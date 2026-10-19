ربما أُقيل آرني سلوت من تدريب ليفربول بعد موسم لم يرقَ إلى المستوى المطلوب، لكن الجانب الإيجابي الوحيد هو أنه ساعد الفريق على ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا. ويمكنك اليوم حجز تذاكر لإحدى الليالي الأوروبية المرتقبة على ملعب أنفيلد أو خارجه.

يأمل مشجعو ليفربول، تحت قيادة أندوني إيراولا، في استعادة سحر مغامرات الفريق الأوروبية الأخيرة. فقد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال خمس سنوات، من 2018 إلى 2022، في عهد كلوب، وتُوّج بطلًا لأوروبا للمرة السادسة في تاريخه عام 2019 بعد فوزه على توتنهام في مدريد.

استهل ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوز على أرضه أمام أتلتيكو مدريد، قبل أن ينهي مرحلة الدوري في المركز الثالث. ويأمل أن يكون ذلك فألًا حسنًا، إذ بدأ مشواره الأوروبي هذا الموسم أيضًا بالفوز على فريق دييجو سيميوني، أتلتيكو مدريد، على ملعب أنفيلد في سبتمبر الجاري. ومع تبقّي مواجهات أمام إنتر ميلان وبورتو وفياريال، من بين فرق أخرى، ينتظر مشجعي ليفربول عدد من اللقاءات الأوروبية المثيرة خلال الأشهر المقبلة.

يقدّم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الثلاثاء 20 أكتوبر (8 مساءً) ليفربول ضد فياريال التذاكر أنفيلد (على أرضه) الأربعاء 4 نوفمبر (8:45 مساءً) فنربخشة ضد ليفربول التذاكر ملعب شكري سراج أوغلو (خارج أرضه) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) كلوب بروج ضد ليفربول التذاكر ملعب يان بريدل (خارج أرضه) الأربعاء 9 ديسمبر (8 مساءً) ليفربول ضد بورتو التذاكر أنفيلد (على أرضه) الثلاثاء 19 يناير (9 مساءً) إنتر ميلان ضد ليفربول يُعلن عنها لاحقًا سان سيرو (خارج أرضه) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) ليفربول ضد لانس التذاكر أنفيلد (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا مباشرة عبر صفحة التذاكر الخاصة بالنادي، أو من خلال برنامج تذاكر مباريات الكؤوس ومبيعات الأعضاء. ويمكن أيضًا حجز تذاكر ضيافة محددة للنادي دون الحاجة إلى امتلاك أرصدة العضوية المعتادة.

تتطلب المشاركة في مبيعات التذاكر والسحوبات المخصصة للأعضاء امتلاك عضوية رسمية سارية في ليفربول، سواء كانت كاملة أو مخففة أو للناشئين. وتُطرح تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا والكؤوس للمؤهلين عبر برنامج التذاكر التلقائي لمباريات الكؤوس، أو من خلال مبيعات وسحوبات مخصصة للأعضاء لكل مباراة على حدة.

فُتحت المبيعات الأولية والتسجيل في سحوبات تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا بالتزامن مع إطلاق النادي برنامجه الموسمي في يوليو، على أن تتبعها مراحل إضافية بعد قرعة مرحلة الدوري التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

مع أن البوابة الرسمية للنادي هي الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر ليفربول، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر في مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب وتيكومبو، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية العادية لمباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بين 30 وأكثر من 60 جنيهًا إسترلينيًا لموسم 2026/27. وحدّد النادي الزيادة في أسعار التذاكر العادية عند 3% هذا الموسم، على أن تُجمّد الأسعار خلال موسم 2027/28. وظل سعر التذاكر المخصصة للمشجعين المحليين في الجزء العلوي من المدرج الرئيسي ثابتًا تمامًا عند 9 جنيهات إسترلينية.

لا يضع ليفربول مباريات دوري أبطال أوروبا في فئة سعرية مختلفة عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عند تحديد الأسعار الأساسية؛ إذ تعتمد الأسعار الاسمية للتذاكر فقط على المستوى والمدرج والقسم المحدد داخل أنفيلد:

القسم والمدرج سعر تذكرة البالغين أبرز المميزات المدرج الرئيسي (المستويات الوسطى) 62 جنيهًا إسترلينيًا (الأعلى) الأقرب إلى مقاعد بدلاء اللاعبين والمرافق الحديثة، مع إطلالات بانورامية مميزة المدرج الرئيسي (المستوى العلوي) 31-55 جنيهًا إسترلينيًا إطلالات مرتفعة على الملعب، ويضم أيضًا القسم المخصص «للتذاكر المحلية» بسعر 9 جنيهات إسترلينية مدرج السير كيني دالجليش 55-60 جنيهًا إسترلينيًا مقاعد على طول الملعب مقابل المدرج الرئيسي، تتيح زاوية مشاهدة مألوفة من البث التلفزيوني مدرج الكوب 39-44 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الأشهر بالتشجيع الصاخب من الجماهير المحلية وأجوائه الحماسية يوم المباراة مدرج أنفيلد رود (السفلي والعلوي) 31-54 جنيهًا إسترلينيًا يقع مقابل مدرج الكوب، ويضم قسمًا أُضيف حديثًا للشباب حتى سن 24 عامًا

تتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية لليفربول في أمسيات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عمومًا بين 175 وأكثر من 400 جنيه إسترليني للمقعد. وتشمل مقاعد مميزة في المدرج الرئيسي أو مدرج أنفيلد رود، وإمكانية دخول صالات الضيافة، وتناول الطعام قبل المباراة، مثل بروديز سبورتس بار ومطعم ذا بوت روم وكارلسبرج داجاوت.

تابع الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب وتيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج ليفربول الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تعرف مباريات ليفربول الأوروبية في المواسم الأخيرة سوى الفوز أو الخسارة. والمثير أنه خاض 45 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي دون أي تعادل. وكانت آخر مرة تعادل فيها أمام بنفيكا على ملعب أنفيلد في أبريل 2022، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

التاريخ الدور والمنافس النتيجة الملعب 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: لاسك 6-3 (فوز) رايفايزن أرينا (لينتس) 9 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: أتلتيكو مدريد 2-1 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 14 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): باريس سان جيرمان 0-2 (خسارة) أنفيلد (ليفربول) 8 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): باريس سان جيرمان 0-2 (خسارة) بارك دي برانس (باريس) 18 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): جالاتا سراي 4-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 10 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): جالاتا سراي 0-1 (خسارة) رامس بارك (إسطنبول) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: قره باغ 6-0 (فوز) أنفيلد (ليفربول) 21 يناير 2026 مرحلة الدوري: مارسيليا 3-0 (فوز) ملعب فيلودروم (مارسيليا)



