يستضيف الاتحاد نظيره الخلود على ملعب الإنماء في جدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، وهي مواجهة تحمل معاني مختلفة تمامًا لكل نادٍ. بالنسبة إلى الاتحاد، تمثل هذه المباراة الأولى في مشروع إعادة بناء: فقد رحل سيرجيو كونسيساو بالتراضي بعد احتلال المركز الخامس وإنهاء الموسم من دون ألقاب، واتجه النادي إلى المدرب الألماني ينس فيسينج، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يصل مع خبرة لا تتجاوز سبعة أشهر تقريبًا في تدريب الفرق الأولى، لكن مع إنجاز حقيقي يقدمه، بعدما قاد للتو غامبا أوساكا إلى لقب دوري أبطال آسيا الثاني، متفوقًا على النصر في الطريق.

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متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 14:00 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر انخفاضًا في التكلفة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تتراوح أسعار الدخول العادي عبر القنوات الرسمية عادةً بين 50 و125 ريالًا سعوديًا.

تتراوح فئات المقاعد المميزة عمومًا بين 300 و700 ريال سعودي.

تبدأ أسعار صالات كبار الزوار والصالات الذهبية، بما في ذلك الضيافة وتقديم الطعام، من نحو 1,800 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات افتتاح الموسم، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع اختيار من المقاعد.

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