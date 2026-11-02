يستضيف آرسنال فريق هال سيتي يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

ويميل سجل مواجهاتهما المباشرة الأخيرة بقوة لمصلحة آرسنال، الذي فاز بأربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات. وجاء أبرز انتصار لهال سيتي على آرسنال في الفترة الأخيرة بفوزه خارج أرضه 1-0 على ملعب الإمارات في سبتمبر 2016.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة آرسنال وهال سيتي على ملعب الإمارات في لندن، على أن يُؤكد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب تاريخ المباراة.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 10:00 ملعب الإمارات

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي المقبلة، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية بحسب حالة عضويتك وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة آرسنال الرسمية للتذاكر: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر موقع آرسنال الرسمي للتذاكر الإلكترونية. ويعتمد إمكان الحصول عليها عادةً على فئات عضوية النادي، مثل العضوية البلاتينية، أو المشاركة في سحوبات التذاكر، مثل سحوبات الأعضاء الفضيين والحمر وتبادل التذاكر المرتبط بالسحوبات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام القياسية للبالغين لهذه المباراة مصنفة ضمن الفئة «سي»، وتتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين 31.80 و59.00 جنيهًا إسترلينيًا عبر سحوبات أعضاء النادي الرسمية.

لهذه المباراة مصنفة ضمن الفئة «سي»، وتتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين عبر سحوبات أعضاء النادي الرسمية. مقاعد المدرج العلوي والمقاعد القياسية التابعة للنادي قد تصل أسعارها إلى نحو 145.50 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقاعد تحديدًا.

قد تصل أسعارها إلى نحو بحسب موقع المقاعد تحديدًا. باقات الضيافة الرسمية ومقاعد مستوى النادي تبدأ أسعارها من نحو 500 إلى أكثر من 850 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، وتشمل تناول الطعام يوم المباراة والدخول إلى الصالات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى تبدأ أسعارها المعروضة من نحو 161 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها المعروضة من نحو . المقاعد المطلة من جانبي الملعب تتراوح أسعارها عمومًا بين 300 وأكثر من 650 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب الطلب وموقعها المحدد في المدرج.

تتراوح أسعارها عمومًا بين ، بحسب الطلب وموقعها المحدد في المدرج. باقات الضيافة المميزة أو المقاعد النادرة في المدرج السفلي قد تتجاوز أسعارها 1000 جنيه إسترليني.

آرسنال ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آرسنال وهال سيتي

فاز آرسنال بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وخسر واحدة وفاز بواحدة في كأس كاراباو. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه قبل ذلك فاز خارج أرضه 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا، وتغلب على تشيلسي 2-1 في الدوري. وسجل آرسنال تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، واستقبل أربعة أهداف في مبارياته الرسمية الأربع خارج الكأس. وأظهر آرسنال قدرته على الفوز خارج أرضه في أوروبا، لكن أداءه خارج أرضه محليًا كان أقل إقناعًا.

حقق هال سيتي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتعادل 2-2 مع تشيلسي، وخرج بتعادل سلبي أمام أستون فيلا، بينما جاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة على كوفنتري سيتي. واستقبل هال خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس، وسجل أربعة.

آرسنال ضد هال سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2017، عندما فاز آرسنال 2-0 على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهيمن آرسنال على آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، ففاز أربع مرات وتعادل مرة واحدة. وكانت النتيجة الإيجابية الوحيدة لهال في هذه المباريات فوزه على أرضه 1-0 في سبتمبر 2016، بين هزائم ثقيلة. وسجل آرسنال 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفين فقط.