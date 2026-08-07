كيفية شراء تذاكر ميلان لموسم 2026/27: أسعار الدوري الإيطالي، المباريات والمزيد

يدخل ميلان موسم 2026/27 تحت قيادة المدير الفني الجديد روبن أموريم بعد عملية تغيير جذرية دراماتيكية في سان سيرو. انهيار الفريق في أواخر الموسم حرمه من مقعد في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، وأسفر ذلك عن رحيل ماسيميليانو أليجري، والمدير الرياضي، والرئيس التنفيذي للنادي. وسيشارك ميلان بدلًا من ذلك في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بينما يسعى لإعادة البناء تحت قيادة أموريم. ويستعرض GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ميلان هذا الموسم.

قائمة مباريات ميلان الكاملة في الدوري الإيطالي لموسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر 23 أغسطس 2026 تورينو ضد ميلان ستاديو أولمبيكو غراندي تورينو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 28-30 أغسطس 2026 ميلان ضد فينيتسيا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 6 سبتمبر 2026 يوفنتوس ضد ميلان أليانز ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 12-13 سبتمبر 2026 لاتسيو ضد ميلان ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 20 سبتمبر 2026 ميلان ضد ليتشي سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 11 أكتوبر 2026 ساسولو ضد ميلان ملعب مابي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 18 أكتوبر 2026 ميلان ضد أتالانتا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 25 أكتوبر 2026 أودينيزي ضد ميلان Bluenergy Stadium (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر 2026 ميلان ضد بولونيا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 1 نوفمبر 2026 ميلان ضد إنتر (ديربي ديلا مادونينا، الذهاب) سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 8 نوفمبر 2026 جنوى ضد ميلان ستاديو لويجي فيراريس (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 22 نوفمبر 2026 ميلان ضد فروزينوني سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 29 نوفمبر 2026 كالياري ضد ميلان Unipol Domus (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 6 ديسمبر 2026 ميلان ضد بارما سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 13 ديسمبر 2026 نابولي ضد ميلان ستاديو دييغو أرماندو مارادونا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 20 ديسمبر 2026 ميلان ضد كومو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 3 يناير 2027 مونزا ضد ميلان U-Power Stadium (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 ميلان ضد فيورنتينا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 10 يناير 2027 روما ضد ميلان ستاديو أولمبيكو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 17 يناير 2027 ميلان ضد تورينو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 24 يناير 2027 فروزينوني ضد ميلان ستاديو بينيتو ستيربي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 31 يناير 2027 ميلان ضد يوفنتوس سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 7 فبراير 2027 بولونيا ضد ميلان ستاديو ريناتو دال آرا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 14 فبراير 2027 إنتر ضد ميلان (ديربي ديلا مادونينا، الإياب) سان سيرو (خارج الأرض، مباراة إنتر على أرضه) الدوري الإيطالي التذاكر 21 فبراير 2027 ميلان ضد جنوى سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 28 فبراير 2027 كومو ضد ميلان ستاديو جوزيبي سينيغاليا (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 7 مارس 2027 ميلان ضد كالياري سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 14 مارس 2027 ميلان ضد ساسولو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 21 مارس 2027 أتالانتا ضد ميلان Gewiss Stadium (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 4 أبريل 2027 ميلان ضد مونزا سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 11 أبريل 2027 فيورنتينا ضد ميلان ستاديو أرتيميو فرانكي (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 18 أبريل 2027 ميلان ضد نابولي سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 25 أبريل 2027 ليتشي ضد ميلان ستاديو فيا ديل ماري (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 2 مايو 2027 ميلان ضد لاتسيو سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 9 مايو 2027 بارما ضد ميلان ستاديو إينيو تارديني (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 16 مايو 2027 ميلان ضد روما سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 23 مايو 2027 فينيتسيا ضد ميلان ستاديو بيير لويجي بينزو (خارج الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر 30 مايو 2027 ميلان ضد أودينيزي سان سيرو (على الأرض) الدوري الإيطالي التذاكر

كيفية شراء تذاكر ميلان

اشترِ عبر البوابة الرسمية للنادي الخاصة بالتذاكر، مع متابعتها بانتظام لمعرفة مواعيد الطرح والتوافر.

يكون الطلب في أعلى مستوياته على ديربي ديلا مادونينا (ضد إنتر) ومباريات يوفنتوس ونابولي، والتي تنفد تذاكرها عادة بسرعة عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، أو كنت تبحث عن مباراة محددة قبل وقت قصير من موعدها، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub تُعد وسيلة موثوقة لتأمين مقعدك، مع تضمين حماية للمشتري.

كم تبلغ أسعار تذاكر ميلان؟

تختلف الأسعار بحسب المنافس، وموقع المقعد، وحجم الطلب، مع وصول أسعار المباريات الكبرى ضد إنتر ويوفنتوس ونابولي إلى أعلى المستويات.

تمثل تذاكر الدخول العام والمقاعد في المدرجات العلوية الخيار الأكثر توفيرًا لدخول سان سيرو.

تحمل المقاعد المميزة والمواقع القريبة من أرضية الملعب زيادة كبيرة في السعر، خصوصًا في مباريات الديربي.

يُعد السوق الثانوي عبر StubHub خيارًا جيدًا للمباريات التي تُحسم في اللحظات الأخيرة أو التي نفدت تذاكرها، مع تقلب الأسعار وفقًا للطلب.

تحقق من البوابة الرسمية للنادي للاطلاع على أحدث الأسعار المؤكدة، إذ تتم مراجعة الأسعار كل صيف.

ما الذي يمكن توقعه من ميلان في 2026/27؟

وعد موسم ميلان 2025/26 بالكثير، لكنه انتهى بانهيار: بداية قوية تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، الذي عاد إلى النادي في 2025 بعد غياب دام 11 عامًا، تراجعت بشدة في الأمتار الأخيرة، وأكدت الخسارة على أرضه أمام كالياري في الجولة الأخيرة إنهاء الموسم في المركز الخامس، مع الإخفاق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وكانت التداعيات قاسية، إذ رحل أليجري، والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيغلي تاري، ورئيس قسم الاستقطاب جيفري مونكادا، جميعهم خلال أيام من نهاية الموسم.

وتوجه المالكون RedBird Capital والمستشار زلاتان إبراهيموفيتش إلى روبن أموريم، الخارج حديثًا من مانشستر يونايتد بعد 63 مباراة فقط في القيادة في أولد ترافورد، وعيّنوه بعقد لثلاثة أعوام يبدأ من يوليو 2026. ويرث أموريم تشكيلة يتصدرها كريستيان بوليسيتش ورافائيل لياو، وستكون مهمته إعادة البناء بعد فترة صيفية مضطربة، مع خوض الفريق منافسات الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما تبرز مواجهتا ديربي ديلا مادونينا ضد حامل اللقب إنتر ضمن أبرز مباريات الموسم.

تاريخ سان سيرو

افتُتح سان سيرو (ستاديو جوزيبي مياتزا) في عام 1926، ولا يزال أكبر ملعب في إيطاليا، بسعة جماهيرية تبلغ 80,018 متفرجًا. وهو الملعب المشترك لميلان وإنتر ميلان، اللذين يخوضان ديربي ديلا مادونينا، كما استضاف مباريات في كأس العالم FIFA ‏(1934 و1990)، وبطولة أمم أوروبا 1980، وأربع نهائيات لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1965 و1970 و2001 و2016). كما استضاف الملعب حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في فبراير، ما يعزز مكانته كأحد أكثر الملاعب الرياضية عراقة في العالم.



