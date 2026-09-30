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احجز تذاكر مباراة الإمارات وقطر
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر الإمارات ضد قطر: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة
قطر

الإمارات تواجه قطر في كأس الخليج.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه منتخب الإمارات العربية المتحدة نظيره القطري في مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي السابعة والعشرين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 30 سبتمبر 2026. وتجمع هذه القمة في دور المجموعات بين اثنين من أبرز منتخبات المنطقة في صراع على صدارة الترتيب.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في جدة. تعرّف على القنوات الرسمية لشراء التذاكر، وتوافرها في السوق الثانوية، وخيارات الأسعار، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

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متى تنطلق مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة الإمارات وقطر. عُد لاحقاً مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

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كأس الخليج - الجولة 3

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة وقطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتبقى البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الأساسي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub تُعد خيارك المناسب.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة وقطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أما في الأسواق الثانوية مثل Grintahub، فتبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب القسم، والفئة، وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

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الإمارات ضد قطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الإمارات وقطر

حقق منتخب الإمارات فوزين وتعادلين وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع السعودية في كأس العرب FIFA، بينما جاءت أثقل خسائره في تلك السلسلة بنتيجة 3-0 أمام المغرب. وتفوق على الجزائر بنتيجة إجمالية 1-1، مع الحسم على مستوى التسجيل، كما فاز على الكويت 3-1. وخلال خمس مباريات، سجل منتخب الإمارات ستة أهداف واستقبل خمسة.

أما نتائج قطر في آخر خمس مباريات فتعكس قصة أكثر صعوبة: تعادل واحد وثلاث هزائم، وكانت آخر مباراة لها خسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026. كما خسر المنتخب 6-0 أمام كندا وتعادل 1-1 مع سويسرا في دور المجموعات. وسجلت قطر هدفين واستقبلت 11 هدفاً في تلك المباريات الخمس، رغم أن تعادلها الودي 0-0 مع السلفادور منحها خروجاً نادراً بشباك نظيفة.

الإمارات

الإمارات - المستوى

الجزائر
ف1-1
المغرب
خ3-0
السعودية
ت0-0
اليمن
ف4-0
البحرين
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
قطر

قطر - المستوى

سويسرا
ت1-1
كندا
خ6-0
البوسنة
خ3-1
البحرين
ف2-0
اليمن
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

الإمارات ضد قطر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين المنتخبين في أكتوبر 2025، عندما فازت قطر على الإمارات 2-1 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، حققت الإمارات فوزاً كبيراً على قطر بنتيجة 5-0 في البطولة نفسها في نوفمبر 2024. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل منتخب انتصارين، بينما فصل بينهما تعادل واحد بنتيجة 1-1 في كأس الخليج 2024.

وجهاً لوجه

الإمارات العربية المتحدةتعادلقطر
2
2
1
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
قطر badge
قطر
قطر
2
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
انتهت
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
قطر badge
قطر
قطر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
5
قطر badge
قطر
قطر
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
قطر badge
قطر
قطر
1
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
3
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
1
الإمارات العربية المتحدة badge
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات
1
انتهت
11الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


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