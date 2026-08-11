يستضيف الاتفاق نظيره الرياض على ملعبه في الدمام، مع افتتاح الناديين مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026/27، فيما أصبحت التذاكر مطروحة الآن للجماهير الراغبة في متابعة المباراة من المدرجات. ويدخل الاتفاق الموسم الجديد بعد حملة قوية في 2025/26 نجح خلالها في حجز مقعد مؤهل إلى المنافسات القارية، بينما يتجه الرياض شرقًا على أمل بناء زخم مبكر في موسم يبدو أنه سيكون تنافسيًا في دوري الأضواء.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق اللقاء، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 14:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يوفّر خيارات مقاعد موثقة لمباراة الاتفاق ضد الرياض مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام دفع آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك دون الحاجة إلى الاعتماد على عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح باب البيع العام.

كما تتوفر التذاكر الرسمية عادةً عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، إلا أنها تُطرح غالبًا قبل أسبوع أو أسبوعين من انطلاق المباراة وقد تكون محدودة للجماهير التي لا تملك عضوية سابقة في النادي. وباعتبارها مباراة افتتاحية للموسم، فمن المتوقع أن يكون الطلب جيدًا من الجانبين، لذا فإن الحجز مسبقًا عبر Ticombo يُعد طريقة ذكية لتفادي تفويت الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام للمباريات الاعتيادية في الدوري السعودي للمحترفين عادةً من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

وتتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

أما خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، فقد تتجاوز 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات افتتاح الموسم، قد ترتفع الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذلك فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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