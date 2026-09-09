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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي لموسم 2026-2027: مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسعار والمزيد

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التذاكر
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر مانشستر سيتي لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

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القائمة الكاملة لمباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتيملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتيأولد ترافورد (خارج أرضه)تذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد سندرلاندملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00ليفربول ضد مانشستر سيتيأنفيلد (خارج أرضه)تذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاونملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد مانشستر سيتيفيلا بارك (خارج أرضه)تذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيونملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتيذا سيتي جراوند (خارج أرضه)تذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد فولهامملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00آرسنال ضد مانشستر سيتيملعب الإمارات (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00برينتفورد ضد مانشستر سيتيGtech Community Stadium (خارج أرضه)تذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد تشيلسيملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00مانشستر سيتي ضد هال سيتيملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتيسانت جيمس بارك (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00إيفرتون ضد مانشستر سيتيHill Dickinson Stadium (خارج أرضه)تذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبيرملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتيإيلاند رود (خارج أرضه)تذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورستملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر سيتيAmerican Express Stadium (خارج أرضه)تذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد آرسنالملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00فولهام ضد مانشستر سيتيكرافن كوتيدج (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتيTottenham Hotspur Stadium (خارج أرضه)تذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00هال سيتي ضد مانشستر سيتيMKM Stadium (خارج أرضه)تذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00مانشستر سيتي ضد إيفرتونملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00كوفنتري سيتي ضد مانشستر سيتيCoventry Building Society Arena (خارج أرضه)تذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتدملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00بورنموث ضد مانشستر سيتيVitality Stadium (خارج أرضه)تذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد كريستال بالاسملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00تشيلسي ضد مانشستر سيتيستامفورد بريدج (خارج أرضه)تذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد برينتفوردملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد ليفربولملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتيبورتمان رود (خارج أرضه)تذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00مانشستر سيتي ضد أستون فيلاملعب الاتحاد (على أرضه)تذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00سندرلاند ضد مانشستر سيتيStadium of Light (خارج أرضه)تذاكر

كيف تشتري تذاكر مانشستر سيتي؟

اشترِ عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي، وهي منصة البيع المباشر لتذاكر المباريات على أرضه. 

تخصص الأندية التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء وفقًا لنقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام. 

كيف تشتري التذاكر الموسمية لمانشستر سيتي؟

تُعد التذاكر الموسمية الوسيلة الوحيدة المضمونة لحضور كل مباراة على أرضه، لكنها غير متاحة حاليًا للمشترين الجدد. تابع بوابة التذاكر الرسمية لمعرفة التحديثات، مع ملاحظة أنه يجب أن تكون عضوًا في النادي لشراء واحدة عندما تتوافر من جديد.

كيف يمكنني شراء تذاكر مانشستر سيتي خارج أرضه؟

اشترِ عبر الموقع الرسمي للنادي، كما هو الحال مع المباريات على أرضه، مع ضرورة امتلاك عضوية City. ويمكنك أيضًا تجربة موقع النادي المنافس، رغم أن العضوية هناك تكون مطلوبة عادة أيضًا.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الاتحاد

يلعب مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد منذ 2003، وهو الملعب الذي بُني في الأصل من أجل ألعاب الكومنولث 2002. وتبلغ سعته الحالية 55,097 متفرجًا، ما يجعله واحدًا من أكبر الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل وسيلة للوصول إلى هناك هي وسائل النقل العام. ينطلق مترو Metrolink من مانشستر بيكاديللي إلى محطة Etihad Campus في أقل من 10 دقائق، مع تشغيل الترام خمس مرات في الساعة خلال أيام المباريات. وتبقى محطتا Holt Town وVelopark المجاورتان مغلقتين لمدة ساعة على الأقل بعد صافرة النهاية. ويمكن حجز مواقف السيارات مسبقًا، رغم أن المساحة محدودة.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

يجب أن تكون عضواً في النادي لتتمكن من شراء تذكرة رسمية عبر النادي لمشاهدة مانشستر سيتي وهو يلعب في "استاد الاتحاد".

هناك نوعان من عضويات "Cityzens":

  • عضوية يوم المباراة (Matchday Membership):للبالغين (18 عاماً فما فوق) وتتراوح قيمتها بين 25 و35 جنيهاً إسترلينياً.عضوية الناشئين (Junior Membership): للمشجعين الشباب (17 عاماً فما دون) بقيمة 20 جنيهاً إسترلينيًا.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.تقدم العضويات للمشجعين مجموعة من المزايا، بدءاً من الأولوية في الحصول على التذاكر وصولاً إلى خصومات في متجر النادي الرسمي.

 

 

 

 

 

 

 

لشراء تذكرة موسمية، يجب أن تكون أولاً عضواً في "Cityzens Matchday" أو "Junior"، حيث لا تُباع التذاكر الموسمية للجمهور العام. ومع ذلك، فإن التذاكر الموسمية لموسم 2025/26 نفدت بالكامل حالياً، وتم تقديم عدد محدود فقط من "التذاكر الموسمية المرنة" (Flexi Season Tickets) للأعضاء المؤهلين بناءً على تاريخ حضور المباريات ونشاط الشراء.

لقد انتهت فترة التجديد لحاملي التذاكر الحاليين، ولن تتوفر تذاكر جديدة بشكل واسع حتى موسم 2026/27 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لانتهاء توسعة استاد الاتحاد التي ستوفر المزيد من المقاعد.

للاستعداد للتوفر المستقبلي، يجب عليك شراء عضوية "Cityzens Matchday" عبر الموقع الرسمي وحضور أكبر عدد ممكن من المباريات المنزلية؛ حيث تعتمد الأولوية في الحصول على التذاكر الموسمية على الولاء ونسبة الحضور.

بسبب الطلب المرتفع، ليس من السهل الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمباريات مانشستر سيتي، وإن كان الأمر عادةً ليس بصعوبة الحصول عليها لمباريات منافسيهم.

هذا الأمر يدفع العديد من المشجعين للتوجه إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل (StubHub)، ومع ذلك، فإن الحصول على تذكرة عبر هذه المواقع ليس مضموناً دائماً. أفضل طريقة هي التأكد من امتلاك العضوية ومتابعة خيارات المباريات الفردية المتاحة، وتذكر أن المباريات ضد الفرق الأقل تصنيفاً في الدوري تكون أسهل في التوفر.

أفضل طريقة لشراء تذاكر رخيصة هي عبر الموقع الرسمي للنادي، والبحث عن المقاعد في الأقسام الأكثر اقتصادية في استاد الاتحاد. كما قد توفر مواقع إعادة البيع مثل (StubHub) و(Ticombo) تذاكر رخيصة في اللحظات الأخيرة، حيث تميل الأسعار للانخفاض كلما اقترب موعد المباراة.

نعم، يمكنك حجز جولة في استاد الاتحاد. تقدم عدة مواقع صفقات وخصومات على جولات الملعب.

يقدم موقع (RedLetterDays) حالياً جولات تبدأ من 28 جنيهاً إسترلينياً لشخص بالغ واحد، وتصل إلى 72 جنيهاً إسترلينياً لعائلة (بالغين وطفلين). تستغرق الجولة حوالي 90 دقيقة وتتضمن جزءاً تفاعلياً يتيح للزوار لقاء "بيب غوارديولا" افتراضياً في غرفة الصحافة، بالإضافة إلى زيارة متجر النادي.

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