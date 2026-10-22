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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر ميلان لموسم 2026/27: أسعار مباريات الدوري الإيطالي، والمباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
ميلان

أليجري يرحل، وأموريم يتولى المهمة. إعادة بناء ميلان تبدأ الآن. احصل على تذاكرك لموسم 2026/27 من الدوري الإيطالي.

يدخل ميلان موسم 2026/27 بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم، بعد تغييرات جذرية شهدها سان سيرو.

كلّف انهيار ميلان في أواخر الموسم الماضي الفريقَ مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، وأدت تداعياته إلى رحيل ماسيميليانو أليجري والمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي. وبدلًا من ذلك، سيشارك ميلان في الدوري الأوروبي هذا الموسم، سعيًا إلى إعادة بناء الفريق تحت قيادة أموريم.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ميلان هذا الموسم.

مباريات ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي موسم 2026/27 وتذاكرها

التاريخ والوقت

المباراة

الملعب

التذاكر

25 أكتوبر 2026

أودينيزي ضد ميلان

ملعب بلوإنرجي (خارج أرض ميلان)

التذاكر

الأربعاء 28 أكتوبر 2026

ميلان ضد بولونيا

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

1 نوفمبر 2026

ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، مباراة الذهاب)

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

8 نوفمبر 2026

جنوى ضد ميلان

ملعب لويجي فيراريس (خارج أرض ميلان)

التذاكر

22 نوفمبر 2026

ميلان ضد فروزينوني

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

29 نوفمبر 2026

كالياري ضد ميلان

ملعب أونيپول دوموس (خارج أرض ميلان)

التذاكر

6 ديسمبر 2026

ميلان ضد بارما

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

13 ديسمبر 2026

نابولي ضد ميلان

ملعب دييجو أرماندو مارادونا (خارج أرض ميلان)

التذاكر

20 ديسمبر 2026

ميلان ضد كومو

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

3 يناير 2027

مونزا ضد ميلان

ملعب يو باور (خارج أرض ميلان)

التذاكر

الأربعاء 6 يناير 2027

ميلان ضد فيورنتينا

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

10 يناير 2027

روما ضد ميلان

الملعب الأولمبي (خارج أرض ميلان)

التذاكر

17 يناير 2027

ميلان ضد تورينو

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

24 يناير 2027

فروزينوني ضد ميلان

ملعب بينيتو ستيربي (خارج أرض ميلان)

التذاكر

31 يناير 2027

ميلان ضد يوفنتوس

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

7 فبراير 2027

بولونيا ضد ميلان

ملعب ريناتو دال آرا (خارج أرض ميلان)

التذاكر

14 فبراير 2027

إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، مباراة الإياب)

سان سيرو (خارج أرض ميلان، المباراة على أرض إنتر)

التذاكر

21 فبراير 2027

ميلان ضد جنوى

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

28 فبراير 2027

كومو ضد ميلان

ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج أرض ميلان)

التذاكر

7 مارس 2027

ميلان ضد كالياري

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

14 مارس 2027

ميلان ضد ساسولو

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

21 مارس 2027

أتالانتا ضد ميلان

ملعب جيويس (خارج أرض ميلان)

التذاكر

4 أبريل 2027

ميلان ضد مونزا

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

11 أبريل 2027

فيورنتينا ضد ميلان

ملعب أرتيميو فرانكي (خارج أرض ميلان)

التذاكر

18 أبريل 2027

ميلان ضد نابولي

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

25 أبريل 2027

ليتشي ضد ميلان

ملعب فيا ديل ماري (خارج أرض ميلان)

التذاكر

2 مايو 2027

ميلان ضد لاتسيو

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

9 مايو 2027

بارما ضد ميلان

ملعب إنيو تارديني (خارج أرض ميلان)

التذاكر

16 مايو 2027

ميلان ضد روما

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

23 مايو 2027

فينيزيا ضد ميلان

ملعب بيير لويجي بينزو (خارج أرض ميلان)

التذاكر

30 مايو 2027

ميلان ضد أودينيزي

سان سيرو (على أرض ميلان)

التذاكر

كيف تشتري تذاكر ميلان؟

  • اشترِ التذاكر عبر بوابة النادي الرسمية، وتابعها بانتظام لمعرفة مواعيد طرح التذاكر ومدى توفرها.
  • يبلغ الطلب ذروته على تذاكر ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر ومباريات يوفنتوس ونابولي، وعادةً ما تُباع بسرعة عبر القنوات الرسمية.
  • إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن تذكرة لمباراة معينة قبل موعدها بفترة قصيرة، فإن منصات إعادة البيع توفر طريقة بديلة للحصول على مقعد، مع حماية للمشتري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟

  • تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد والطلب، وتكون الأعلى في المواجهات الكبرى أمام إنتر ويوفنتوس ونابولي.
  • توفر تذاكر الدخول العام ومقاعد المدرجات العلوية أقل الخيارات تكلفة لحضور المباريات في سان سيرو.
  • تُباع المقاعد المميزة والقريبة من أرض الملعب بأسعار أعلى بكثير، خصوصًا في مباريات الديربي.
  • تُعد منصات إعادة البيع، مثل ستب هب، خيارًا جيدًا للمباريات التي نفدت تذاكرها أو عند الشراء في اللحظات الأخيرة، مع تفاوت الأسعار بحسب الطلب.

تحقق من بوابة النادي الرسمية للاطلاع على أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.

ما المنتظر من ميلان في موسم 2026/27؟

حمل موسم 2025/26 وعودًا كبيرة لميلان، لكنه انتهى بانهيار. فبعد بداية قوية بقيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 عقب غياب دام أحد عشر عامًا، تراجع الفريق بشدة في المراحل الأخيرة. وأكدت خسارته على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة إنهاء الموسم في المركز الخامس، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات كبيرة، إذ رحل أليجري والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني والمدير الرياضي إيجلي تاري ورئيس قسم التعاقدات جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.

اتجهت مجموعة ريد بيرد كابيتال المالكة للنادي ومستشارها زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الذي كان قد غادر مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط على رأس الجهاز الفني في أولد ترافورد، وعيناه بعقد مدته ثلاث سنوات يبدأ في يوليو 2026. ويتولى أموريم قيادة فريق يرتكز على كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو، وستكون مهمته إعادة بنائه بعد فترة مضطربة بين الموسمين، مع المنافسة في الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وتبرز ضمن أهم مباريات الموسم مواجهتان في ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر، حامل اللقب.

تاريخ سان سيرو

افتُتح سان سيرو، المعروف أيضًا باسم ملعب جوزيبي مياتزا، عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة تبلغ 80,018 مقعدًا. ويتقاسم ميلان وإنتر ميلان اللعب على أرضه، ويتواجهان في ديربي ديلا مادونينا. واستضاف الملعب مباريات في كأس العالم لكرة القدم عامي 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع مباريات نهائية لكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا أعوام 1965 و1970 و2001 و2016. واستضاف أيضًا حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما رسّخ مكانته أحدَ أبرز الملاعب الرياضية عراقةً في العالم.


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