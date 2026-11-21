بعد غياب دام عقدًا، عاد هال سيتي أخيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنك مشاهدته مباشرة هذا الموسم بحجز تذاكر المباريات اليوم.

لا يزال مشجعو هال سيتي يعيشون فرحة فوز فريقهم على ميدلزبره في نهائي ملحق الصعود من التشامبيونشيب، الذي أُقيم على ملعب ويمبلي في مايو، وقد استمرت تلك الأجواء الإيجابية مع انطلاق الموسم الجديد.

قدم رجال سيرجي ياكيروفيتش عروضًا لافتة على أرضهم، منها الفوز 2-0 على مانشستر يونايتد في مباراتهم الافتتاحية بالموسم، وأظهروا صلابة خارج أرضهم أيضًا. وسيحتاجون إلى الحفاظ على هذه الصلابة طوال الموسم إذا أرادوا تجنب الهبوط.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات هال سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب الأحد، 22 نوفمبر (2 ظهرًا) هال سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) الأحد، 29 نوفمبر (2:05 ظهرًا) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر ملعب سيلهرست بارك (خارج أرضه) الأربعاء، 2 ديسمبر (8 مساءً) هال سيتي ضد نوتنجهام فورست التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) السبت، 5 ديسمبر (3 عصرًا) بورنموث ضد هال سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) السبت، 12 ديسمبر (3 عصرًا) هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) السبت، 19 ديسمبر (3 عصرًا) مانشستر سيتي ضد هال سيتي التذاكر ملعب الاتحاد (خارج أرضه) السبت، 26 ديسمبر (5:30 مساءً) هال سيتي ضد ليفربول التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) الثلاثاء، 29 ديسمبر (7:30 مساءً) هال سيتي ضد ليدز يونايتد التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) السبت، 2 يناير (3 عصرًا) سندرلاند ضد هال سيتي التذاكر ملعب النور (خارج أرضه) الثلاثاء، 5 يناير (7:30 مساءً) نوتنجهام فورست ضد هال سيتي التذاكر ملعب سيتي جراوند (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر هال سيتي

يمكنك شراء تذاكر هال سيتي الرسمية عبر بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي، أو بالاتصال بمكتب التذاكر، أو بشرائها شخصيًا من المكتب. ويمكن لحاملي البطاقات الموسمية والأعضاء أيضًا عرض مقاعدهم في المباريات التي نفدت تذاكرها عبر دليل تبادل تذاكر هال سيتي الرسمي.

تُطرح التذاكر عادةً على مراحل وفقًا للأولوية:

أولوية الشراء : يحصل الأعضاء الحاليون أو النشطون على الفرصة الأولى لشراء المقاعد قبل طرحها للبيع العام.

: يحصل الأعضاء الحاليون أو النشطون على الفرصة الأولى لشراء المقاعد قبل طرحها للبيع العام. البيع العام: لا يبدأ إلا إذا تبقت مقاعد بعد انتهاء فترات الأولوية للأعضاء وحاملي البطاقات الموسمية. وفي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تشهد طلبًا مرتفعًا، كثيرًا ما تنفد التذاكر خلال مراحل العضوية والأولوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات هال سيتي من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هاب من أبرز المواقع لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر هال سيتي؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للمباريات في ملعب إم كي إم من 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، و16 جنيهًا إسترلينيًا للفئات التي تحظى بتخفيض، و8 جنيهات إسترلينية للصغار. ويعتمد السعر الفعلي على فئة المباراة، التي تتحدد بحسب مكانة المنافس، ومنطقة الجلوس في الملعب.

تُصنّف المباريات ضمن الفئات A أو B أو C. وتندرج المباريات الأكثر طلبًا، مثل المواجهات أمام فرق «الستة الكبار»، ضمن الفئة A، بينما تُصنّف المباريات الأقل شهرة ضمن الفئة C.

تُحسب الأسعار الأساسية الأقل، مثل المذكورة أعلاه، دائمًا وفق أسعار المنطقة 1 لمباراة من الفئة C. وترتفع الأسعار مع ارتفاع فئة المباراة أو مستوى المقاعد.

أقسام المدرجات ومناطق المقاعد

صُمم ملعب إم كي إم بمدرجات متصلة ذات مستوى واحد، باستثناء المدرج الغربي الذي يضم مستوى ثانيًا. وينقسم الملعب إلى مناطق تختلف أسعارها:

مدرج كريس تشيلتون الشرقي : مدرج من مستوى واحد يمتد بطول الملعب. توفر أقسامه الوسطى إطلالة مميزة على خط التماس، بينما تضم الزاوية الجنوبية الشرقية مناطق للوقوف الآمن تحظى بشعبية بين مشجعي الفريق أصحاب التشجيع الصاخب.

: مدرج من مستوى واحد يمتد بطول الملعب. توفر أقسامه الوسطى إطلالة مميزة على خط التماس، بينما تضم الزاوية الجنوبية الشرقية مناطق للوقوف الآمن تحظى بشعبية بين مشجعي الفريق أصحاب التشجيع الصاخب. المدرج الغربي : أفخم أجزاء الملعب. يضم مستواه السفلي مقاعد بدلاء اللاعبين وأماكن الإعلام وأجنحة الضيافة المميزة. أما المستوى الثاني المرتفع، الغربي العلوي، فيقع ضمن أعلى فئات الأسعار في الملعب بفضل إطلالته الشاملة.

: أفخم أجزاء الملعب. يضم مستواه السفلي مقاعد بدلاء اللاعبين وأماكن الإعلام وأجنحة الضيافة المميزة. أما المستوى الثاني المرتفع، الغربي العلوي، فيقع ضمن أعلى فئات الأسعار في الملعب بفضل إطلالته الشاملة. المدرج الشمالي : يستضيف عادةً مشجعي الفريق، ولا سيما مجموعات التشجيع الأكثر صخبًا في الأقسام من N1 إلى N5.

: يستضيف عادةً مشجعي الفريق، ولا سيما مجموعات التشجيع الأكثر صخبًا في الأقسام من N1 إلى N5. المدرج الجنوبي : المدرج المخصص للعائلات. يضم مقاعد غير محددة مسبقًا، ويقع ضمن الفئة الأقل سعرًا في الملعب.

: المدرج المخصص للعائلات. يضم مقاعد غير محددة مسبقًا، ويقع ضمن الفئة الأقل سعرًا في الملعب. المقاعد المخصصة لجماهير الفريق الزائر: يجلس مشجعو الفريق الزائر في الزاوية الشمالية الشرقية. ويضم هذا القسم نحو 1,105 أماكن للوقوف الآمن.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب إم كي إم

ملعب إم كي إم منشأة رياضية وترفيهية شهيرة متعددة الاستخدامات، تقع في كينجستون أبون هال بإنجلترا. ويتميز بتصميمه المعماري المعاصر، ويستضيف ناديين في لعبتين مختلفتين، هما كرة القدم ودوري الرغبي.

نشأت فكرة الملعب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، حين باع مجلس مدينة هال أسهمًا في كينجستون كوميونيكيشنز، واستخدم عائداتها لتمويل منشأة حديثة. وبلغت تكلفة بنائه 44 مليون جنيه إسترليني، واستغرق تشييده 14 شهرًا فقط قبل افتتاحه رسميًا في ديسمبر 2002.

يُعد الملعب مقرًا لناديين بارزين انتقلا إليه من ملعبين عريقين تقادما مع الزمن:

نادي هال سيتي لكرة القدم (هال سيتي)، الذي انتقل من بوثفيري بارك

(هال سيتي)، الذي انتقل من بوثفيري بارك هال إف سي (هال إف سي)، فريق دوري الرغبي الذي انتقل من ذا بوليفارد

لحظات لا تُنسى في ملعب إم كي إم

المباراة الافتتاحية (ديسمبر 2002) : فاز هال سيتي على سندرلاند 1-0 في مباراة ودية ليحرز «كأس رايش كارتر» المستحدثة. وسجل ستيف ميلتون أول هدف في تاريخ الملعب.

: فاز هال سيتي على سندرلاند 1-0 في مباراة ودية ليحرز «كأس رايش كارتر» المستحدثة. وسجل ستيف ميلتون أول هدف في تاريخ الملعب. الانطلاقة في الدوري الإنجليزي الممتاز (2008) : بعد الصعود إلى الدرجة الأولى، دخلت المباريات الأولى على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخ النادي، ومنها الفوز الشهير 3-1 على ليفربول.

: بعد الصعود إلى الدرجة الأولى، دخلت المباريات الأولى على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز تاريخ النادي، ومنها الفوز الشهير 3-1 على ليفربول. معركة اللاعبين الـ11 (2003): كانت أول مباراة لهال إف سي على الملعب مواجهةً أمام هاليفاكس في كأس التحدي. ورغم طرد اثنين من لاعبي هال، كافح الفريق المكوّن من 11 لاعبًا لتحقيق فوز لا يُنسى بنتيجة 24-16.

التوسعة المستقبلية: صممت شركتا أروب سبورت وميلر بارتنرشيب هيكل الملعب بحيث يسمح بإضافة مستوى علوي فوق المدرج الشرقي، ما قد يرفع سعته إلى 34,000 مقعد إذا دعت الحاجة.

أرقام هال سيتي وإحصاءاته

تأسس نادي هال سيتي لكرة القدم عام 1904، ويتمتع بتاريخ حافل تشكّل عبر كفاحه في الدرجات الدنيا، وصعوده المثير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين، وزياراته التي لا تُنسى إلى ملعب ويمبلي.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

بطل الدرجة الإنجليزية الثالثة (ليج وان / الدرجة الثالثة) : 4 مرات

: 4 مرات الفائز بملحق الصعود من الدرجة الإنجليزية الثانية (التشامبيونشيب): 3 مرات

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: آندي ديفيدسون (579)، جاريث روبرتس (487)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كريس تشيلتون (222)، كين واجستاف (197)

نهاية انتظار دام 104 أعوام (2008)

بعد أكثر من قرن قضاه في الدرجات الدنيا، وصل هال سيتي إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى. وسجل ابن المدينة دين وينداس هدفًا مذهلًا بتسديدة مباشرة في الشوط الأول على ملعب ويمبلي، في نهائي ملحق الصعود من التشامبيونشيب، ليمنح فريقه الفوز 1-0 على بريستول سيتي. وحقق القائد إيان آشبي إنجاز قيادة النادي في جميع الدرجات الاحترافية الأربع.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2014 والظهور الأوروبي الأول

بلغ هال سيتي أول نهائي كبير لإحدى بطولات الكأس في تاريخه عام 2014. وفي بداية قوية على ملعب ويمبلي، تقدم هال سيتي 2-0 على آرسنال خلال ثماني دقائق بفضل هدفي جيمس تشيستر وكيرتس ديفيز. وعاد آرسنال ليفوز 3-2 بعد الوقت الإضافي، لكن مشوار هال التاريخي منحه مشاركته الأولى والوحيدة في الدوري الأوروبي خلال موسم 2014-15.