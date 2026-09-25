يلتقي الأهلي مع الخليج يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

تاريخيًا، يمتلك الأهلي سجلًا مهيمنًا ودون هزيمة في هذه المواجهة، بعدما حقق ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات خلال 12 مواجهة تنافسية بينهما. وفي لقائهما السابق في نهاية موسم الدوري 2025-26، حقق الأهلي فوزًا مقنعًا خارج أرضه بنتيجة 4-1 بفضل أهداف ريان حامد، وفراس البريكان، وماتيوس جونسالفيس.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي والخليج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي؟

تنطلق مباراة الأهلي والخليج على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، على أن يتم تأكيد البث الرسمي وتحديثه مع اقتراب موعد المباراة.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 22 أكتوبر 2026 - 14:00 الإنماء

كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

لشراء تذاكر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي، تتوفر أمامك عدة قنوات شراء رئيسية:

1. المنصات الرسمية الأساسية

Webook: المنصة الرقمية الرسمية لبيع التذاكر للفعاليات والمباريات الكبرى في السعودية، بما في ذلك مباريات الدوري السعودي على أرض الفرق. التذاكر التي يطرحها النادي أو الدوري مباشرة يتم نشرها هنا أولًا.

التطبيق والموقع الرسميان للنادي الأهلي: يمكن للجماهير التي تحمل عضويات موسمية أو تصاريح تسجيل، مثل بطاقة الأبطال، الوصول إلى البيع المباشر وأولوية الحجز المبكر وتخصيص مقاعد مدرجات أصحاب الأرض.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

GrintaHub: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فتحقق من منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub حيث يعرض المشجعون التذاكر الفائضة، ثم اختر فئتك وأكمل عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي بحسب فئة المقاعد وما إذا كنت تشتري عبر المنصات الرسمية أو الأسواق الثانوية:

1. السوق الرسمية الأساسية (Webook / تطبيق الأهلي)

عبر قنوات التوزيع الرسمية للنادي والدوري، يتم تنظيم أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على النحو التالي:

الفئة 4 / خلف المرمى (علوي/سفلي): 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا

الفئة 3 / مدرجات الزوايا: 50 إلى 75 ريالًا سعوديًا

الفئتان 2 و1 / جانبي الملعب والوسط السفلي: 90 إلى 150 ريالًا سعوديًا

الضيافة المميزة وكبار الشخصيات: 300 إلى 500+ ريال سعودي

2. سوق التذاكر الثانوية (GrintaHub)

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض تذاكر معاد بيعها، وتعتمد الأسعار على حجم الطلب وموقع المقعد:

الدخول العام / المقاعد العادية: 100 إلى 250 ريالًا سعوديًا

الوسط الرئيسي / إعادة بيع الفئة 1: 300 إلى 600 ريال سعودي

إعادة بيع كبار الشخصيات / دخول الصالات: 800+ ريال سعودي

الأهلي ضد الخليج في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الأهلي والخليج

حقق الأهلي انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-1 أمام ماميلودي صن داونز في كأس القارات للأندية FIFA، كما تعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة. ويُعد الفوز 5-0 على الرياض أقوى نتائجه خلال هذه السلسلة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الفريق 12 هدفًا، ما يبرز قدرته الهجومية رغم تذبذب النتائج.

لم يحقق الخليج أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل ثلاثة تعادلات وخسارتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام النصر في الدوري السعودي، فيما كانت أثقل هزائمه خلال هذه الفترة الخسارة 5-1 أمام الهلال. كما تعادل 0-0 مع الرياض و1-1 مع أبها، بينما أكملت الخسارة 3-0 أمام نيوم SC سلسلة تُظهر محدودية خطورته التهديفية.

الأهلي ضد الخليج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين استضاف الخليج الأهلي في الدوري السعودي وخسر 4-1. وقبل ذلك، فاز الأهلي 4-1 على أرضه في يناير 2026. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، كان الأهلي الطرف المهيمن، إذ فاز أربع مرات مقابل تعادل واحد، بينما لم يتمكن الخليج من الفوز عليه بعد في هذه البيانات.