كيفية الحصول على تذاكر الاتحاد ضد نيوم: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الاتحاد نظيره نيوم يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

يسافر نيوم إلى جدة بهدف تكرار نجاح المواجهة السابقة بينهما، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-3 على الاتحاد في الملعب ذاته في أبريل 2026. وأثبتت المواجهات التاريخية بين الفريقين أنها غزيرة بالأهداف، بمتوسط 5.5 أهداف في المباراة الواحدة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة الاتحاد ضد نيوم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة الاتحاد ضد نيوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتحاد ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين المقبلة بين الاتحاد ونيوم، المقررة يوم 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يمكنك استكشاف الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تُطرح تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل أساسي عبر شركاء التذاكر المعتمدين والمنصات الرسمية للأندية، التي تعمل مزودًا رسميًا لمنصات بيع التذاكر وإعادة بيعها في المنطقة.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت تمامًا الخيارات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر الخاصة بمباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين على ما إذا كنت ستشتريها عبر المنصات الرسمية أو أسواق إعادة البيع الثانوية:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / خلف المرمى: 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / الزوايا والجوانب العلوية: 60 إلى 90 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: 100 إلى 150 ريالًا سعوديًا

كبار الشخصيات والضيافة المميزة: 250 إلى 500+ ريال سعودي

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر بناءً على طلب السوق:

الفئة 3 / إعادة بيع الدخول العام: 100 إلى 200 ريال سعودي

الفئة 2 / إعادة بيع الزوايا والجوانب: 250 إلى 450 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / إعادة بيع المدرج الرئيسي السفلي: 450 إلى 900+ ريال سعودي

كبار الشخصيات والضيافة المميزة / إعادة البيع: 1,000 إلى 1,800+ ريال سعودي

الاتحاد ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

الاتحاد ضد نيوم: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري السعودي للمحترفين يوم 8 أبريل 2026، عندما فاز نيوم بنتيجة 4-3 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وهو انتصار خارج الديار غزير بالأهداف سيمنح فريق جالتييه الثقة قبل هذه المواجهة المقبلة. وقبل ذلك، فاز الاتحاد 3-1 عندما التقى الفريقان على ملعب نيوم يوم 31 ديسمبر 2025. وعبر هاتين المواجهتين المسجلتين، حقق كل فريق فوزًا واحدًا، مع تفوق نيوم في مجموع الأهداف.