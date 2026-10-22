يدخل ميلان موسم 2026/27 بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم، بعد تغييرات جذرية شهدها سان سيرو.
كلّف انهيار ميلان في أواخر الموسم الماضي الفريقَ مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، وأدت تداعياته إلى رحيل ماسيميليانو أليجري والمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي. وبدلًا من ذلك، سيشارك ميلان في الدوري الأوروبي هذا الموسم، سعيًا إلى إعادة بناء الفريق تحت قيادة أموريم.
جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ميلان هذا الموسم.
مباريات ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي موسم 2026/27 وتذاكرها
التاريخ والوقت
المباراة
الملعب
التذاكر
25 أكتوبر 2026
أودينيزي ضد ميلان
ملعب بلوإنرجي (خارج أرض ميلان)
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
ميلان ضد بولونيا
سان سيرو (على أرض ميلان)
1 نوفمبر 2026
ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، مباراة الذهاب)
سان سيرو (على أرض ميلان)
8 نوفمبر 2026
جنوى ضد ميلان
ملعب لويجي فيراريس (خارج أرض ميلان)
22 نوفمبر 2026
ميلان ضد فروزينوني
سان سيرو (على أرض ميلان)
29 نوفمبر 2026
كالياري ضد ميلان
ملعب أونيپول دوموس (خارج أرض ميلان)
6 ديسمبر 2026
ميلان ضد بارما
سان سيرو (على أرض ميلان)
13 ديسمبر 2026
نابولي ضد ميلان
ملعب دييجو أرماندو مارادونا (خارج أرض ميلان)
20 ديسمبر 2026
ميلان ضد كومو
سان سيرو (على أرض ميلان)
3 يناير 2027
مونزا ضد ميلان
ملعب يو باور (خارج أرض ميلان)
الأربعاء 6 يناير 2027
ميلان ضد فيورنتينا
سان سيرو (على أرض ميلان)
10 يناير 2027
روما ضد ميلان
الملعب الأولمبي (خارج أرض ميلان)
17 يناير 2027
ميلان ضد تورينو
سان سيرو (على أرض ميلان)
24 يناير 2027
فروزينوني ضد ميلان
ملعب بينيتو ستيربي (خارج أرض ميلان)
31 يناير 2027
ميلان ضد يوفنتوس
سان سيرو (على أرض ميلان)
7 فبراير 2027
بولونيا ضد ميلان
ملعب ريناتو دال آرا (خارج أرض ميلان)
14 فبراير 2027
إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، مباراة الإياب)
سان سيرو (خارج أرض ميلان، المباراة على أرض إنتر)
21 فبراير 2027
ميلان ضد جنوى
سان سيرو (على أرض ميلان)
28 فبراير 2027
كومو ضد ميلان
ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج أرض ميلان)
7 مارس 2027
ميلان ضد كالياري
سان سيرو (على أرض ميلان)
14 مارس 2027
ميلان ضد ساسولو
سان سيرو (على أرض ميلان)
21 مارس 2027
أتالانتا ضد ميلان
ملعب جيويس (خارج أرض ميلان)
4 أبريل 2027
ميلان ضد مونزا
سان سيرو (على أرض ميلان)
11 أبريل 2027
فيورنتينا ضد ميلان
ملعب أرتيميو فرانكي (خارج أرض ميلان)
18 أبريل 2027
ميلان ضد نابولي
سان سيرو (على أرض ميلان)
25 أبريل 2027
ليتشي ضد ميلان
ملعب فيا ديل ماري (خارج أرض ميلان)
2 مايو 2027
ميلان ضد لاتسيو
سان سيرو (على أرض ميلان)
9 مايو 2027
بارما ضد ميلان
ملعب إنيو تارديني (خارج أرض ميلان)
16 مايو 2027
ميلان ضد روما
سان سيرو (على أرض ميلان)
23 مايو 2027
فينيزيا ضد ميلان
ملعب بيير لويجي بينزو (خارج أرض ميلان)
30 مايو 2027
ميلان ضد أودينيزي
سان سيرو (على أرض ميلان)
كيف تشتري تذاكر ميلان؟
- اشترِ التذاكر عبر بوابة النادي الرسمية، وتابعها بانتظام لمعرفة مواعيد طرح التذاكر ومدى توفرها.
- يبلغ الطلب ذروته على تذاكر ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر ومباريات يوفنتوس ونابولي، وعادةً ما تُباع بسرعة عبر القنوات الرسمية.
- إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن تذكرة لمباراة معينة قبل موعدها بفترة قصيرة، فإن منصات إعادة البيع توفر طريقة بديلة للحصول على مقعد، مع حماية للمشتري.
كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟
- تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد والطلب، وتكون الأعلى في المواجهات الكبرى أمام إنتر ويوفنتوس ونابولي.
- توفر تذاكر الدخول العام ومقاعد المدرجات العلوية أقل الخيارات تكلفة لحضور المباريات في سان سيرو.
- تُباع المقاعد المميزة والقريبة من أرض الملعب بأسعار أعلى بكثير، خصوصًا في مباريات الديربي.
- تُعد منصات إعادة البيع، مثل ستب هب، خيارًا جيدًا للمباريات التي نفدت تذاكرها أو عند الشراء في اللحظات الأخيرة، مع تفاوت الأسعار بحسب الطلب.
تحقق من بوابة النادي الرسمية للاطلاع على أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.
ما المنتظر من ميلان في موسم 2026/27؟
حمل موسم 2025/26 وعودًا كبيرة لميلان، لكنه انتهى بانهيار. فبعد بداية قوية بقيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 عقب غياب دام أحد عشر عامًا، تراجع الفريق بشدة في المراحل الأخيرة. وأكدت خسارته على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة إنهاء الموسم في المركز الخامس، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات كبيرة، إذ رحل أليجري والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني والمدير الرياضي إيجلي تاري ورئيس قسم التعاقدات جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.
اتجهت مجموعة ريد بيرد كابيتال المالكة للنادي ومستشارها زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الذي كان قد غادر مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط على رأس الجهاز الفني في أولد ترافورد، وعيناه بعقد مدته ثلاث سنوات يبدأ في يوليو 2026. ويتولى أموريم قيادة فريق يرتكز على كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو، وستكون مهمته إعادة بنائه بعد فترة مضطربة بين الموسمين، مع المنافسة في الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وتبرز ضمن أهم مباريات الموسم مواجهتان في ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر، حامل اللقب.
تاريخ سان سيرو
افتُتح سان سيرو، المعروف أيضًا باسم ملعب جوزيبي مياتزا، عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة تبلغ 80,018 مقعدًا. ويتقاسم ميلان وإنتر ميلان اللعب على أرضه، ويتواجهان في ديربي ديلا مادونينا. واستضاف الملعب مباريات في كأس العالم لكرة القدم عامي 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع مباريات نهائية لكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا أعوام 1965 و1970 و2001 و2016. واستضاف أيضًا حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما رسّخ مكانته أحدَ أبرز الملاعب الرياضية عراقةً في العالم.