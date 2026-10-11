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كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي لموسم 2026/27: مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وأسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مانشستر سيتي لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

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مباريات مانشستر سيتي المقبلة في موسم 2026/27

التاريخ (والتوقيت المحلي)المباراةالملعبالتذاكر
الأربعاء 14 أكتوبر 2026، 20:00دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمانملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاونملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، 20:00دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد أيك أثيناملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: أستون فيلا ضد مانشستر سيتيفيلا بارك (خارج أرضه)التذاكر
الأربعاء 28 أكتوبر 2026، 19:30كأس رابطة الأندية الإنجليزية: مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيونملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيونملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
الأربعاء 4 نوفمبر 2026، 21:00دوري أبطال أوروبا: آر بي لايبزيغ ضد مانشستر سيتيريد بول أرينا (خارج أرضه)التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 17:30الدوري الإنجليزي الممتاز: نوتنغهام فورست ضد مانشستر سيتيسيتي جراوند (خارج أرضه)التذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 12:30الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد فولهامملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، 20:00دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد نابوليملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
الأحد 29 نوفمبر 2026، 16:30الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد مانشستر سيتيملعب الإمارات (خارج أرضه)التذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: برينتفورد ضد مانشستر سيتيملعب جي تك كوميونيتي (خارج أرضه)التذاكر
الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 21:00دوري أبطال أوروبا: برشلونة ضد مانشستر سيتيملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد تشيلسيملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد هال سيتيملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 20:00الدوري الإنجليزي الممتاز: نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتيسانت جيمس بارك (خارج أرضه)التذاكر
الثلاثاء 29 ديسمبر 2026، 20:15الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد مانشستر سيتيملعب هيل ديكنسون (خارج أرضه)التذاكر
الأحد 3 يناير 2027، 16:30الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:15الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتيإيلاند رود (خارج أرضه)التذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورستملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
الأربعاء 20 يناير 2027، 21:00دوري أبطال أوروبا: لانس ضد مانشستر سيتيملعب بولار دولولي (خارج أرضه)يُعلن لاحقًا
السبت 23 يناير 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتيملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه)التذاكر
الأربعاء 27 يناير 2027، 21:00دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد سبورتينغ لشبونةملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد آرسنالملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: فولهام ضد مانشستر سيتيكرافن كوتيج (خارج أرضه)التذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتيملعب توتنهام هوتسبير (خارج أرضه)التذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: هال سيتي ضد مانشستر سيتيملعب إم كيه إم (خارج أرضه)التذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد إيفرتونملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتيكوفنتري بيلدينغ سوسايتي أرينا (خارج أرضه)التذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد مانشستر سيتيملعب فيتاليتي (خارج أرضه)التذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد كريستال بالاسملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: تشيلسي ضد مانشستر سيتيستامفورد بريدج (خارج أرضه)التذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد برينتفوردملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد ليفربولملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتيبورتمان رود (خارج أرضه)التذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي ضد أستون فيلاملعب الاتحاد (على أرضه)التذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00الدوري الإنجليزي الممتاز: سندرلاند ضد مانشستر سيتيملعب النور (خارج أرضه)التذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر سيتي؟

اشترِ التذاكر عبر بوابة مانشستر سيتي الرسمية، وهي جهة البيع المباشر لتذاكر المباريات التي تُقام على أرضه. 

تُخصص الأندية التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء وفق نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور عبر البيع العام. 

كيف تشتري التذاكر الموسمية لمانشستر سيتي؟

التذاكر الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة لحضور كل مباراة على أرض الفريق، لكنها غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد. تابع بوابة التذاكر الرسمية للاطلاع على المستجدات، وانتبه إلى أنه يجب أن تكون عضوًا في النادي لشراء تذكرة موسمية عندما تتوفر مجددًا.

كيف يمكنني شراء تذاكر مباريات مانشستر سيتي خارج أرضه؟

اشترِ التذاكر عبر الموقع الرسمي للنادي، كما هو الحال مع المباريات التي تُقام على أرضه، مع ضرورة امتلاك عضوية مانشستر سيتي. ويمكنك أيضًا تجربة موقع النادي المنافس، وإن كانت العضوية فيه مطلوبة عادةً أيضًا.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الاتحاد

يلعب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد منذ عام 2003، بعدما شُيّد في الأصل لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث 2002. وتبلغ سعته حاليًا 55,097 متفرجًا، ما يجعله أحد أكبر ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل وسيلة للوصول إليه هي المواصلات العامة. تنطلق خدمة مترولينك من مانشستر بيكاديللي إلى محطة إتيهاد كامبوس في أقل من 10 دقائق، وتعمل عربات الترام خمس مرات في الساعة في أيام المباريات. وتبقى محطتا هولت تاون وفيلوبارك المجاورتان مغلقتين لمدة ساعة على الأقل بعد نهاية المباراة. ويمكن حجز موقف للسيارة مسبقًا، لكن الأماكن محدودة.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

يجب أن تكون عضواً في النادي لتتمكن من شراء تذكرة رسمية عبر النادي لمشاهدة مانشستر سيتي وهو يلعب في "استاد الاتحاد".

هناك نوعان من عضويات "Cityzens":

  • عضوية يوم المباراة (Matchday Membership):للبالغين (18 عاماً فما فوق) وتتراوح قيمتها بين 25 و35 جنيهاً إسترلينياً.عضوية الناشئين (Junior Membership): للمشجعين الشباب (17 عاماً فما دون) بقيمة 20 جنيهاً إسترلينيًا.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.

 

 

 

 

 

 

 

لشراء تذكرة موسمية، يجب أن تكون أولاً عضواً في "Cityzens Matchday" أو "Junior"، حيث لا تُباع التذاكر الموسمية للجمهور العام. ومع ذلك، فإن التذاكر الموسمية لموسم 2025/26 نفدت بالكامل حالياً، وتم تقديم عدد محدود فقط من "التذاكر الموسمية المرنة" (Flexi Season Tickets) للأعضاء المؤهلين بناءً على تاريخ حضور المباريات ونشاط الشراء.

لقد انتهت فترة التجديد لحاملي التذاكر الحاليين، ولن تتوفر تذاكر جديدة بشكل واسع حتى موسم 2026/27 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لانتهاء توسعة استاد الاتحاد التي ستوفر المزيد من المقاعد.

للاستعداد للتوفر المستقبلي، يجب عليك شراء عضوية "Cityzens Matchday" عبر الموقع الرسمي وحضور أكبر عدد ممكن من المباريات المنزلية؛ حيث تعتمد الأولوية في الحصول على التذاكر الموسمية على الولاء ونسبة الحضور.

بسبب الطلب المرتفع، ليس من السهل الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمباريات مانشستر سيتي، وإن كان الأمر عادةً ليس بصعوبة الحصول عليها لمباريات منافسيهم.

هذا الأمر يدفع العديد من المشجعين للتوجه إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل (StubHub)، ومع ذلك، فإن الحصول على تذكرة عبر هذه المواقع ليس مضموناً دائماً. أفضل طريقة هي التأكد من امتلاك العضوية ومتابعة خيارات المباريات الفردية المتاحة، وتذكر أن المباريات ضد الفرق الأقل تصنيفاً في الدوري تكون أسهل في التوفر.

أفضل طريقة لشراء تذاكر رخيصة هي عبر الموقع الرسمي للنادي، والبحث عن المقاعد في الأقسام الأكثر اقتصادية في استاد الاتحاد. كما قد توفر مواقع إعادة البيع مثل (StubHub) و(Ticombo) تذاكر رخيصة في اللحظات الأخيرة، حيث تميل الأسعار للانخفاض كلما اقترب موعد المباراة.

نعم، يمكنك حجز جولة في استاد الاتحاد. تقدم عدة مواقع صفقات وخصومات على جولات الملعب.

يقدم موقع (RedLetterDays) حالياً جولات تبدأ من 28 جنيهاً إسترلينياً لشخص بالغ واحد، وتصل إلى 72 جنيهاً إسترلينياً لعائلة (بالغين وطفلين). تستغرق الجولة حوالي 90 دقيقة وتتضمن جزءاً تفاعلياً يتيح للزوار لقاء "بيب غوارديولا" افتراضياً في غرفة الصحافة، بالإضافة إلى زيارة متجر النادي.

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