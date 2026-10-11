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مباريات مانشستر سيتي المقبلة في موسم 2026/27

التاريخ (والتوقيت المحلي) المباراة الملعب التذاكر الأربعاء 14 أكتوبر 2026، 20:00 دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، 20:00 دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد أيك أثينا ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: أستون فيلا ضد مانشستر سيتي فيلا بارك (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر 2026، 19:30 كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأربعاء 4 نوفمبر 2026، 21:00 دوري أبطال أوروبا: لايبزيج ضد مانشستر سيتي ريد بول أرينا (خارج أرضه) التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 17:30 الدوري الإنجليزي الممتاز: نوتينجهام فورست ضد مانشستر سيتي سيتي جراوند (خارج أرضه) التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 12:30 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد فولهام ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، 20:00 دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد نابولي ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأحد 29 نوفمبر 2026، 16:30 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد مانشستر سيتي ملعب الإمارات (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: برينتفورد ضد مانشستر سيتي ملعب جي تيك كوميونيتي (خارج أرضه) التذاكر الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 21:00 دوري أبطال أوروبا: برشلونة ضد مانشستر سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد هال سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 20:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي سانت جيمس بارك (خارج أرضه) التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر 2026، 20:15 الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد مانشستر سيتي ملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه) التذاكر الأحد 3 يناير 2027، 16:30 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:15 الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي إيلاند رود (خارج أرضه) التذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأربعاء 20 يناير 2027، 21:00 دوري أبطال أوروبا: لانس ضد مانشستر سيتي ملعب بولار ديليليس (خارج أرضه) يُعلن لاحقًا السبت 23 يناير 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتي ملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء 27 يناير 2027، 21:00 دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد سبورتينج لشبونة ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد آرسنال ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: فولهام ضد مانشستر سيتي كرافن كوتاج (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي ملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه) التذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: هال سيتي ضد مانشستر سيتي ملعب إم كيه إم (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد إيفرتون ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتي كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه) التذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد مانشستر سيتي ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) التذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: تشيلسي ضد مانشستر سيتي ستامفورد بريدج (خارج أرضه) التذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد برينتفورد ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد ليفربول ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي بورتمان رود (خارج أرضه) التذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 الدوري الإنجليزي الممتاز: سندرلاند ضد مانشستر سيتي ملعب النور (خارج أرضه) التذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر سيتي؟

اشترِ التذاكر عبر البوابة الرسمية لمانشستر سيتي، وهي جهة البيع المباشر لتذاكر المباريات التي تُقام على أرضه.

تطرح الأندية التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء بحسب نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لمانشستر سيتي؟

التذاكر الموسمية هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن حضور جميع المباريات التي تُقام على أرض الفريق، لكنها غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد. تابع البوابة الرسمية للتذاكر للاطلاع على المستجدات، وانتبه إلى أن شراء تذكرة موسمية عند عودة توفرها يتطلب عضوية النادي.

كيف يمكنني شراء تذاكر مباريات مانشستر سيتي خارج أرضه؟

اشترِ التذاكر عبر الموقع الرسمي للنادي، كما هو الحال مع المباريات التي تُقام على أرضه، وهو ما يتطلب عضوية مانشستر سيتي. ويمكنك أيضًا تجربة الموقع الإلكتروني للنادي المنافس، وإن كانت العضوية فيه مطلوبة عادةً أيضًا.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الاتحاد

يخوض مانشستر سيتي مبارياته على ملعب الاتحاد منذ عام 2003، بعدما شُيّد الملعب في الأصل لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث 2002. وتبلغ سعته حاليًا 55,097 متفرجًا، ما يجعله أحد أكبر ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل طريقة للوصول إليه هي وسائل النقل العام. تنطلق عربات ترام ميترولينك من مانشستر بيكاديللي إلى محطة إتيهاد كامبوس في أقل من 10 دقائق، بمعدل خمس رحلات في الساعة في أيام المباريات. وتظل محطتا هولت تاون وفيلوبارك المجاورتان مغلقتين لمدة ساعة على الأقل بعد نهاية المباراة. ويمكن حجز موقف للسيارة مسبقًا، لكن الأماكن محدودة.

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