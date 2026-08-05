هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
england Getty Images
Book England Football Tickets
ترجمه

كيفية شراء تذاكر مباريات منتخب إنجلترا لكرة القدم في 2026: أسعار التذاكر وأماكن شراء تذاكر مباريات إنجلترا

تسوّق مع جول
التذاكر
إنجلترا
كأس العالم

إليك كيف يمكنك تحقيق حلمك برؤية إنجلترا تلعب مباشرةً

تؤكد عروض إنجلترا الثابتة على الساحة العالمية مكانتها كواحدة من نخبة القوى الكروية في أوروبا والعالم. وبعد إنهائها كأس العالم 2026 من FIFA في أميركا الشمالية بالميدالية البرونزية، إثر مباراة مثيرة أمام فرنسا، لا يزال الطلب على تذاكر مباريات إنجلترا عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

ومع انتقال رجال توماس توخيل من مشوارهم في كأس العالم إلى دوري الأمم الأوروبية 2026-27، تنتظر إنجلترا حملة قوية في المجموعة A3 أمام منتخبات أوروبية كبيرة هي إسبانيا وكرواتيا والتشيك، بدءاً من سبتمبر المقبل.

دع GOAL يرشدك إلى كيفية حجز مقاعد لمشاهدة إنجلترا وهي تلعب في ملعب ويمبلي وفي مختلف أنحاء أوروبا هذا الموسم.

تذاكر مباريات إنجلترااحجز التذاكر

مباريات منتخب إنجلترا المقبلة للرجال

التاريخ ووقت انطلاق المباراةالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
السبت 26 سبتمبر، 7:45 مساءًإنجلترا ضد إسبانياملعب ويمبلي، لندندوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الثلاثاء 29 سبتمبر، 7:45 مساءًالتشيك ضد إنجلترافورتونا أرينا، براغدوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
السبت 3 أكتوبر، 5:00 مساءًكرواتيا ضد إنجلتراستاديون ماكسيمير، زغربدوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الثلاثاء 6 أكتوبر، 7:45 مساءًإنجلترا ضد التشيكملعب ويمبلي، لندندوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الخميس 12 نوفمبر، 7:45 مساءًإنجلترا ضد كرواتياملعب ويمبلي، لندندوري الأمم الأوروبيةالتذاكر
الأحد 15 نوفمبر، 7:45 مساءًإسبانيا ضد إنجلتراملعب سانتياغو برنابيو، مدريددوري الأمم الأوروبيةالتذاكر

كيف تحصل على تذاكر مباريات إنجلترا؟

القنوات الرسمية لتذاكر إنجلترا

يمكن العثور على التذاكر الرسمية لمباريات إنجلترا على أرضها وخارجها وشراؤها مباشرة عبر englandfootball.com.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا

ولشراء تذاكر المباريات البيتية في ملعب ويمبلي أو الحصص الرسمية للمباريات الخارجية في أنحاء أوروبا، ينبغي على المشجعين وضع الفئات التالية في الاعتبار:

  • My England Football: يمنح الانضمام إلى برنامج ولاء المشجعين المجاني هذا الجماهير أولوية ثانوية في الوصول إلى مبيعات تذاكر المباريات البيتية قبل طرحها للبيع العام.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): يتطلب الأمر عضوية مدفوعة للتعبير عن الاهتمام بحصص محدودة من تذاكر المباريات الخارجية. ويحصل أعضاء ESTC على أولوية قصوى في الوصول إلى المباريات الدولية على أرضهم وخارجها.
  • البيع العام: تُطرح أي حصة متبقية من التذاكر للبيع العام المفتوح عبر البوابة الرسمية بعد انتهاء نوافذ أولوية الأعضاء.

الأسواق الثانوية

إذا نفدت الدفعات المطروحة من التذاكر خلال نوافذ أولوية الأعضاء الرسمية، فستتوفر التذاكر أيضاً عبر أسواق ثانوية موثقة مثل StubHub للمباريات البيتية في ويمبلي، إلى جانب خيارات ضيافة محايدة للمباريات الخارجية.

تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بموفري التذاكر الذين تشتري منهم.

تذاكر مباريات إنجلترااحجز التذاكر

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل