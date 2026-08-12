رسخ يونيون برلين مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم شعبية وشغفًا في ألمانيا. ومع استمرار النادي، الملقب بـ"إيزرنه" (الحديديّون)، في حصد دعم جماهيري هائل في البوندسليغا لموسم 2026/27، يبقى الطلب على تذاكر المباريات مرتفعًا للغاية.

إذا كنت تتطلع إلى حضور مباراة مباشرة في برلين، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز مقعدك، وأسعار التذاكر الموسمية، وتفاصيل الملعب.

مباريات يونيون برلين 2026/27 المقبلة والتذاكر

أين يمكن شراء تذاكر يونيون برلين 2026/27؟

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لنادي 1. FC Union Berlin. ونظرًا إلى الطلب الاستثنائي، كثيرًا ما تُباع التذاكر بالكامل خلال نوافذ الأولوية المخصصة للأعضاء قبل طرحها للبيع العام.

وعندما تنفد الدفعات الرسمية الأولية، يمكن لمنصات بيع التذاكر الثانوية أن توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر من جانب الجماهير لمباريات البوندسليغا وكأس ألمانيا المقبلة.

تذاكر يونيون برلين: كم تبلغ أسعار التذاكر الموسمية؟

في موسم 2026/27، تتراوح أسعار التذاكر الموسمية للوقوف في مباريات يونيون برلين بين 238 € و272 € للبالغين الذين يدفعون السعر الكامل من دون خصومات. ويصل سعر أغلى التذاكر الموسمية للمقاعد في القطاع 1 إلى 816 €.

تتوفر خصومات لفئات محددة تشمل أعضاء النادي الرسميين، والطلاب، والمتدربين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والمشجعين من ذوي الإعاقة الشديدة.

يونيون برلين: Stadion An der Alten Försterei

يخوض يونيون برلين مبارياته على أرضه في ملعب Stadion An der Alten Försterei.