تحمل مواجهة الدوري السعودي للمحترفين بين الاتفاق والهلال إثارة كبيرة إلى الدمام، إذ يلتقي ناديان عريقان وجهاً لوجه على ملعب الأمير محمد بن فهد. وبوجود نخبة من النجوم الدوليين من الطراز العالمي، تقدم هذه المباراة بانتظام منافسة محتدمة على أرض الملعب وأجواء مذهلة في المدرجات.

GOAL يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن موعد المباراة، وأسعار التذاكر، وكيفية حجز مقاعدكم عبر الإنترنت الآن.

متى تنطلق مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيفية شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

عند البحث عن شراء تذاكر لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين مثل التعاون ضد الاتفاق، يستخدم المشجعون عادةً الخيارات والقنوات التالية:

1. القنوات الرسمية للأندية

المنصة الرسمية الأساسية لبيع التذاكر: يتعاون الدوري السعودي للمحترفين مع بوابات رسمية معتمدة لبيع التذاكر من أجل توزيع التذاكر الأساسية للمباريات مباشرة من الأندية المستضيفة.

شباك التذاكر الخاص بالنادي / بوابة الملعب: يمكنكم التحقق من المواقع الرسمية أو قنوات بيع التذاكر الخاصة بالنادي المستضيف (التعاون في المباريات المنزلية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة) للاطلاع على إعلانات شباك التذاكر المباشرة ومواعيد طرح التذاكر.

2. الأسواق الثانوية لبيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي بالكامل، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع التذاكر الخاصة بمباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة التعاون ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، يمكنكم استخدام القنوات الرسمية الأساسية أو الأسواق الثانوية الموثوقة لبيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للأندية

كبار الشخصيات والضيافة المميزة: 250 ريالاً سعودياً - 500+ ريال سعودي

الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: 100 ريال سعودي - 150 ريالاً سعودياً

الفئة 2 / الزوايا والجوانب العلوية: 60 ريالاً سعودياً - 90 ريالاً سعودياً

الفئة 3 / خلف المرمى: 30 ريالاً سعودياً - 50 ريالاً سعودياً

2. الأسواق الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تدرج التذاكر وفقاً لطلب السوق:

كبار الشخصيات والضيافة المميزة: 500 ريال سعودي - 1,500+ ريال سعودي

الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: 250 ريالاً سعودياً - 450 ريالاً سعودياً

الفئة 2 / الزوايا وأقسام المدرجات: 90 ريالاً سعودياً - 200 ريال سعودي

الفئة 3 / خلف المرمى: 30 ريالاً سعودياً - 80 ريالاً سعودياً

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حالة الاتفاق والهلال

يدخل الاتفاق هذه المباراة بسجل متواضع، بعدما حقق فوزاً واحداً وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وكانت آخر نتائجه التعادل 3-3 مع القادسية في 11 سبتمبر، كما تعادل قبل ذلك 0-0 مع الفيصلي. ويمثل الفوز 1-0 على أبها انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة، بينما تبرز الهزيمتان أمام الدرعية والنصر، وكانت الأخيرة بنتيجة 3-2، حالة عدم الاستقرار التي يعمل باباس على معالجتها. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الاتفاق أربعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة.

كان الهلال أكثر إقناعاً بكثير، إذ جمع أربعة انتصارات من خمس مباريات في مختلف المسابقات، وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 2-0 أمام نيوم SC في 7 سبتمبر. ثم استعاد توازنه بفوز 2-0 على الشباب وانتصار كاسح 6-0 على التعاون في الدوري، قبل أن يهزم الغرافة 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر. وسجل فريق إنزاغي 11 هدفاً واستقبل أربعة خلال تلك السلسلة من خمس مباريات، مع ثلاث مباريات بشباك نظيفة أكدت صلابته الدفاعية.







