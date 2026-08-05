كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب إنجلترا لكرة القدم في 2026: أسعار التذاكر وأماكن شراء تذاكر مباريات إنجلترا

تؤكد عروض إنجلترا الثابتة على الساحة العالمية مكانتها كواحدة من نخبة القوى الكروية في أوروبا والعالم. وبعد إنهائها كأس العالم 2026 من FIFA في أميركا الشمالية بالميدالية البرونزية، إثر مباراة مثيرة أمام فرنسا، لا يزال الطلب على تذاكر مباريات إنجلترا عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

ومع انتقال رجال توماس توخيل من مشوارهم في كأس العالم إلى دوري الأمم الأوروبية 2026-27، تنتظر إنجلترا حملة قوية في المجموعة A3 أمام منتخبات أوروبية كبيرة هي إسبانيا وكرواتيا والتشيك، بدءاً من سبتمبر المقبل.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية حجز مقاعد لمشاهدة إنجلترا وهي تلعب في ملعب ويمبلي وفي مختلف أنحاء أوروبا هذا الموسم.

مباريات منتخب إنجلترا المقبلة للرجال

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة الملعب البطولة التذاكر السبت 26 سبتمبر، 7:45 مساءً إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي، لندن دوري الأمم الأوروبية التذاكر الثلاثاء 29 سبتمبر، 7:45 مساءً التشيك ضد إنجلترا فورتونا أرينا، براغ دوري الأمم الأوروبية التذاكر السبت 3 أكتوبر، 5:00 مساءً كرواتيا ضد إنجلترا ستاديون ماكسيمير، زغرب دوري الأمم الأوروبية التذاكر الثلاثاء 6 أكتوبر، 7:45 مساءً إنجلترا ضد التشيك ملعب ويمبلي، لندن دوري الأمم الأوروبية التذاكر الخميس 12 نوفمبر، 7:45 مساءً إنجلترا ضد كرواتيا ملعب ويمبلي، لندن دوري الأمم الأوروبية التذاكر الأحد 15 نوفمبر، 7:45 مساءً إسبانيا ضد إنجلترا ملعب سانتياغو برنابيو، مدريد دوري الأمم الأوروبية التذاكر

كيف تحصل على تذاكر مباريات إنجلترا؟

القنوات الرسمية لتذاكر إنجلترا

يمكن العثور على التذاكر الرسمية لمباريات إنجلترا على أرضها وخارجها وشراؤها مباشرة عبر englandfootball.com.

ولشراء تذاكر المباريات البيتية في ملعب ويمبلي أو الحصص الرسمية للمباريات الخارجية في أنحاء أوروبا، ينبغي على المشجعين وضع الفئات التالية في الاعتبار:

My England Football: يمنح الانضمام إلى برنامج ولاء المشجعين المجاني هذا الجماهير أولوية ثانوية في الوصول إلى مبيعات تذاكر المباريات البيتية قبل طرحها للبيع العام.

يمنح الانضمام إلى برنامج ولاء المشجعين المجاني هذا الجماهير أولوية ثانوية في الوصول إلى مبيعات تذاكر المباريات البيتية قبل طرحها للبيع العام. England Supporters Travel Club (ESTC): يتطلب الأمر عضوية مدفوعة للتعبير عن الاهتمام بحصص محدودة من تذاكر المباريات الخارجية. ويحصل أعضاء ESTC على أولوية قصوى في الوصول إلى المباريات الدولية على أرضهم وخارجها.

يتطلب الأمر عضوية مدفوعة للتعبير عن الاهتمام بحصص محدودة من تذاكر المباريات الخارجية. ويحصل أعضاء ESTC على أولوية قصوى في الوصول إلى المباريات الدولية على أرضهم وخارجها. البيع العام: تُطرح أي حصة متبقية من التذاكر للبيع العام المفتوح عبر البوابة الرسمية بعد انتهاء نوافذ أولوية الأعضاء.

الأسواق الثانوية

إذا نفدت الدفعات المطروحة من التذاكر خلال نوافذ أولوية الأعضاء الرسمية، فستتوفر التذاكر أيضاً عبر أسواق ثانوية موثقة مثل StubHub للمباريات البيتية في ويمبلي، إلى جانب خيارات ضيافة محايدة للمباريات الخارجية.

تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بموفري التذاكر الذين تشتري منهم.