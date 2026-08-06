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St James Park Newcastle United Getty Images
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كيفية شراء تذاكر نيوكاسل يونايتد لموسم 2026-27: مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسعار والمزيد

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التذاكر
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

إليك كيفية شراء تذاكر مرغوبة للغاية لمشاهدة نيوكاسل يونايتد في الملعب

يدخل نيوكاسل موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد ماتياس يايسله، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل إيدي هاو وإنهاء الموسم الماضي في المركز 12 بشكل مخيب للآمال. ومع غياب المشاركة الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز التذاكر في ملعب سانت جيمس بارك.

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القائمة الكاملة لمباريات نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026، 16:30نيوكاسل يونايتد ضد ليفربولسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتدملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد بورنموثسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدإيلاند رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتيسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتدكوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلاسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتدسيلهرست بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتونسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00فولهام ضد نيوكاسل يونايتدكرافن كوتيدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد آرسنالسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد نيوكاسل يونايتدأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتدسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند (ديربي تاين-وير)سانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتدبورتمان رود (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتدجي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتيسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد نوتنغهام فورستسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتدستامفورد بريدج (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدأولد ترافورد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد فولهامسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00آرسنال ضد نيوكاسل يونايتدملعب الإمارات (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيونسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتدهيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسيسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتدملعب الاتحاد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد برينتفوردسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00نوتنغهام فورست ضد نيوكاسل يونايتدذا سيتي جراوند (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00بورنموث ضد نيوكاسل يونايتدفيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 16:00نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتدسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00ليفربول ضد نيوكاسل يونايتدأنفيلد (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاونسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد (ديربي تاين-وير)ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد كوفنتري سيتيسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتدفيلا بارك (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاسسانت جيمس بارك (على أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00هال سيتي ضد نيوكاسل يونايتدإم كيه إم ستاديوم (خارج أرضه)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر

كيف تشتري تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

لا تصل تذاكر يوم المباراة أبدا إلى الطرح العام، إذ يتجاوز الطلب المعروض بعد أن يحجز أعضاء Mags وحاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم خلال نوافذ الأولوية. 

فئات عضوية النادي هي Mags+ ‏(£47)، وMags ‏(£37)، وJunior Mags ‏(£20). وتشمل عضوية Mags+ أولوية الشراء، والدخول المجاني إلى المباراة الودية قبل الموسم، ومكانا ضمن معايير قائمة انتظار التذكرة الموسمية. 

وتوفر المواقع الثانوية مثل StubHub بديلا إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
كوفنتري
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل

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كم تبلغ أسعار تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين عبر النادي من £56 إلى £75 لكل مباراة، وتختلف بحسب المنافس وموقع المقعد. 

وعادة ما توجد أرخص التذاكر في المنطقة العائلية، في الأعلى عند المستوى 7 في مدرج ميلبورن. 

وارتفعت الأسعار بنسبة 5% ثم 3,3% في موسمين متتاليين مؤخرا على خلفية تحسن مستوى النادي.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن سانت جيمس بارك

يعد سانت جيمس بارك ملعب نيوكاسل منذ عام 1892، ويتسع لـ52,264 متفرجا، ما يجعله عاشر أكبر ملعب من حيث السعة في كرة القدم الإنجليزية. وقد استضاف مباريات دولية في يورو 1996، وفعاليات خلال أولمبياد لندن 2012، ومباريات في كأس العالم للرجبي 2015، كما تأكد اختياره أحد الملاعب المستضيفة ليورو 2028.

ولا يزال مستقبل الملعب على المدى الطويل غير محسوم. ويوازن الملاك، صندوق الاستثمارات العامة، بين توسيع الملعب الحالي إلى نحو 65,000 متفرج أو بناء ملعب جديد بالكامل في مكان قريب، بسعة قد تصل إلى 70,000 مقعد، لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد. وفي الوقت الحالي، ركز النادي على تحسينات تدريجية، تشمل تحديث نظام الإذاعة الداخلية وإضافة مقاعد ومنافذ طعام جديدة.

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