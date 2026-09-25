كيفية الحصول على تذاكر الاتحاد ضد الدرعية: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الاتحاد نظيره الدرعية يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

تندرج هذه المباراة ضمن الجولة 11 من الموسم العادي لدوري روشن السعودي 2026-27. وتمثل المواجهة محطة محلية مهمة، إذ يتطلع الاتحاد إلى استغلال أفضلية الأرض قبل التوجه إلى مباراة الإياب في الرياض لاحقًا خلال الموسم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة الاتحاد ضد الدرعية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد الدرعية في دوري روشن السعودي؟

تقام مباراة الاتحاد ضد الدرعية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 23 أكتوبر 2026 - 11:30 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتحاد ضد الدرعية في دوري روشن السعودي؟

تتوفر خيارات رسمية وأخرى ثانوية لشراء تذاكر مباراة الاتحاد ضد الدرعية في دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة:

1. القنوات الرسمية المباشرة

بوابة الاتحاد الرسمية للتذاكر: تُباع التذاكر مباشرة عبر منصة الاتحاد الرسمية للتذاكر (tickets.ittihadclub.sa) أو من خلال التطبيق الرسمي Al-Ittihad Tickets على الهاتف المحمول.

ويبوك: بصفته الشريك الرسمي الأساسي لبيع تذاكر مباريات دوري روشن السعودي والفعاليات الرياضية الكبرى في السعودية، يطرح Webook التذاكر الرسمية ويوفر أيضًا سوقًا رسميًا لإعادة البيع.

2. أسواق التذاكر الثانوية

GrintaHub: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فبإمكانك التحقق من منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub حيث يعرض المشجعون تذاكرهم الزائدة، ثم تختار فئتك وتُكمل عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الدرعية في دوري روشن السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الدرعية في دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

1. القنوات الرسمية المباشرة

التذاكر الرسمية التي يتم شراؤها عبر بوابة الاتحاد للتذاكر أو Webook:

الدخول العام / الفئة 3: 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 والمقاعد الجانبية المميزة: 250 ريالًا سعوديًا إلى 600 ريال سعودي

كبار الشخصيات وصالة الضيافة: 1,500+ ريال سعودي

2. سوق التذاكر الثانوية (GrintaHub)

بالنسبة إلى تذاكر إعادة البيع على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub، فعادة ما تكون الأسعار الابتدائية على النحو التالي:

الفئة 3 / خلف المرمى: نحو 95 ريالًا سعوديًا إلى 435 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / جانبية: نحو 545 ريالًا سعوديًا إلى 870 ريالًا سعوديًا

ذهبية / ضيافة مميزة: نحو 1,300+ ريال سعودي

الاتحاد ضد الدرعية في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الاتحاد والدرعية

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا أربعة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر. وقبل ذلك، فاز في مباراتين متتاليتين بدوري روشن السعودي، من بينهما انتصار 2-1 على النصر يوم 5 سبتمبر وفوز 1-3 على ملعب الفيصلي يوم 11 سبتمبر.

فاز الدرعية في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل السلبي مع أبها يوم 13 سبتمبر. وكانت أفضل نتيجة له في هذه السلسلة فوزًا خارج أرضه 3-0 على الاتفاق يوم 29 أغسطس، رغم أنه تعرض أيضًا لهزيمة 2-0 أمام القادسية يوم 3 سبتمبر.

الاتحاد ضد الدرعية: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

لا تتوفر حاليًا بيانات المواجهات المباشرة بين الاتحاد والدرعية لهذه المباراة.