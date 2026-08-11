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دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
الإنماء
team-logoالخلود
Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الاتحاد ضد الخلود: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الاتحاد
الخلود

الاتحاد يواجه الخلود في الدوري السعودي للمحترفين.. إليكم كيفية حجز التذاكر

يستضيف الاتحاد نظيره الخلود على ملعب الإنماء في جدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، وهي مواجهة تحمل معاني مختلفة تمامًا لكل نادٍ. بالنسبة إلى الاتحاد، تمثل هذه المباراة الأولى في مشروع إعادة بناء: فقد رحل سيرجيو كونسيساو بالتراضي بعد احتلال المركز الخامس وإنهاء الموسم من دون ألقاب، واتجه النادي إلى المدرب الألماني ينس فيسينج، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يصل مع خبرة لا تتجاوز سبعة أشهر تقريبًا في تدريب الفرق الأولى، لكن مع إنجاز حقيقي يقدمه، بعدما قاد للتو غامبا أوساكا إلى لقب دوري أبطال آسيا الثاني، متفوقًا على النصر في الطريق.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة نادي الخلود ضد نادي الاتحاد الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يعرض خيارات جلوس موثقة لمباراة نادي الخلود ضد نادي الاتحاد مع حجز فوري عبر الإنترنت وعملية دفع آمنة. الشراء عبر Ticombo يتيح لك تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى الاعتماد على فئات العضوية الرسمية للنادي أو انتظار فتح نوافذ البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر انخفاضًا في التكلفة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تتراوح أسعار الدخول العادي عبر القنوات الرسمية عادةً بين 50 و125 ريالًا سعوديًا.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة عمومًا بين 300 و700 ريال سعودي.
  • تبدأ أسعار صالات كبار الزوار والصالات الذهبية، بما في ذلك الضيافة وتقديم الطعام، من نحو 1,800 ريال سعودي.
  • وكما هو الحال مع معظم مباريات افتتاح الموسم، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع اختيار من المقاعد.

الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الاتحاد والخلود

الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الاتفاق
ف1-3
الشباب
خ3-2
القادسية
خ1-5
مالاجا
ت2-2
ALJ
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
الخلود

الخلود - المستوى

الاتحاد
ت0-0
الهلال
خ1-2
الأخدود
ت0-0
الأهلي
خ3-0
الفتح
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
1/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

الاتحاد ضد الخلود: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

الاتحادتعادلالخلود
3
1
1
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود badge
الخلود
الخلود
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
4
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
4
الخلود badge
الخلود
الخلود
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
10الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب الاتحاد والخلود

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


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