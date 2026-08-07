يدخل يوفنتوس موسم 2026/27 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، الذي أعاد الاستقرار للفريق بعد موسم فوضوي شهد إقالة إيغور تودور في أكتوبر رغم أنه كان قد وقّع للتو على تمديد عقده. واحتلال المركز السادس يعني أن يوفنتوس سيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسيستهدف النادي العودة إلى قمة الدوري الإيطالي تحت قيادة سباليتي في أول موسم كامل له على رأس الجهاز الفني. لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر يوفنتوس في ملعب أليانز.

القائمة الكاملة لمباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي موسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر 23 أغسطس 2026 فروزينوني ضد يوفنتوس ستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 30 أغسطس 2026 يوفنتوس ضد بارما ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 6 سبتمبر 2026 يوفنتوس ضد ميلان ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 12-13 سبتمبر 2026 ساسولو ضد يوفنتوس ملعب مابي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 20 سبتمبر 2026 يوفنتوس ضد أتالانتا ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 11 أكتوبر 2026 كالياري ضد يوفنتوس يونيبول دوموس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 18 أكتوبر 2026 يوفنتوس ضد لاتسيو ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 25 أكتوبر 2026 ليتشي ضد يوفنتوس ستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر الأربعاء 28 أكتوبر 2026 جنوى ضد يوفنتوس ستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 1 نوفمبر 2026 يوفنتوس ضد نابولي ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 8 نوفمبر 2026 فيورنتينا ضد يوفنتوس ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 22 نوفمبر 2026 يوفنتوس ضد فينيزيا ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 29 نوفمبر 2026 كومو ضد يوفنتوس ستاديو جوزيبي سينيغاليا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 6 ديسمبر 2026 يوفنتوس ضد أودينيزي ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 13 ديسمبر 2026 يوفنتوس ضد مونزا ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 20 ديسمبر 2026 روما ضد يوفنتوس ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 3 يناير 2027 بولونيا ضد يوفنتوس ستاديو ريناتو دال آرا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 يوفنتوس ضد تورينو (ديربي ديلا مولي) ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 9-10 يناير 2027 إنتر ضد يوفنتوس (ديربي إيطاليا، الذهاب) سان سيرو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 16-17 يناير 2027 يوفنتوس ضد جنوى ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 23-24 يناير 2027 يوفنتوس ضد كالياري ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 30-31 يناير 2027 ميلان ضد يوفنتوس سان سيرو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 6-7 فبراير 2027 يوفنتوس ضد ساسولو ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 13-14 فبراير 2027 نابولي ضد يوفنتوس ستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 20-21 فبراير 2027 يوفنتوس ضد بولونيا ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 27-28 فبراير 2027 مونزا ضد يوفنتوس يو-باور ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 6-7 مارس 2027 يوفنتوس ضد روما ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 13-14 مارس 2027 لاتسيو ضد يوفنتوس ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 20-21 مارس 2027 يوفنتوس ضد كومو ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 3-4 أبريل 2027 تورينو ضد يوفنتوس (ديربي ديلا مولي) ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 10-11 أبريل 2027 يوفنتوس ضد ليتشي ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 17-18 أبريل 2027 فينيزيا ضد يوفنتوس ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 24-25 أبريل 2027 يوفنتوس ضد فيورنتينا ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 1-2 مايو 2027 أتالانتا ضد يوفنتوس غيويس ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 8-9 مايو 2027 أودينيزي ضد يوفنتوس بلوينيرجي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 15-16 مايو 2027 يوفنتوس ضد إنتر (ديربي إيطاليا، الإياب) ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر 22-23 مايو 2027 بارما ضد يوفنتوس ستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض) الدوري الإيطالي تذاكر 29-30 مايو 2027 يوفنتوس ضد فروزينوني ملعب أليانز (على أرضه) الدوري الإيطالي تذاكر

كيفية شراء تذاكر يوفنتوس

تُطرح التذاكر على مراحل: يحصل أعضاء J1897 على أولوية الوصول أولاً، يليهم أعضاء Black & White & Stadium، ثم يبدأ البيع للجمهور العام بعد نحو أسبوعين.

يكون الطلب في أعلى مستوياته على مواجهتي ديربي إيطاليا ضد إنتر وديربي ديلا مولي ضد تورينو، وغالباً ما تُباع التذاكر بالكامل بسرعة عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تُعد وسيلة موثوقة للحصول على مقعد في ملعب أليانز، مع توفر تذاكر في جميع أنحاء الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر يوفنتوس؟

المقاعد خلف المرمى: من حوالي 35 € مباشرة عبر النادي.

الأقسام الوسطى في الجهتين الشرقية أو الغربية: حوالي 90 €.

المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تورينو ومواجهات الدوري الأوروبي: تبدأ من 50 €.

السوق الثانوية عبر StubHub: تبدأ من 34 €، مع تقلب الأسعار بحسب الطلب.

كما تتوفر أيضاً باقات كبار الشخصيات والضيافة لتجربة أكثر تميزاً، مع اختلاف الأسعار بحسب المزايا وموقع الجلوس.

ماذا يمكن توقعه من يوفنتوس في 2026/27؟

عاش يوفنتوس موسماً مضطرباً في 2025/26، إذ أُقيل إيغور تودور في أواخر أكتوبر رغم توقيعه على تمديد لعامين في يونيو 2025، بينما كان النادي يحتل المركز السادس، ليخلفه مؤقتاً ماسيمو برامبيلا قبل أن يتولى لوتشيانو سباليتي المسؤولية بشكل دائم. أعاد سباليتي التوازن إلى النتائج، لكنه لم يتمكن من رفع يوفنتوس إلى ما هو أعلى من المركز السادس مع نهاية الموسم، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

والآن، في أول موسم كامل له على رأس الجهاز الفني، سيتطلع سباليتي إلى إعادة بناء الزخم مع تشكيلة لا تزال تضم كينان يلديز، هداف النادي في الموسم الماضي، إلى جانب ويستون ماكيني، وتيون كوبمينيرس، وجوناثان ديفيد. ويشهد جدول المباريات تناظراً لافتاً، إذ يفتتح يوفنتوس الموسم ويختتمه أمام الصاعد حديثاً فروزينوني، بينما تأتي سلسلة صعبة بدءاً من الجولة 16 أمام روما، وبولونيا، وغريمه في المدينة تورينو، وغريمه في ديربي إيطاليا إنتر، تباعاً وبفارق زمني قصير.

تاريخ ملعب أليانز

ملعب أليانز، المعروف أيضاً باسم يوفنتوس ستاديوم، هو ملعب جميع مقاعده مخصصة للجلوس في حي فاليتي بمدينة تورينو، وقد شُيّد على موقع الملعب السابق للنادي، ستاديو ديلي ألبي، وافتُتح في عام 2011. وتبلغ سعته 41,689 متفرجاً، ما يجعله سادس أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا.

وبعيداً عن مباريات يوفنتوس المعتادة، استضاف الملعب نهائي الدوري الأوروبي 2014 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين إشبيلية وبنفيكا، ومباراتين من نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2021، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2022 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين برشلونة وليون.

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