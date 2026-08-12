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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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كيفية شراء تذاكر يونيون برلين لموسم 2026-27: متوسط الأسعار، والمباريات المؤكدة، والمزيد

الدوري الألماني
أونيون برلين
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تذاكر يونيون برلين تحظى بطلب كبير في العاصمة، ونحن نعرف بالضبط كيف يمكنك شراء التذاكر

رسخ يونيون برلين مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم شعبية وشغفًا في ألمانيا. ومع استمرار النادي، الملقب بـ"إيزرنه" (الحديديّون)، في حصد دعم جماهيري هائل في البوندسليغا لموسم 2026/27، يبقى الطلب على تذاكر المباريات مرتفعًا للغاية. 

إذا كنت تتطلع إلى حضور مباراة مباشرة في برلين، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز مقعدك، وأسعار التذاكر الموسمية، وتفاصيل الملعب.

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مباريات يونيون برلين 2026/27 المقبلة والتذاكر

التاريخ والوقتالمباراةالمكانالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026، 15:30آينتراخت براونشفايغ ضد 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion، براونشفايغشراء التذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:301. FC Union Berlin ضد آينتراخت فرانكفورتStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:30باير 04 ليفركوزن ضد 1. FC Union BerlinBayArena، ليفركوزنشراء التذاكر
الجمعة 11 سبتمبر 2026، 20:301. FC Union Berlin ضد FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:30FC Bayern Munich ضد 1. FC Union BerlinAllianz Arena، ميونخشراء التذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 12:001. FC Union Berlin ضد SV ElversbergStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 12:001. FC Union Berlin ضد بوروسيا دورتموندStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 12:00FC Augsburg ضد 1. FC Union BerlinWWK Arena، أوغسبورغشراء التذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 11:00SC Freiburg ضد 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion، فرايبورغ إم بريسغاوشراء التذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد RB LeipzigStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 11:001. FSV Mainz 05 ضد 1. FC Union BerlinMewa Arena، ماينزشراء التذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد Hamburger SVStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 11:00VfB Stuttgart ضد 1. FC Union BerlinMHPArena، شتوتغارتشراء التذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 11:001. FC Union Berlin ضد TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei، برلينشراء التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر يونيون برلين 2026/27؟

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لنادي 1. FC Union Berlin. ونظرًا إلى الطلب الاستثنائي، كثيرًا ما تُباع التذاكر بالكامل خلال نوافذ الأولوية المخصصة للأعضاء قبل طرحها للبيع العام.

وعندما تنفد الدفعات الرسمية الأولية، يمكن لمنصات بيع التذاكر الثانوية أن توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر من جانب الجماهير لمباريات البوندسليغا وكأس ألمانيا المقبلة.

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تذاكر يونيون برلين: كم تبلغ أسعار التذاكر الموسمية؟

في موسم 2026/27، تتراوح أسعار التذاكر الموسمية للوقوف في مباريات يونيون برلين بين 238 € و272 € للبالغين الذين يدفعون السعر الكامل من دون خصومات. ويصل سعر أغلى التذاكر الموسمية للمقاعد في القطاع 1 إلى 816 €.

تتوفر خصومات لفئات محددة تشمل أعضاء النادي الرسميين، والطلاب، والمتدربين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والمشجعين من ذوي الإعاقة الشديدة.

يونيون برلين: Stadion An der Alten Försterei

يخوض يونيون برلين مبارياته على أرضه في ملعب Stadion An der Alten Försterei.

التفصيلالمعلومات
اسم الملعبStadion An der Alten Försterei
الموقعبرلين (كوبينيك)، ألمانيا
السعة الإجمالية22,012
توزيع أماكن الوقوف / المقاعد18,395 للوقوف / 3,617 مقعدًا

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