تذاكر مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: المواعيد والأسعار وكل ما تريد معرفته

تنتظرنا مواجهة حبست الأنفاس في "كلاسيكو السعودية" تجمع بين الأهلي والهلال في عروس البحر الأحمر جدة. وفي المقابل، يسعى مفاجأة البطولة "نادي الخلود" لتسطير التاريخ أمام العملاق الاتحاد. ولأن كأس الملك يحمل إرثاً يمتد لعام 1957، فإن حصد هذا اللقب يُعد الرمز الأسمى للمكانة والسطوة في الكرة السعودية.

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