقات. وجاء انتصارها الوحيد أمام السودان بنتيجة 3-1 في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025. وسجلت سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنها استقبلت 11 هدفًا، بينها خمسة أمام الجزائر. وتؤكد ثلاث هزائم متتالية قبل دخول هذه البطولة حجم التحدي الذي يواجهه منتخبها.

فازت الإمارات في مباراتين، وتعادلت في مباراتين، وخسرت مباراة واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها تعادلًا سلبيًا 0-0 مع السعودية في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025، كما تعادلت 1-1 مع مصر في وقت سابق من تلك البطولة. وتُظهر انتصاراتها على الجزائر والكويت، بنتيجتي 1-1 في مجموع المباراتين و3-1 على الترتيب، منتخبًا قادرًا على تحقيق النتائج أمام منافسين متنوعين. وكانت خسارتها الوحيدة بنتيجة 3-0 أمام المغرب.

البحرين ضد الإمارات: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بفوز الإمارات 1-0 في مباراة ودية أقيمت في سبتمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت الإمارات ثلاث مرات وتعادلت مرة واحدة، بينما حققت البحرين فوزًا واحدًا بنتيجة 2-1 في كأس الخليج في يناير 2023. وتعادل المنتخبان 1-1 في مباراة بتصفيات كأس العالم عام 2024، فيما فازت الإمارات 2-0 في مباراة الإياب بالتصفيات في نوفمبر 2023.



