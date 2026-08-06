يدخل نيوكاسل موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد ماتياس يايسله، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل إيدي هاو وإنهاء الموسم الماضي في المركز 12 بشكل مخيب للآمال. ومع غياب المشاركة الأوروبية هذا الموسم، ينصب التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز التذاكر في ملعب سانت جيمس بارك.

القائمة الكاملة لمباريات نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 16:30 نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد إيلاند رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد هال سيتي سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد سيلهرست بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00 نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 فولهام ضد نيوكاسل يونايتد كرافن كوتيدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد نيوكاسل يونايتد أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد سندرلاند (ديربي تاين-وير) سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد بورتمان رود (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد جي تيك كوميونيتي ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد نوتنغهام فورست سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ستامفورد بريدج (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد أولد ترافورد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد فولهام سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الإمارات (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد هيل ديكنسون ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الاتحاد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 نوتنغهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد ذا سيتي جراوند (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد فيتاليتي ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس 2027، 16:00 نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد أنفيلد (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد إيبسويتش تاون سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 سندرلاند ضد نيوكاسل يونايتد (ديربي تاين-وير) ستاديوم أوف لايت (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد كوفنتري سيتي سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد فيلا بارك (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس سانت جيمس بارك (على أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 هال سيتي ضد نيوكاسل يونايتد إم كيه إم ستاديوم (خارج أرضه) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

كيف تشتري تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

لا تصل تذاكر يوم المباراة أبدا إلى الطرح العام، إذ يتجاوز الطلب المعروض بعد أن يحجز أعضاء Mags وحاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم خلال نوافذ الأولوية.

فئات عضوية النادي هي Mags+ ‏(£47)، وMags ‏(£37)، وJunior Mags ‏(£20). وتشمل عضوية Mags+ أولوية الشراء، والدخول المجاني إلى المباراة الودية قبل الموسم، ومكانا ضمن معايير قائمة انتظار التذكرة الموسمية.

وتوفر المواقع الثانوية مثل StubHub بديلا إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر نيوكاسل يونايتد؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين عبر النادي من £56 إلى £75 لكل مباراة، وتختلف بحسب المنافس وموقع المقعد.

وعادة ما توجد أرخص التذاكر في المنطقة العائلية، في الأعلى عند المستوى 7 في مدرج ميلبورن.

وارتفعت الأسعار بنسبة 5% ثم 3,3% في موسمين متتاليين مؤخرا على خلفية تحسن مستوى النادي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن سانت جيمس بارك

يعد سانت جيمس بارك ملعب نيوكاسل منذ عام 1892، ويتسع لـ52,264 متفرجا، ما يجعله عاشر أكبر ملعب من حيث السعة في كرة القدم الإنجليزية. وقد استضاف مباريات دولية في يورو 1996، وفعاليات خلال أولمبياد لندن 2012، ومباريات في كأس العالم للرجبي 2015، كما تأكد اختياره أحد الملاعب المستضيفة ليورو 2028.

ولا يزال مستقبل الملعب على المدى الطويل غير محسوم. ويوازن الملاك، صندوق الاستثمارات العامة، بين توسيع الملعب الحالي إلى نحو 65,000 متفرج أو بناء ملعب جديد بالكامل في مكان قريب، بسعة قد تصل إلى 70,000 مقعد، لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد. وفي الوقت الحالي، ركز النادي على تحسينات تدريجية، تشمل تحديث نظام الإذاعة الداخلية وإضافة مقاعد ومنافذ طعام جديدة.