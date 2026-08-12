يستضيف الأهلي نظيره أبها الصاعد حديثًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة تجمع بين حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين متتاليتين ونادٍ يعود سريعًا إلى دوري الأضواء. ويدخل الأهلي الموسم الجديد تحت قيادة مارينو بوسيتش، الذي تم تعيينه هذا الصيف بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله لتولي منصب المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، بينما يصل أبها إلى جدة بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى ليعود مباشرة بعد غياب لموسمين عن دوري روشن السعودي.

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متى تنطلق مباراة الأهلي ضد أبها في دوري روشن السعودي؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 14:00 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الأهلي ضد أبها في دوري روشن السعودي؟

الطريقة الأكثر سهولة للحصول على تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يوفّر خيارات مقاعد موثقة لمباراة الأهلي السعودي ضد أبها مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام آمن لعملية الشراء. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

تكون التذاكر الرسمية متاحة أيضًا عادة عبر موقع دوري روشن السعودي وتطبيق التذاكر الخاص بالأهلي، WeBook، لكن هذه التذاكر تُطرح غالبًا قبل 7 إلى 10 أيام فقط من انطلاق المباراة، وقد تنفد بسرعة لنادٍ يملك واحدًا من أعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدوري. ويعد الحجز المبكر عبر Ticombo خيارًا منطقيًا لضمان مقعدك بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة مع اقتراب يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد أبها في دوري روشن السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب فئة الجلوس ومستوى الطلب، رغم وجود خيارات تناسب مجموعة من الميزانيات لهذه المباراة.

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام عادة بين 30 و90 ريالًا سعوديًا.

تتراوح أسعار مقاعد فئتَي الذهبية والفضية، التي توفر رؤية مميزة من جانب الملعب، بين 250 و600 ريال سعودي عادة.

يمكن أن تتجاوز باقات الضيافة VIP وVVIP، بما يشمل دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم المباريات التي يكون أحد أطرافها أحد الأندية الكبرى التقليدية في الكرة السعودية، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذلك فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل طريقة لضمان أقل سعر متاح.

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