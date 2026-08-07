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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر يوفنتوس لموسم 2026/27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

إليك بالضبط كيفية الحصول على تذاكر يوفنتوس في موسم 2026/27 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى

يدخل يوفنتوس موسم 2026/27 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، الذي أعاد الاستقرار للفريق بعد موسم فوضوي شهد إقالة إيغور تودور في أكتوبر رغم أنه كان قد وقّع للتو على تمديد عقده. واحتلال المركز السادس يعني أن يوفنتوس سيشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسيستهدف النادي العودة إلى قمة الدوري الإيطالي تحت قيادة سباليتي في أول موسم كامل له على رأس الجهاز الفني. لدى GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر يوفنتوس في ملعب أليانز.

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القائمة الكاملة لمباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي موسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
23 أغسطس 2026فروزينوني ضد يوفنتوسستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
30 أغسطس 2026يوفنتوس ضد بارماملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
6 سبتمبر 2026يوفنتوس ضد ميلانملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
12-13 سبتمبر 2026ساسولو ضد يوفنتوسملعب مابي (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
20 سبتمبر 2026يوفنتوس ضد أتالانتاملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
11 أكتوبر 2026كالياري ضد يوفنتوسيونيبول دوموس (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
18 أكتوبر 2026يوفنتوس ضد لاتسيوملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
25 أكتوبر 2026ليتشي ضد يوفنتوسستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
الأربعاء 28 أكتوبر 2026جنوى ضد يوفنتوسستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
1 نوفمبر 2026يوفنتوس ضد نابوليملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
8 نوفمبر 2026فيورنتينا ضد يوفنتوسستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
22 نوفمبر 2026يوفنتوس ضد فينيزياملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
29 نوفمبر 2026كومو ضد يوفنتوسستاديو جوزيبي سينيغاليا (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
6 ديسمبر 2026يوفنتوس ضد أودينيزيملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
13 ديسمبر 2026يوفنتوس ضد مونزاملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
20 ديسمبر 2026روما ضد يوفنتوسستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
3 يناير 2027بولونيا ضد يوفنتوسستاديو ريناتو دال آرا (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027يوفنتوس ضد تورينو (ديربي ديلا مولي)ملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
9-10 يناير 2027إنتر ضد يوفنتوس (ديربي إيطاليا، الذهاب)سان سيرو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
16-17 يناير 2027يوفنتوس ضد جنوىملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
23-24 يناير 2027يوفنتوس ضد كالياريملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
30-31 يناير 2027ميلان ضد يوفنتوسسان سيرو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
6-7 فبراير 2027يوفنتوس ضد ساسولوملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
13-14 فبراير 2027نابولي ضد يوفنتوسستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
20-21 فبراير 2027يوفنتوس ضد بولونياملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
27-28 فبراير 2027مونزا ضد يوفنتوسيو-باور ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
6-7 مارس 2027يوفنتوس ضد روماملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
13-14 مارس 2027لاتسيو ضد يوفنتوسستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
20-21 مارس 2027يوفنتوس ضد كوموملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
3-4 أبريل 2027تورينو ضد يوفنتوس (ديربي ديلا مولي)ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
10-11 أبريل 2027يوفنتوس ضد ليتشيملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
17-18 أبريل 2027فينيزيا ضد يوفنتوسستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
24-25 أبريل 2027يوفنتوس ضد فيورنتيناملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
1-2 مايو 2027أتالانتا ضد يوفنتوسغيويس ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
8-9 مايو 2027أودينيزي ضد يوفنتوسبلوينيرجي ستاديوم (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
15-16 مايو 2027يوفنتوس ضد إنتر (ديربي إيطاليا، الإياب)ملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر
22-23 مايو 2027بارما ضد يوفنتوسستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض)الدوري الإيطاليتذاكر
29-30 مايو 2027يوفنتوس ضد فروزينونيملعب أليانز (على أرضه)الدوري الإيطاليتذاكر

كيفية شراء تذاكر يوفنتوس

  • تُطرح التذاكر على مراحل: يحصل أعضاء J1897 على أولوية الوصول أولاً، يليهم أعضاء Black & White & Stadium، ثم يبدأ البيع للجمهور العام بعد نحو أسبوعين.
  • يكون الطلب في أعلى مستوياته على مواجهتي ديربي إيطاليا ضد إنتر وديربي ديلا مولي ضد تورينو، وغالباً ما تُباع التذاكر بالكامل بسرعة عبر القنوات الرسمية.
  • إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تُعد وسيلة موثوقة للحصول على مقعد في ملعب أليانز، مع توفر تذاكر في جميع أنحاء الملعب.

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كم تبلغ أسعار تذاكر يوفنتوس؟

  • المقاعد خلف المرمى: من حوالي 35 € مباشرة عبر النادي.
  • الأقسام الوسطى في الجهتين الشرقية أو الغربية: حوالي 90 €.
  • المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تورينو ومواجهات الدوري الأوروبي: تبدأ من 50 €.
  • السوق الثانوية عبر StubHub: تبدأ من 34 €، مع تقلب الأسعار بحسب الطلب.

كما تتوفر أيضاً باقات كبار الشخصيات والضيافة لتجربة أكثر تميزاً، مع اختلاف الأسعار بحسب المزايا وموقع الجلوس.

الدوري الإيطالي
كالياري crest
كالياري
كالياري
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس

احجز تذاكر يوفنتوس اشترِ الآن

ماذا يمكن توقعه من يوفنتوس في 2026/27؟

عاش يوفنتوس موسماً مضطرباً في 2025/26، إذ أُقيل إيغور تودور في أواخر أكتوبر رغم توقيعه على تمديد لعامين في يونيو 2025، بينما كان النادي يحتل المركز السادس، ليخلفه مؤقتاً ماسيمو برامبيلا قبل أن يتولى لوتشيانو سباليتي المسؤولية بشكل دائم. أعاد سباليتي التوازن إلى النتائج، لكنه لم يتمكن من رفع يوفنتوس إلى ما هو أعلى من المركز السادس مع نهاية الموسم، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

والآن، في أول موسم كامل له على رأس الجهاز الفني، سيتطلع سباليتي إلى إعادة بناء الزخم مع تشكيلة لا تزال تضم كينان يلديز، هداف النادي في الموسم الماضي، إلى جانب ويستون ماكيني، وتيون كوبمينيرس، وجوناثان ديفيد. ويشهد جدول المباريات تناظراً لافتاً، إذ يفتتح يوفنتوس الموسم ويختتمه أمام الصاعد حديثاً فروزينوني، بينما تأتي سلسلة صعبة بدءاً من الجولة 16 أمام روما، وبولونيا، وغريمه في المدينة تورينو، وغريمه في ديربي إيطاليا إنتر، تباعاً وبفارق زمني قصير.

تاريخ ملعب أليانز

ملعب أليانز، المعروف أيضاً باسم يوفنتوس ستاديوم، هو ملعب جميع مقاعده مخصصة للجلوس في حي فاليتي بمدينة تورينو، وقد شُيّد على موقع الملعب السابق للنادي، ستاديو ديلي ألبي، وافتُتح في عام 2011. وتبلغ سعته 41,689 متفرجاً، ما يجعله سادس أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا.

وبعيداً عن مباريات يوفنتوس المعتادة، استضاف الملعب نهائي الدوري الأوروبي 2014 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين إشبيلية وبنفيكا، ومباراتين من نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2021، ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2022 التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بين برشلونة وليون.

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