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دوري روشن السعودي
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الإنماء
team-logoالنصر
Book Al Ittihad vs Al Nassr FC Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الاتحاد ضد النصر: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الاتحاد
النصر
كريستيانو رونالدو

الاتحاد يواجه النصر في الدوري السعودي للمحترفين. إليكم كيف يمكنكم حجز تذاكركم

يستضيف النصر نظيره الاتحاد على ملعب الأول بارك في الرياض، في واحدة من أكبر مباريات روزنامة الدوري السعودي للمحترفين، إذ تجمع المواجهة بين اثنين من أكثر أندية البلاد نجاحًا والمدججة بالنجوم. ويدخل النصر الموسم بصفته حامل اللقب تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الخط الأمامي، بينما يصل الاتحاد، أقدم نادٍ في السعودية، تحت قيادة المدرب الرئيسي الجديد ينس فيسينج، وهو يتطلع إلى إعادة البناء بعد حملة مخيبة للآمال.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها للحصول على تذاكر الاتحاد ضد النصر الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد الانطلاق، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 5
الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة للحصول على تذاكر هذه المباراة هي من خلال Ticombo، الذي يعرض خيارات جلوس موثقة لمباراة الاتحاد ضد النصر مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر الإنترنت تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك من دون الحاجة إلى الاعتماد على مستويات عضوية الأندية الرسمية أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

كما تتوفر التذاكر الرسمية عادةً عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات بيع التذاكر الخاصة بالنصر، لكن بالنسبة لمباراة بهذا الحجم، تجمع بين اثنين من أكثر أندية الدوري تتويجًا، فإن الحصص الرسمية تنفد بسرعة كبيرة للغاية بمجرد طرحها، وعادةً ما يكون ذلك قبل أسبوع أو أسبوعين من موعد الانطلاق. ويُنصح بشدة بالحجز مسبقًا عبر السوق الثانوية مثل Ticombo للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

نظرًا إلى قوة الأسماء الموجودة، بما في ذلك رونالدو مع أصحاب الأرض وبنزيمة مع الضيوف، فمن المرجح أن تكون هذه المباراة واحدة من أكثر تذاكر الموسم طلبًا، لذا فإن الحجز المبكر هو الخيار الأكثر أمانًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين عمومًا من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، رغم أن أسعار مباراة بهذه المكانة يُرجح أن تكون أعلى بكثير من متوسط أسعار الدوري.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية عادةً من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية. وتتراوح فئات المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي، بينما يمكن أن تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي.

وفي السوق الثانوية مثل Ticombo، توفر أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة للمشجعين الذين يريدون فقط التواجد داخل الأول بارك لمشاهدة اثنين من أكبر أندية الكرة السعودية وجهًا لوجه. وبالنظر إلى هوية المنافس الزائر ومستوى الأسماء المشاركة في الجانبين، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار سريعًا مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع اختيار ممكن من المقاعد.

الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد والنصر

الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الخلود
ت1-1
النجمة
ف0-3
القادسية
ف0-1
الحزم
ف3-2
الفتح
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
النصر

النصر - المستوى

الفتح
ف3-0
الدرعية
ف1-4
الرياض
ف0-4
الاتفاق
ف2-3
التعاون
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
16/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الاتحاد ضد النصر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

الاتحادتعادلالنصر
2
0
3
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر badge
النصر
النصر
1
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
النصر badge
النصر
النصر
2
انتهت
السوبر السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
3
انتهت
6الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب الاتحاد والنصر

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


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