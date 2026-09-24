يلتقي الاتفاق مع الاتحاد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 14 مايو 2026، حقق الاتحاد فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد. وسجل حسام عوار وموسى ديابي أهداف الاتحاد في تلك المباراة ليحصد الفريق النقاط الثلاث.

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متى تنطلق مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الاتفاق ضد الاتحاد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 20 أكتوبر 2026 - 14:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيفية شراء تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الاتفاق والاتحاد، يمكنك شراؤها من شباك التذاكر في الملعب أو عبر الإنترنت من خلال منصات التذاكر الرسمية الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين أو منصات بيع التذاكر الثانوية مثل GrintaHub.

1. المنصات الرسمية والمصرح بها عبر الإنترنت

الطريقة الأساسية للحصول على تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين هي رقميًا عبر منصة شريك التذاكر الرسمي للدوري. ويتعاون الدوري السعودي للمحترفين مع موزعي التذاكر الرقمية لضمان دخول ميسر وبأسعار مناسبة في جميع الملاعب.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

عندما تنفد الحصص الأساسية أو تكون هناك حاجة إلى أقسام جلوس محددة، تمثل منصات بيع التذاكر الثانوية خيارًا بديلًا. وتعرض منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub مخزونًا معاد بيعه من جماهير أفراد وبائعين ثانويين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الاتفاق والاتحاد على فئة المقاعد ومنصة الشراء:

1. المنصات الرسمية والمصرح بها عبر الإنترنت

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الأساسية المباعة عادة من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة العادية، وتصل إلى +500 ريال سعودي لخيارات المقاعد المميزة أو ضيافة كبار الشخصيات.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

تختلف أسعار إعادة البيع على منصات مثل GrintaHub بحسب الطلب، وغالبًا ما تبدأ من نحو 100 إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد العادية، وترتفع بشكل كبير للمواقع المميزة أو الأقسام التي نفدت تذاكرها.

الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الاتفاق والاتحاد

حقق الاتفاق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، مسجلًا ثلاثة أهداف ومستقبلًا سبعة. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا على أرضه أمام الفيصلي، بينما جاء فوزه الوحيد خارج أرضه في هذه السلسلة ضد أبها. وقد سبق ذلك الفوز هزيمتان متتاليتان، من بينهما خسارة 3-0 أمام الدرعية.

يعيش الاتحاد حالة جيدة، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في الدوري وتعادل في واحدة، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا أربعة. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على أرضه أمام الفيحاء، كما تغلب أيضًا على النصر 2-1 في نتيجة بارزة في وقت سابق من هذه السلسلة. أما نقاطه الوحيدة التي أهدرها فجاءت في تعادل سلبي مع الفتح.

الاتفاق ضد الاتحاد: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 14 مايو 2026، عندما فاز الاتحاد خارج أرضه على الاتفاق بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي للمحترفين. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك الاتحاد السجل الأفضل بعدما فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد للاتفاق، مع تسجيل فوز آخر للاتحاد أيضًا. وكان انتصار الاتفاق الوحيد في هذه السلسلة فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على الاتحاد في يناير 2026.