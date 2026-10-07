تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة خليجية من العيار الثقيل، إذ يستضيف العملاق السعودي الاتحاد نظيره شباب الأهلي الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لهذه المباراة غير متاحة حاليًا. تفقّد الصفحة مجددًا مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة الاستضافة Webook.com. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر البوابة الرسمية بمجرد فتح باب البيع للجمهور.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد ضد شباب الأهلي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام القياسية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا، بينما تصل أسعار المقاعد الأعلى فئة والقريبة من أرضية الملعب إلى شرائح سعرية أعلى.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي بحسب فئة المقعد ومستوى الطلب في الوقت الفعلي.

الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات خاضها، من دون أي خسارة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تعادل أيضًا 0-0 مع الفتح. وتشمل الانتصارات الثلاثة الفوز 2-1 على النصر والانتصار خارج الأرض 1-3 على الفيصلي، مع تسجيل الفريق سبعة أهداف واستقبال ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز شباب الأهلي دبي في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، وتعادل في واحدة وخسر واحدة. وكان آخر نتائجه الفوز 1-0 على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة. وتلقى خسارة 1-3 أمام الجزيرة خلال هذه السلسلة، لكن تحقيقه انتصارين متتاليين قبل ذلك، بينهما الفوز 2-0 على الظفرة، يُظهر أن الفريق قادر على تجميع نتائج إيجابية.

الاتحاد ضد شباب الأهلي دبي: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

المواجهة الوحيدة المسجلة بين الفريقين في هذه البيانات جاءت في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 30 سبتمبر 2025، عندما فاز شباب الأهلي دبي 1-0 خارج أرضه على الاتحاد. وتمنح هذه النتيجة النادي القادم من دبي الأفضلية في التاريخ القريب بين الطرفين، رغم أن محدودية العينة تجعل من الصعب قراءة المباراة المقبلة استنادًا إلى سجل المواجهات المباشرة وحده.







