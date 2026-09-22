بعد سبعة مواسم متتالية في دوري الدرجة الثانية الألماني 2.Bundesliga، عاد هامبورج إس في (HSV) أخيرًا إلى دوري الأضواء الألماني في الموسم الماضي، وأنهى الموسم في المركز 13 في نهاية المطاف. والآن يتطلع الفريق إلى المضي قدمًا بشكل أكبر، ويمكنك مشاهدته على أرض الملعب من خلال حجز تذاكر المباريات اليوم.

خاض دي روتهوزن بعض التحركات في سوق الانتقالات خلال الصيف، وسيأمل أن تقدم صفقاته الجديدة، ومن بينها زكريا الواحدي، فابيو فييرا، ألبرت غرونبيك ومارتن أديلين، الإضافة المطلوبة خلال الأشهر المقبلة.

ورغم البداية الصعبة للفريق في الدوري هذا الموسم، التي شهدت خسارته ثلاث مباريات متتالية من دون تسجيل، حقق هامبورج إس في فوزًا معنويًا بنتيجة 2-1 على إف سي كولن قبل فترة التوقف الدولي، أمام حضور جماهيري كبير بلغ 57,000 متفرج في ملعب فولكسباركشتاديون.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية ضمان مقاعدك في مباريات هامبورج إس في هذا الموسم، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات هامبورج إس في المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 4 أكتوبر (3.30 مساءً) ودية: هامبورج إس في ضد إف سي كوبنهاجن فولكسباركشتاديون (هامبورج) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (3.30 مساءً) الدوري الألماني: هوفنهايم ضد هامبورج إس في راين نيكار أرينا (زينسهايم) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (3.30 مساءً) الدوري الألماني: هامبورج إس في ضد شتوتجارت فولكسباركشتاديون (هامبورج) التذاكر السبت، 24 أكتوبر (3.30 مساءً) الدوري الألماني: إس سي بادربورن ضد هامبورج إس في هوم ديلوكس أرينا (بادربورن) التذاكر الثلاثاء، 27 أكتوبر (6 مساءً) كأس ألمانيا: هامبورج إس في ضد آينتراخت فرانكفورت فولكسباركشتاديون (هامبورج) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (5.30 مساءً) الدوري الألماني: آينتراخت فرانكفورت ضد هامبورج إس في دويتشه بنك بارك (فرانكفورت) التذاكر الجمعة، 6 نوفمبر (8.30 مساءً) الدوري الألماني: هامبورج إس في ضد بوروسيا مونشنجلادباخ فولكسباركشتاديون (هامبورج) التذاكر الأحد، 22 نوفمبر (5.30 مساءً) الدوري الألماني: فيردر بريمن ضد هامبورج إس في فيسيرشتاديون (بريمن) التذاكر السبت، 28 نوفمبر (5.30 مساءً) الدوري الألماني: هامبورج إس في ضد بايرن ميونخ فولكسباركشتاديون (هامبورج) التذاكر

كيفية شراء تذاكر هامبورج إس في

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات هامبورج إس في (HSV) على أرضه مباشرة عبر القنوات المعتمدة للنادي.

النادي لا يبيع تذاكر الموسم بالكامل دفعة واحدة. وبدلًا من ذلك، تُطرح التذاكر للبيع بشكل تدريجي، مباراة بمباراة، وعادةً قبل 4 إلى 6 أسابيع من موعد المباراة المحددة.

وتتبع عملية البيع هيكلًا صارمًا للأولوية، ما يعني أن التاريخ والوقت الدقيقين اللذين يمكنك فيهما شراء التذاكر لأول مرة يعتمدان بالكامل على وضعك مع النادي:

المرحلة 1: أعضاء النادي (النافذة الأولى) : يحصل أعضاء النادي الرسميون دائمًا على أولوية الوصول الأولى خلال نافذة بيع مسبق حصرية. وعادةً ما تبدأ مبيعات الأعضاء في الساعة 10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا في يوم عمل محدد يعلنه النادي.

المرحلة 2: البيع للجمهور العام : إذا تبقت أي تذاكر بعد إغلاق نافذة البيع المسبق للأعضاء، يتم طرحها للجمهور العام. وغالبًا ما تُباع المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل المباريات ضد جلادباخ أو بايرن ميونخ، بالكامل خلال مرحلة الأعضاء، ما يؤدي إلى عدم طرحها للبيع العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات هامبورج إس في من السوق الثانوية. ويعد StubHub أحد أبرز مزودي التذاكر لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر هامبورج إس في؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات هامبورج إس في (HSV) في ملعب فولكسباركشتاديون عادة بين 14 و76 يورو لتذاكر يوم المباراة العادية، وذلك اعتمادًا بالكامل على قسم الجلوس وتصنيف المنافس.

ونظرًا لأن كرة القدم الألمانية تمنح أولوية كبيرة لتجارب الجماهير الميسورة التكلفة، تظل الأسعار منخفضة مقارنة بالمعايير الأوروبية الأوسع إذا تم شراؤها مباشرة من متجر التذاكر الرسمي لـ HSV.

وينقسم ملعب فولكسباركشتاديون إلى فئات سعرية مميزة وفقًا لرؤية الملعب ومستوى الراحة:

Nordtribüne (وقوف) : المدرج الشمالي الشهير حيث يجتمع أكثر مشجعي الفريق المضيف حماسًا. (نطاق الأسعار: 14-19 يورو)

الفئة 2 (خلف المرميين) : مناطق جلوس تقع في الطوابق العلوية أو السفلية خلف أي من المرميين (المدرجان الشمالي والجنوبي). (نطاق الأسعار: 25-45 يورو)

الفئة 1 (الجانبان / الطوابق) : مدرجات جانبية (الشرقي والغربي) توفر رؤية جانبية قياسية للمباراة. (نطاق الأسعار: 40-65 يورو)

الفئة 1 بريميوم (منتصف الخط الجانبي) : صفوف مركزية في الطابق السفلي بمحاذاة خط وسط الملعب للحصول على أفضل رؤية. (نطاق الأسعار: 60-76 يورو)

VIP / الضيافة : مقاعد أعمال مميزة أو مقصورات تنفيذية، تشمل الطعام والمشروبات والدخول إلى الصالات. (نطاق الأسعار: 250-500+ يورو لكل مباراة)

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن فولكسباركشتاديون

يُعد فولكسباركشتاديون في هامبورج بألمانيا واحدًا من أكثر معابد كرة القدم الأوروبية عراقة وأجواءً. وإلى جانب كونه الملعب الأيقوني لنادي هامبورج إس في (HSV) المنافس في الدوري الألماني، فقد استضاف أيضًا مواجهات دولية كبرى عبر عدة نسخ من كأس العالم وبطولات أمم أوروبا.

كان الموقع يضم في الأصل ملعب بارينفيلدر شتاديون، الذي سُمي لاحقًا ألتوناير شتاديون، وافتُتح في عام 1925. وبعد تعرضه لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية، أعادت المدينة بناء الملعب، وأعيد افتتاحه في عام 1953 باسم فولكسباركشتاديون («ملعب حديقة الشعب»). وانتقل HSV إليه رسميًا بعد عقد من الزمن في عام 1963.

وبحلول أواخر التسعينيات، أصبح الاستاد القديم متعدد الاستخدامات متقادمًا للغاية. وتم تشييد ملعب جديد بالكامل مخصص لكرة القدم في الموقع نفسه تمامًا، لكن أرضية الملعب دارت بزاوية 90 درجة لتحسين زوايا الرؤية والحماية من الرياح.

لحظات لا تُنسى في فولكسباركشتاديون

كأس العالم 1974 : استضاف «الديربي الألماني» الشهير المشحون سياسيًا، عندما فجرت ألمانيا الشرقية مفاجأة أمام أصحاب الأرض وأبطال البطولة في نهاية المطاف، ألمانيا الغربية، وفازت 1-0.

كأس العالم 2006 : استضاف خمس مباريات، من بينها مواجهة قوية في دور المجموعات بين الأرجنتين وساحل العاج (2-1)، وانتصار إيطاليا 3-0 على أوكرانيا في ربع النهائي.

نهائي الدوري الأوروبي 2010 : النهائي الأول بعد إعادة تسمية البطولة من كأس الاتحاد الأوروبي. وفاز أتلتيكو مدريد على فولهام 2-1 بعد وقت إضافي.

يورو 2024 : استضاف خمس مباريات في البطولة، من بينها ربع نهائي درامي أقصى فيه منتخب فرنسا منتخب البرتغال بركلات الترجيح.

أسطورة الساعة: لعدة عقود، احتوى الملعب على ساعة رقمية شهيرة في الركن الشمالي الغربي. وكانت تحسب كل ثانية قضاها HSV في دوري الأضواء بصفته نادي «الديناصور» الوحيد الذي لم يهبط منذ انطلاق الدوري الألماني في عام 1963. وعندما هبط HSV أخيرًا في عام 2018، توقفت الساعة عند 54 عامًا و261 يومًا و00 ساعة و21 دقيقة و13 ثانية، قبل أن تُفكك في نهاية المطاف.

أرقام وإحصائيات هامبورج إس في

يُعد هامبورج إس في (HSV) واحدًا من أقدم أندية كرة القدم في ألمانيا وأكثرها عراقة ونجاحًا. ويشتهر بلقبيه دي روتهوزن (السراويل الحمراء) ودير ديناصورير (الديناصور)، وقد عاش النادي عصره الذهبي خلال أواخر السبعينيات والثمانينيات.

بعد هبوط تاريخي في عام 2018، أمضى HSV عدة مواسم في الدرجة الثانية قبل أن ينجح في العودة إلى البوندسليجا لموسم 2025/2026.

ألقاب النادي وأبرز إنجازاته

بطولة ألمانيا / الدوري الألماني : 6 ألقاب (1923، 1928، 1960، 1979، 1982، 1983)

DFB-Pokal : 3 ألقاب (1963، 1976، 1987)

كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا : لقب واحد (1983)

كأس الكؤوس الأوروبية : لقب واحد (1977)

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر المشاركات: مانفريد كالتس (741)، أوفه زيلر (581)

أكثر الأهداف: أوفه زيلر (490)، هيربرت فويتكوفيak (154)

البطولة الشبح

شارك HSV في نهائي بطولة ألمانيا الشهير عام 1922 ضد 1. FC Nürnberg. وأُوقفت المباراة بسبب الظلام بعد 3 ساعات من اللعب. كما انتهت الإعادة أيضًا قبل نهايتها لأن نورنبرج تقلص إلى 7 لاعبين فقط بسبب الإصابات وحالات الطرد. ومُنح HSV الكأس، لكنه رفض رسميًا لقب البطولة بدافع الروح الرياضية.

صلة الكرة الذهبية

لعب الأسطورة الإنجليزية كيفن كيجان مع هامبورج بين عامي 1977 و1980. وأثناء ارتدائه قميص HSV، فاز بالكرة الذهبية مرتين متتاليتين في 1978 و1979.

مفارقة ألوان النادي الرسمية

شعار النادي عبارة عن معين مميز باللونين الأزرق والأسود والأبيض، وهو ما يعكس اندماجاته التاريخية. ومع ذلك، يلعب الفريق تقليديًا بقمصان بيضاء وسراويل قصيرة حمراء زاهية، ولهذا يُطلق عليه اسم «السراويل الحمراء» (Die Rothosen).



