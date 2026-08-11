هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالاتفاق
ملعب الأمير محمد بن فهد
team-logoالرياض
Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الاتفاق ضد الرياض: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
دوري روشن السعودي
الاتفاق
الرياض

الاتفاق يواجه الرياض في الدوري السعودي للمحترفين. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يستضيف الاتفاق نظيره الرياض على ملعبه في الدمام، مع افتتاح الناديين مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026/27، فيما أصبحت التذاكر مطروحة الآن للجماهير الراغبة في متابعة المباراة من المدرجات. ويدخل الاتفاق الموسم الجديد بعد حملة قوية في 2025/26 نجح خلالها في حجز مقعد مؤهل إلى المنافسات القارية، بينما يتجه الرياض شرقًا على أمل بناء زخم مبكر في موسم يبدو أنه سيكون تنافسيًا في دوري الأضواء.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق اللقاء، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

crest
دوري روشن السعودي - الجولة 1
ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يوفّر خيارات مقاعد موثقة لمباراة الاتفاق ضد الرياض مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام دفع آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك دون الحاجة إلى الاعتماد على عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح باب البيع العام.

كما تتوفر التذاكر الرسمية عادةً عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، إلا أنها تُطرح غالبًا قبل أسبوع أو أسبوعين من انطلاق المباراة وقد تكون محدودة للجماهير التي لا تملك عضوية سابقة في النادي. وباعتبارها مباراة افتتاحية للموسم، فمن المتوقع أن يكون الطلب جيدًا من الجانبين، لذا فإن الحجز مسبقًا عبر Ticombo يُعد طريقة ذكية لتفادي تفويت الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام للمباريات الاعتيادية في الدوري السعودي للمحترفين عادةً من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • وتتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • أما خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، فقد تتجاوز 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات افتتاح الموسم، قد ترتفع الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذلك فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الاتفاق والرياض

الاتفاق

الاتفاق - المستوى

الأخدود
ف1-3
النجمة
ت0-0
الخليج
ف0-5
الاتحاد
خ1-3
نيوم
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الرياض

الرياض - المستوى

القادسية
خ0-4
الفيحاء
خ4-2
الفتح
ف1-0
التعاون
ت1-1
الأخدود
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

الاتفاق ضد الرياض: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

الاتفاقتعادلالرياض
3
1
1
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
2
الرياض badge
الرياض
الرياض
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الرياض badge
الرياض
الرياض
0
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
الرياض badge
الرياض
الرياض
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الرياض badge
الرياض
الرياض
0
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
الرياض badge
الرياض
الرياض
0
انتهت
6الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب الاتفاق والرياض

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل