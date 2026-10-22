يدخل ميلان موسم 2026/27 بقيادة مدربه الجديد روبن أموريم، بعد تغييرات جذرية شهدها سان سيرو.

كلّف انهيار ميلان في أواخر الموسم الماضي الفريقَ مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، وأدت تداعياته إلى رحيل ماسيميليانو أليجري والمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي. وبدلًا من ذلك، سيشارك ميلان في الدوري الأوروبي هذا الموسم، سعيًا إلى إعادة بناء الفريق تحت قيادة أموريم.

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مباريات ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي موسم 2026/27 وتذاكرها

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر 25 أكتوبر 2026 أودينيزي ضد ميلان ملعب بلوإنرجي (خارج أرض ميلان) التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر 2026 ميلان ضد بولونيا سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 1 نوفمبر 2026 ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، مباراة الذهاب) سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 8 نوفمبر 2026 جنوى ضد ميلان ملعب لويجي فيراريس (خارج أرض ميلان) التذاكر 22 نوفمبر 2026 ميلان ضد فروزينوني سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 29 نوفمبر 2026 كالياري ضد ميلان ملعب أونيپول دوموس (خارج أرض ميلان) التذاكر 6 ديسمبر 2026 ميلان ضد بارما سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 13 ديسمبر 2026 نابولي ضد ميلان ملعب دييجو أرماندو مارادونا (خارج أرض ميلان) التذاكر 20 ديسمبر 2026 ميلان ضد كومو سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 3 يناير 2027 مونزا ضد ميلان ملعب يو باور (خارج أرض ميلان) التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 ميلان ضد فيورنتينا سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 10 يناير 2027 روما ضد ميلان الملعب الأولمبي (خارج أرض ميلان) التذاكر 17 يناير 2027 ميلان ضد تورينو سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 24 يناير 2027 فروزينوني ضد ميلان ملعب بينيتو ستيربي (خارج أرض ميلان) التذاكر 31 يناير 2027 ميلان ضد يوفنتوس سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 7 فبراير 2027 بولونيا ضد ميلان ملعب ريناتو دال آرا (خارج أرض ميلان) التذاكر 14 فبراير 2027 إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، مباراة الإياب) سان سيرو (خارج أرض ميلان، المباراة على أرض إنتر) التذاكر 21 فبراير 2027 ميلان ضد جنوى سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 28 فبراير 2027 كومو ضد ميلان ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج أرض ميلان) التذاكر 7 مارس 2027 ميلان ضد كالياري سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 14 مارس 2027 ميلان ضد ساسولو سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 21 مارس 2027 أتالانتا ضد ميلان ملعب جيويس (خارج أرض ميلان) التذاكر 4 أبريل 2027 ميلان ضد مونزا سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 11 أبريل 2027 فيورنتينا ضد ميلان ملعب أرتيميو فرانكي (خارج أرض ميلان) التذاكر 18 أبريل 2027 ميلان ضد نابولي سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 25 أبريل 2027 ليتشي ضد ميلان ملعب فيا ديل ماري (خارج أرض ميلان) التذاكر 2 مايو 2027 ميلان ضد لاتسيو سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 9 مايو 2027 بارما ضد ميلان ملعب إنيو تارديني (خارج أرض ميلان) التذاكر 16 مايو 2027 ميلان ضد روما سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر 23 مايو 2027 فينيزيا ضد ميلان ملعب بيير لويجي بينزو (خارج أرض ميلان) التذاكر 30 مايو 2027 ميلان ضد أودينيزي سان سيرو (على أرض ميلان) التذاكر

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كيف تشتري تذاكر ميلان؟

اشترِ التذاكر عبر بوابة النادي الرسمية، وتابعها بانتظام لمعرفة مواعيد طرح التذاكر ومدى توفرها.

يبلغ الطلب ذروته على تذاكر ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر ومباريات يوفنتوس ونابولي، وعادةً ما تُباع بسرعة عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن تذكرة لمباراة معينة قبل موعدها بفترة قصيرة، فإن منصات إعادة البيع توفر طريقة بديلة للحصول على مقعد، مع حماية للمشتري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس وموقع المقعد والطلب، وتكون الأعلى في المواجهات الكبرى أمام إنتر ويوفنتوس ونابولي.

توفر تذاكر الدخول العام ومقاعد المدرجات العلوية أقل الخيارات تكلفة لحضور المباريات في سان سيرو.

تُباع المقاعد المميزة والقريبة من أرض الملعب بأسعار أعلى بكثير، خصوصًا في مباريات الديربي.

تُعد منصات إعادة البيع، مثل ستب هب ، خيارًا جيدًا للمباريات التي نفدت تذاكرها أو عند الشراء في اللحظات الأخيرة، مع تفاوت الأسعار بحسب الطلب.

تحقق من بوابة النادي الرسمية للاطلاع على أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تُراجع الأسعار كل صيف.

ما المنتظر من ميلان في موسم 2026/27؟

حمل موسم 2025/26 وعودًا كبيرة لميلان، لكنه انتهى بانهيار. فبعد بداية قوية بقيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 عقب غياب دام أحد عشر عامًا، تراجع الفريق بشدة في المراحل الأخيرة. وأكدت خسارته على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة إنهاء الموسم في المركز الخامس، ليغيب عن دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات كبيرة، إذ رحل أليجري والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني والمدير الرياضي إيجلي تاري ورئيس قسم التعاقدات جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.

اتجهت مجموعة ريد بيرد كابيتال المالكة للنادي ومستشارها زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الذي كان قد غادر مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط على رأس الجهاز الفني في أولد ترافورد، وعيناه بعقد مدته ثلاث سنوات يبدأ في يوليو 2026. ويتولى أموريم قيادة فريق يرتكز على كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو، وستكون مهمته إعادة بنائه بعد فترة مضطربة بين الموسمين، مع المنافسة في الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وتبرز ضمن أهم مباريات الموسم مواجهتان في ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر، حامل اللقب.

تاريخ سان سيرو

افتُتح سان سيرو، المعروف أيضًا باسم ملعب جوزيبي مياتزا، عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة تبلغ 80,018 مقعدًا. ويتقاسم ميلان وإنتر ميلان اللعب على أرضه، ويتواجهان في ديربي ديلا مادونينا. واستضاف الملعب مباريات في كأس العالم لكرة القدم عامي 1934 و1990، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع مباريات نهائية لكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا أعوام 1965 و1970 و2001 و2016. واستضاف أيضًا حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما رسّخ مكانته أحدَ أبرز الملاعب الرياضية عراقةً في العالم.



