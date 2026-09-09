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القائمة الكاملة لمباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي أولد ترافورد (خارج أرضه) تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد سندرلاند ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 ليفربول ضد مانشستر سيتي أنفيلد (خارج أرضه) تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 أستون فيلا ضد مانشستر سيتي فيلا بارك (خارج أرضه) تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي ذا سيتي جراوند (خارج أرضه) تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد فولهام ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 آرسنال ضد مانشستر سيتي ملعب الإمارات (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 برينتفورد ضد مانشستر سيتي Gtech Community Stadium (خارج أرضه) تذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد هال سيتي ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي سانت جيمس بارك (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 إيفرتون ضد مانشستر سيتي Hill Dickinson Stadium (خارج أرضه) تذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي إيلاند رود (خارج أرضه) تذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتي American Express Stadium (خارج أرضه) تذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد آرسنال ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 فولهام ضد مانشستر سيتي كرافن كوتيدج (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي Tottenham Hotspur Stadium (خارج أرضه) تذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 هال سيتي ضد مانشستر سيتي MKM Stadium (خارج أرضه) تذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 مانشستر سيتي ضد إيفرتون ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتي Coventry Building Society Arena (خارج أرضه) تذاكر السبت 20 مارس 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بورنموث ضد مانشستر سيتي Vitality Stadium (خارج أرضه) تذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد مانشستر سيتي ستامفورد بريدج (خارج أرضه) تذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد برينتفورد ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد ليفربول ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي بورتمان رود (خارج أرضه) تذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ملعب الاتحاد (على أرضه) تذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 سندرلاند ضد مانشستر سيتي Stadium of Light (خارج أرضه) تذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر سيتي؟

اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي، وهي منصة البيع المباشر لتذاكر المباريات على أرضه.

تخصص الأندية التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء وفقًا لنقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لمانشستر سيتي؟

تُعد التذاكر الموسمية الوسيلة الوحيدة المضمونة لحضور كل مباراة على أرضه، لكنها غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد. تابع بوابة التذاكر الرسمية لمعرفة التحديثات، مع ملاحظة أنه يجب أن تكون عضوًا في النادي لشراء واحدة عندما تتوافر من جديد.

كيف يمكنني شراء تذاكر مانشستر سيتي خارج أرضه؟

اشترِ عبر الموقع الرسمي للنادي، كما هو الحال مع المباريات على أرضه، مع ضرورة امتلاك عضوية City. ويمكنك أيضًا تجربة موقع النادي المنافس، رغم أن العضوية هناك تكون مطلوبة عادة أيضًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الاتحاد

يلعب مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد منذ 2003، وهو الملعب الذي بُني في الأصل من أجل ألعاب الكومنولث 2002. وتبلغ سعته الحالية 55,097 متفرجًا، ما يجعله واحدًا من أكبر الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل وسيلة للوصول إلى هناك هي وسائل النقل العام. ينطلق مترو Metrolink من مانشستر بيكاديللي إلى محطة Etihad Campus في أقل من 10 دقائق، مع تشغيل الترام خمس مرات في الساعة خلال أيام المباريات. وتبقى محطتا Holt Town وVelopark المجاورتان مغلقتين لمدة ساعة على الأقل بعد صافرة النهاية. ويمكن حجز مواقف السيارات مسبقًا، رغم أن المساحة محدودة.