يواجه الأهلي نظيره التعاون يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

تاريخيًا، يمتلك الأهلي الأفضلية في هذه المواجهة، بما في ذلك فوزه 2-1 على التعاون خلال آخر لقاء جمعهما في الدوري. ويضم الفريقان عددًا من الأسماء الدولية البارزة، إذ يزخر تشكيل الأهلي بلاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة مثل رياض محرز وإيفان توني.

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متى تنطلق مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة الأهلي والتعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

في ما يلي أبرز الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تُطرح تذاكر المباريات التي يستضيفها الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية عادة عبر شركائه الرسميين المخصصين لبيع التذاكر ومنصات النادي، وذلك مع اقتراب موعد المباراة.

2. منصات السوق الثانوية للتذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر دخول عام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد المخصصات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية الأساسية للنادي أو عبر منصات السوق الثانوية للتذاكر.

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / المقاعد القياسية: تتراوح عادة بين 30 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي ، وتوفر رؤية قياسية لأرضية الملعب من المدرجات العلوية أو الخارجية.

الفئتان 1 و2 (متوسطة السعر): تتراوح أسعارها عادة بين 100 ريال سعودي و250 ريالًا سعوديًا ، وتوفر زوايا أقرب ومقاعد أفضل تبطينًا في المدرجات.

المقاعد الذهبية والمميزة: تتراوح تكلفتها عادة بين 200 ريال سعودي و500 ريال سعودي مقابل إطلالات مركزية مميزة بمحاذاة خط التماس.

2. منصات السوق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق:

إعادة البيع القياسية / الدخول العام: تبدأ من نحو 300 ريال سعودي إلى 1,100 ريال سعودي بحسب إجمالي طلب السوق.

إعادة البيع للمقاعد المركزية المميزة: تتراوح تذاكر إعادة البيع للفئات المتوسطة إلى العليا بانتظام بين 1,100 ريال سعودي و1,600 ريال سعودي (نحو 300 دولار إلى 425+ دولارًا أمريكيًا) للمقاعد ذات المواقع الجيدة.

باقات كبار الزوار والضيافة: يبدأ سعر دخول صالات كبار الزوار المميزة وباقات الضيافة الراقية في أسواق إعادة البيع عادة من 1,800 ريال سعودي ، وقد يرتفع بشكل كبير بحسب المزايا المحددة التي تتضمنها الباقة.

الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الأهلي والتعاون

حقق الأهلي انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات له ضمن جميع المسابقات. وانتهت آخر مباراة له بـ خسارة Al-Ahli Saudi FC بنتيجة 2-1 أمام Mamelodi Sundowns يوم 19 سبتمبر 2026 في بريتوريا بجنوب أفريقيا، كما خسر 3-2 أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين. وعلى الجانب الإيجابي، فاز على الرياض 5-0 وعلى الحزم 3-1 في المنافسات المحلية، وتعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الأهلي 12 هدفًا.

حقق التعاون تعادلًا واحدًا فقط وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له ضمن جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع النهضة في دوري أبطال آسيا 2، لكن سجله في الدوري السعودي للمحترفين يعكس صورة أكثر قسوة، إذ خسر مباراتين متتاليتين بنتيجة 6-0 أمام الهلال و1-0 أمام الحزم. كما خسر 2-1 أمام النصر في وقت سابق من هذه السلسلة، وتعادل 0-0 مع الفتح. واستقبل الفريق الضيف تسعة أهداف وسجل أربعة فقط خلال تلك المباريات الخمس.

الأهلي والتعاون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

فرض الأهلي سيطرته على المواجهات الأخيرة أمام التعاون. وجاءت أحدث مواجهة بينهما في مايو 2026، حين فاز الأهلي 2-1 خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة، فاز الأهلي أربع مرات مقابل انتصار وحيد للتعاون، من دون أي تعادل في هذه السلسلة. وجاء انتصار التعاون الوحيد في تلك الفترة على أرضه بعد قلب نتيجة 1-2، ليكون نقطته المضيئة الوحيدة في سجل حديث مال بشكل واضح إلى طرف واحد.