كيفية الحصول على تذاكر اسكتلندا ضد سويسرا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

سيحصل المدرب الجديد لمنتخب اسكتلندا، سيباستيان بوكوجنولي، على أول فرصة له لإبهار جماهير «تارتان آرمي» المتحمسة على أرضها، عندما يقود فريقه إلى ملعب هامبدن بارك يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، لخوض مواجهة سويسرا في دوري الأمم الأوروبية. احجز تذاكر المباراة اليوم.

ويستهل المنتخب الاسكتلندي مشواره في دوري الأمم الأوروبية قبل ذلك بثلاثة أيام خارج أرضه، عندما يواجه سلوفينيا في ليوبليانا.

وإلى جانب سلوفينيا وسويسرا، تضم مجموعة اسكتلندا أيضًا مقدونيا الشمالية في مجموعتها (المجموعة الأولى من المستوى الثاني). وستلعب اسكتلندا مع المنتخبات الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

وسيصعد متصدر كل مجموعة إلى المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 2028-29، فيما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى المستوى الثالث من نسخة 2028-29. بالإضافة إلى ذلك، ستتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود والهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة اسكتلندا ضد سويسرا على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت BST.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

تُباع التذاكر الرسمية لمباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية حصريًا عبر الإنترنت من خلال متجر تذاكر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم. وقد طُرحت للبيع لأول مرة في نهاية فبراير.

وحصل أعضاء نادي مشجعي اسكتلندا (SSC) على فرصة مبكرة لشراء التذاكر قبل عامة الجمهور، كما عُرضت عليهم خيارات أرخص للمباريات المقبلة.

وفي حال البحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب هامبدن بارك بين 35 جنيهًا إسترلينيًا لمدرجي الشرق والغرب و40 جنيهًا إسترلينيًا لمدرجي الشمال والجنوب لأعضاء نادي مشجعي اسكتلندا البالغين، وبين 40 و45 جنيهًا إسترلينيًا لعامة الجمهور. ومع ذلك، نفدت سريعًا الحصص القياسية المخصصة للجمهور العام عبر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن هامبدن بارك

يُعد هامبدن بارك في جلاسكو على نطاق واسع «الوطن الحقيقي لكرة القدم الاسكتلندية». وافتُتح هذا الملعب الأسطوري في عام 1903، ويُعتبر الساحة الدائمة لمنتخب اسكتلندا لكرة القدم، وقد أمضى أجيالًا في ترسيخ إرثه كأحد أكثر الملاعب الرياضية التاريخية في العالم. ويحمل الملعب الحالي تصنيف الفئة الرابعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتبلغ سعته 51,866 متفرجًا.

وبسبب قوانين السلامة الحديثة الخاصة بالملاعب ذات المقاعد الكاملة، يحتفظ هامبدن بارك بعدة أرقام قياسية أوروبية غير قابلة للكسر على الأرجح في الحضور الجماهيري:

الرقم القياسي الأوروبي الدولي عبر التاريخ : اسكتلندا ضد إنجلترا (1937) - 149,415

الرقم القياسي الأوروبي عبر التاريخ لمباريات الأندية : سيلتيك ضد أبردين (نهائي كأس اسكتلندا 1937) - 146,433

الرقم القياسي لمباريات مسابقات UEFA : سيلتيك ضد ليدز يونايتد (نصف نهائي كأس أوروبا 1937) - 136,505

لحظات لا تُنسى في هامبدن بارك:

نهائي كأس أوروبا 1960 : يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم مباراة كرة قدم على الإطلاق. فاز ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت 7-3، وشهدت المباراة أربعة أهداف من فيرينك بوشكاش وثلاثية من ألفريدو دي ستيفانو.

التسديدة الطائرة المذهلة لزيدان (2002) : في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، سجل زين الدين زيدان هدفًا أيقونيًا بتسديدة طائرة بالقدم اليسرى إلى الزاوية العليا، ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على باير ليفركوزن.

حفلات كبرى : استضاف الملعب عروضًا موسيقية لأساطير مثل السير بول مكارتني، الذي أدى بشكل شهير أغنية «Mull of Kintyre» في عام 1910، وذا رولينج ستونز، ونجوم بوب مثل بيونسيه وTake That.

«أساتذة الاسكتلنديين»: على أرضية أول هامبدن بارك، طور اللاعبون الاسكتلنديون أسلوب اللعب الثوري القائم على التمرير القصير والعمل الجماعي. وقبل ذلك، كانت كرة القدم في معظمها لعبة فوضوية تعتمد على المراوغة الفردية والالتحامات على طريقة الرجبي. وقد صدّروا عمليًا كرة القدم الحديثة إلى العالم.

كيفية الوصول إلى هناك

أسهل وأكثر الطرق موثوقية للوصول إلى هامبدن بارك هي وسائل النقل العام. يقع الملعب في منطقة سكنية مزدحمة، لذلك فإن القيادة والوقوف بالقرب منه في أيام الفعاليات الكبرى أو المباريات تخضع لقيود مشددة ولا يُنصح بها.

بالقطار: يُعد القطار أسرع وسيلة لتفادي الزحام. ويمكنك استقلال خدمة ScotRail من محطة جلاسكو سنترال مباشرة إلى منطقة الملعب.

محطة ماونت فلوريدا: هي أقرب محطة. تستغرق الرحلة بالقطار نحو 10 إلى 17 دقيقة، يتبعها سير على الأقدام لمدة 5 دقائق إلى الملعب.

محطة كينجز بارك: تُعد خيارًا ممتازًا آخر. تستغرق الرحلة بالقطار نحو 10 إلى 15 دقيقة، ثم سيرًا على الأقدام لمدة 5 دقائق.

بالحافلة: تسير عدة خطوط محلية تابعة لـ First Glasgow بانتظام بين وسط مدينة جلاسكو ومنطقة الملعب. وتستغرق الرحلة عادة نحو 15 إلى 30 دقيقة.

الحافلة 75: يمكنك استقلال هذه الحافلة بالقرب من وسط المدينة، مثلًا قرب معرض الفن الحديث، وهي توصلك مباشرة إلى طريق آيكنهيد بجوار مدخل الملعب.

مسارات أخرى: تمر الحافلات 5 و6 و7 و7A و31 و34 و90 أيضًا بالقرب الشديد من الملعب. ويمكنك التحقق من الجداول الزمنية المباشرة والمسارات على موقع First Bus.

مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

اسكتلندا ضد سويسرا: المستوى الأخير

تصنيف FIFA: اسكتلندا (#36) ضد سويسرا (#14)

تعود اسكتلندا إلى المنافسات للمرة الأولى منذ خروجها من دور المجموعات في كأس العالم FIFA 2026. وعلى الرغم من الفوز الافتتاحي 1-0 على هايتي، فإن الخسارتين المتتاليتين أمام المغرب (0-1) والبرازيل (0-3) أطاحتا بها من البطولة.

لكن المنتخب الاسكتلندي يملك سجلًا حديثًا مميزًا في المباريات التنافسية على أرضه. فقد حقق انتصارات متتالية على اليونان وبيلاروسيا والدنمارك في هامبدن بارك في أواخر عام 2025.

أما سويسرا، فستدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حققت أفضل ظهور لها في كأس العالم منذ 72 عامًا خلال الصيف، بوصولها إلى ربع النهائي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنها أنهت عام 2025 بالكامل من دون أي هزيمة.

اسكتلندا ضد سويسرا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

تتفوق اسكتلندا في سجل المواجهات المباشرة عبر التاريخ أمام سويسرا بتحقيقها 8 انتصارات، مقابل 5 انتصارات لسويسرا و4 تعادلات. وخلال جميع اللقاءات الـ17 السابقة بينهما، سجلت اسكتلندا 27 هدفًا، بينما سجلت سويسرا 25 هدفًا.

أُقيمت آخر مباراة بين المنتخبين في يونيو 2024 خلال دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا UEFA 2024. وانتهت المباراة المثيرة في كولن بألمانيا بالتعادل 1-1. وسجل سكوت ماكتوميناي أولًا لاسكتلندا، لكن شيردان شاكيري رد بهدف رائع بتسديدة مقوسة.

المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 سويسرا سويسرا 1 1 0 0 3 0 +3 3 ف 2 إسكتلندا إسكتلندا 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 3 سلوفينيا سلوفينيا 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 4 مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية 1 0 0 1 0 3 -3 0 خ صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



