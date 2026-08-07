كيفية شراء تذاكر ميلان لموسم 2026/27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

يدخل ميلان موسم 2026/27 تحت قيادة المدير الفني الجديد روبن أموريم بعد عملية تغيير جذرية دراماتيكية في سان سيرو. انهيار الفريق في أواخر الموسم حرمه من مقعد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، وأسفر ذلك عن رحيل ماسيميليانو أليجري، والمدير الرياضي، والرئيس التنفيذي للنادي. وسيشارك ميلان بدلًا من ذلك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بينما يسعى لإعادة البناء تحت قيادة أموريم. ويستعرض GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ميلان هذا الموسم.
قائمة مباريات ميلان الكاملة في الدوري الإيطالي لموسم 2026/27
التاريخ والوقت
المباراة
الملعب
البطولة
التذاكر
23 أغسطس 2026
تورينو ضد ميلان
ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
28-30 أغسطس 2026
ميلان ضد فينيتسيا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
6 سبتمبر 2026
يوفنتوس ضد ميلان
أليانز ستاديوم (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
12-13 سبتمبر 2026
لاتسيو ضد ميلان
ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
20 سبتمبر 2026
ميلان ضد ليتشي
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
11 أكتوبر 2026
ساسولو ضد ميلان
ملعب مابي (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
18 أكتوبر 2026
ميلان ضد أتالانتا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
25 أكتوبر 2026
أودينيزي ضد ميلان
Bluenergy Stadium (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
الأربعاء 28 أكتوبر 2026
ميلان ضد بولونيا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
1 نوفمبر 2026
ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب)
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
8 نوفمبر 2026
جنوى ضد ميلان
ستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
22 نوفمبر 2026
ميلان ضد فروزينوني
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
29 نوفمبر 2026
كالياري ضد ميلان
Unipol Domus (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
6 ديسمبر 2026
ميلان ضد بارما
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
13 ديسمبر 2026
نابولي ضد ميلان
ستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
20 ديسمبر 2026
ميلان ضد كومو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
3 يناير 2027
مونزا ضد ميلان
U-Power Stadium (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
الأربعاء 6 يناير 2027
ميلان ضد فيورنتينا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
10 يناير 2027
روما ضد ميلان
ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
17 يناير 2027
ميلان ضد تورينو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
24 يناير 2027
فروزينوني ضد ميلان
ستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
31 يناير 2027
ميلان ضد يوفنتوس
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
7 فبراير 2027
بولونيا ضد ميلان
ستاديو ريناتو دال آرا (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
14 فبراير 2027
إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب)
سان سيرو (خارج الأرض، مباراة إنتر على أرضه)
الدوري الإيطالي
21 فبراير 2027
ميلان ضد جنوى
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
28 فبراير 2027
كومو ضد ميلان
ستاديو جوزيبي سينيغاليا (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
7 مارس 2027
ميلان ضد كالياري
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
14 مارس 2027
ميلان ضد ساسولو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
21 مارس 2027
أتالانتا ضد ميلان
Gewiss Stadium (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
4 أبريل 2027
ميلان ضد مونزا
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
11 أبريل 2027
فيورنتينا ضد ميلان
ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
18 أبريل 2027
ميلان ضد نابولي
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
25 أبريل 2027
ليتشي ضد ميلان
ستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
2 مايو 2027
ميلان ضد لاتسيو
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
9 مايو 2027
بارما ضد ميلان
ستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
16 مايو 2027
ميلان ضد روما
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
23 مايو 2027
فينيتسيا ضد ميلان
ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض)
الدوري الإيطالي
30 مايو 2027
ميلان ضد أودينيزي
سان سيرو (على الأرض)
الدوري الإيطالي
كيفية شراء تذاكر ميلان
- اشترِ عبر البوابة الرسمية للنادي الخاصة بالتذاكر، مع متابعتها بانتظام لمعرفة مواعيد الطرح والتوافر.
- يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد إنتر) ومباريات يوفنتوس ونابولي، والتي تنفد تذاكرها عادة بسرعة عبر القنوات الرسمية.
- إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة قبل وقت قصير من موعدها، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تُعد وسيلة موثوقة لتأمين مقعدك، مع تضمين حماية للمشتري.
كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟
- تختلف الأسعار بحسب المنافس، وموقع المقعد، وحجم الطلب، مع وصول أسعار المباريات الكبرى ضد إنتر ويوفنتوس ونابولي إلى أعلى المستويات.
- تمثل تذاكر الدخول العام والمقاعد في المدرجات العلوية الخيار الأكثر توفيرًا لدخول سان سيرو.
- تحمل المقاعد المميزة والمواقع القريبة من أرضية الملعب زيادة كبيرة في السعر، خصوصًا في مباريات الديربي.
- يُعد السوق الثانوي عبر StubHub خيارًا جيدًا للمباريات التي تُحسم في اللحظات الأخيرة أو التي نفدت تذاكرها، مع تقلب الأسعار وفقًا للطلب.
تحقق من البوابة الرسمية للنادي للاطلاع على أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تتم مراجعة الأسعار كل صيف.
ما الذي يمكن توقعه من ميلان في 2026/27؟
وعد موسم ميلان 2025/26 بالكثير، لكنه انتهى بانهيار: بداية قوية تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 بعد غياب دام 11 عامًا، تراجعت بشدة في الأمتار الأخيرة، وأكدت الخسارة على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة إنهاء الموسم في المركز الخامس، مع الإخفاق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات قاسية، إذ رحل أليجري، والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيغلي تاري، ورئيس قسم الاستقطاب جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.
وتوجه المالكون RedBird Capital والمستشار زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الخارج حديثًا من مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط في القيادة في أولد ترافورد، وعيّنوه بعقد لثلاثة أعوام يبدأ من يوليو 2026. ويرث أموريم تشكيلة يتصدرها كريستيان بوليسيتش ورافائيل لياو، وستكون مهمته إعادة البناء بعد فترة صيفية مضطربة، مع خوض الفريق منافسات الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما تبرز مواجهتا ديربي ديلا مادونينا ضد حامل اللقب إنتر ضمن أبرز مباريات الموسم.
تاريخ سان سيرو
افتُتح سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة جماهيرية تبلغ 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لميلان وإنتر ميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، كما استضاف مباريات في كأس العالم FIFA (1934 و1990)، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1965 و1970 و2001 و2016). كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما يعزز مكانته كأحد أكثر الملاعب الرياضية عراقة في العالم.