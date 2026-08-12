رسخ يونيون برلين مكانته كأحد أكثر أندية كرة القدم شعبية وشغفًا في ألمانيا. ومع استمرار النادي، الملقب بـ"إيزرنه" (الحديديّون)، في حصد دعم جماهيري هائل في البوندسليغا لموسم 2026/27، يبقى الطلب على تذاكر المباريات مرتفعًا للغاية.
إذا كنت تتطلع إلى حضور مباراة مباشرة في برلين، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز مقعدك، وأسعار التذاكر الموسمية، وتفاصيل الملعب.
مباريات يونيون برلين 2026/27 المقبلة والتذاكر
|التاريخ والوقت
|المباراة
|المكان
|التذاكر
|الأحد 23 أغسطس 2026، 15:30
|آينتراخت براونشفايغ ضد 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion، براونشفايغ
|شراء التذاكر
|السبت 29 أغسطس 2026، 15:30
|1. FC Union Berlin ضد آينتراخت فرانكفورت
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 5 سبتمبر 2026، 15:30
|باير 04 ليفركوزن ضد 1. FC Union Berlin
|BayArena، ليفركوزن
|شراء التذاكر
|الجمعة 11 سبتمبر 2026، 20:30
|1. FC Union Berlin ضد FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:30
|FC Bayern Munich ضد 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena، ميونخ
|شراء التذاكر
|السبت 10 أكتوبر 2026، 12:00
|1. FC Union Berlin ضد SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 17 أكتوبر 2026، 12:00
|1. FC Union Berlin ضد بوروسيا دورتموند
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 24 أكتوبر 2026، 12:00
|FC Augsburg ضد 1. FC Union Berlin
|WWK Arena، أوغسبورغ
|شراء التذاكر
|السبت 31 أكتوبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 7 نوفمبر 2026، 11:00
|SC Freiburg ضد 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion، فرايبورغ إم بريسغاو
|شراء التذاكر
|السبت 21 نوفمبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 28 نوفمبر 2026، 11:00
|1. FSV Mainz 05 ضد 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena، ماينز
|شراء التذاكر
|السبت 5 ديسمبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
|السبت 12 ديسمبر 2026، 11:00
|VfB Stuttgart ضد 1. FC Union Berlin
|MHPArena، شتوتغارت
|شراء التذاكر
|السبت 19 ديسمبر 2026، 11:00
|1. FC Union Berlin ضد TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei، برلين
|شراء التذاكر
أين يمكن شراء تذاكر يونيون برلين 2026/27؟
الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لنادي 1. FC Union Berlin. ونظرًا إلى الطلب الاستثنائي، كثيرًا ما تُباع التذاكر بالكامل خلال نوافذ الأولوية المخصصة للأعضاء قبل طرحها للبيع العام.
وعندما تنفد الدفعات الرسمية الأولية، يمكن لمنصات بيع التذاكر الثانوية أن توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر من جانب الجماهير لمباريات البوندسليغا وكأس ألمانيا المقبلة.
تذاكر يونيون برلين: كم تبلغ أسعار التذاكر الموسمية؟
في موسم 2026/27، تتراوح أسعار التذاكر الموسمية للوقوف في مباريات يونيون برلين بين 238 € و272 € للبالغين الذين يدفعون السعر الكامل من دون خصومات. ويصل سعر أغلى التذاكر الموسمية للمقاعد في القطاع 1 إلى 816 €.
تتوفر خصومات لفئات محددة تشمل أعضاء النادي الرسميين، والطلاب، والمتدربين، والمتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والمشجعين من ذوي الإعاقة الشديدة.
يونيون برلين: Stadion An der Alten Försterei
يخوض يونيون برلين مبارياته على أرضه في ملعب Stadion An der Alten Försterei.
|التفصيل
|المعلومات
|اسم الملعب
|Stadion An der Alten Försterei
|الموقع
|برلين (كوبينيك)، ألمانيا
|السعة الإجمالية
|22,012
|توزيع أماكن الوقوف / المقاعد
|18,395 للوقوف / 3,617 مقعدًا