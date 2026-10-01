تقدم كأس الخليج العربي السابعة والعشرون إثارة الأدوار الإقصائية مع مواجهة الإمارات العربية المتحدة لعُمان في نصف النهائي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 3 أكتوبر 2026. وتحسم هذه المواجهة المرتقبة في نصف النهائي هوية المنتخب الثاني الذي يضمن مكانه في النهائي الكبير.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاجها لحجز مقعدك في هذه القمة الكبيرة بنصف النهائي. تعرّف على مواعيد المباراة، ومنافذ التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.









متى تقام مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد عُمان؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 3 أكتوبر 2026، الساعة 21:30 الإمارات العربية المتحدة ضد عُمان (نصف نهائي كأس الخليج العربي) ملعب الأمير عبد الله الفيصل، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد عُمان؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية لحجز التذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر الرسمية المخصصة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد عُمان؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 22 ريالًا سعوديًا لفئة 3 في المقاعد الواقعة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب القسم وفئة الموقع داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

إذا نفدت التذاكر الرسمية المخصصة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد عُمان

تشهد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي السابعة والعشرين مواجهات إقصائية بنظام خروج المغلوب في جدة. ومع مواجهة متصدر المجموعة الثانية لصاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، تحمل هذه المباراة أقصى درجات الإثارة مع وجود بطاقة التأهل إلى النهائي على المحك.

ومن أبرز التفاصيل التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن هذه المواجهة الكبيرة في نصف النهائي: