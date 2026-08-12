كيفية شراء تذاكر ليدز يونايتد لموسم 2026/27: المباريات، أسعار التذاكر والمزيد

يدخل ليدز يونايتد موسم 2026/27 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استعاد إيقاعه في دوري الأضواء على مدار عام كامل، وذلك بعد أن قاد دانيال فاركه النادي إلى إنهاء مريح في المركز 14 الموسم الماضي، مع ضمان البقاء قبل ثلاث مباريات من النهاية. وجاء ذلك تتويجًا لحملة درامية شهدت وجود ليدز في منطقة الهبوط بعد جولتين فقط، قبل أن يقلب مساره، مستفيدًا من تغيير تكتيكي حاسم للموسم في الفوز على مانشستر سيتي، ما غيّر مستواه وحمله أيضًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي.

وبعد أن استقر مجددًا بين الأسماء الراسخة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيستهدف فاركه ولاعبوه مزيدًا من التقدم في إيلاند رود، مع مواجهات على أرضه ضد مانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وإيفرتون، ومانشستر سيتي، ضمن أبرز المباريات التي سيرغب المشجعون في الحصول على تذاكرها.

لكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدته هذا الموسم؟ دع GOAL يطلعك على الخيارات المتاحة أمامك لمشاهدة ليدز في إيلاند رود.

القائمة الكاملة لمباريات ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

يبدأ ليدز الموسم خارج أرضه أمام نوتنجهام فورست، ويختتمه خارج أرضه أمام كريستال بالاس. وفيما يلي الجدول الكامل للموسم المقبل، من 38 مباراة، على أرضه وخارجها.

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت، 22 أغسطس 2026، 15:00 نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد سيتي جراوند (خارج الأرض) التذاكر الأحد، 30 أغسطس 2026، 14:00 ليدز يونايتد ضد برينتفورد إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 5 سبتمبر 2026، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض) التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر 2026، 20:00 ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 19 سبتمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 10 أكتوبر 2026، 15:00 آرسنال ضد ليدز يونايتد الإمارات (خارج الأرض) التذاكر السبت، 17 أكتوبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 24 أكتوبر 2026، 15:00 سندرلاند ضد ليدز يونايتد ستاديوم أوف لايت (خارج الأرض) التذاكر السبت، 31 أكتوبر 2026، 16:00 بورنموث ضد ليدز يونايتد فيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض) التذاكر السبت، 7 نوفمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبير إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 21 نوفمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليدز يونايتد ستامفورد بريدج (خارج الأرض) التذاكر السبت، 28 نوفمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأربعاء، 2 ديسمبر 2026، 20:00 مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد الاتحاد (خارج الأرض) التذاكر السبت، 5 ديسمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاون إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 12 ديسمبر 2026، 15:00 ليفربول ضد ليدز يونايتد أنفيلد (خارج الأرض) التذاكر السبت، 19 ديسمبر 2026، 15:00 ليدز يونايتد ضد فولهام إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 26 ديسمبر 2026، 15:00 أستون فيلا ضد ليدز يونايتد فيلا بارك (خارج الأرض) التذاكر الأربعاء، 30 ديسمبر 2026، 20:00 هال سيتي ضد ليدز يونايتد MKM Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 2 يناير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد إيفرتون إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأربعاء، 6 يناير 2027، 20:00 ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 16 يناير 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد توتنهام هوتسبير ستاديوم (خارج الأرض) التذاكر السبت، 23 يناير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد تشيلسي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 30 يناير 2027، 15:00 كوفنتري سيتي ضد ليدز يونايتد Coventry Building Society Arena (خارج الأرض) التذاكر السبت، 6 فبراير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد بورنموث إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأربعاء، 10 فبراير 2027، 20:00 إيفرتون ضد ليدز يونايتد هيل ديكنسون ستاديوم (خارج الأرض) التذاكر السبت، 20 فبراير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد أستون فيلا إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 27 فبراير 2027، 15:00 فولهام ضد ليدز يونايتد كرافن كوتيدج (خارج الأرض) التذاكر الأربعاء، 3 مارس 2027، 20:00 ليدز يونايتد ضد هال سيتي إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 13 مارس 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 20 مارس 2027، 16:00 نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد سانت جيمس بارك (خارج الأرض) التذاكر السبت، 10 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد نوتنجهام فورست إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 17 أبريل 2027، 15:00 برينتفورد ضد ليدز يونايتد Gtech Community Stadium (خارج الأرض) التذاكر السبت، 24 أبريل 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد ليفربول إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 1 مايو 2027، 15:00 إيبسويتش تاون ضد ليدز يونايتد بورتمان رود (خارج الأرض) التذاكر السبت، 8 مايو 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد آرسنال إيلاند رود (على الأرض) التذاكر السبت، 15 مايو 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد أولد ترافورد (خارج الأرض) التذاكر الأحد، 23 مايو 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد سندرلاند إيلاند رود (على الأرض) التذاكر الأحد، 30 مايو 2027، 16:00 كريستال بالاس ضد ليدز يونايتد سيلهرست بارك (خارج الأرض) التذاكر

ويُعد ليدز أحد أكثر الأندية الإنجليزية عراقة، وقد تأكدت عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2025 بعد أن فاز فريق فاركه بلقب التشامبيونشيب برصيد قياسي للنادي بلغ 100 نقطة.

أما الملعب نفسه فقد شهد نصيبه من النتائج الكبيرة على مر السنين، وبعد موسم قوي في العودة بين الكبار، ستكون هناك آمال كبيرة في أن يتمكن فريق فاركه من البناء على أسس الموسم الماضي.

كيف تشتري تذاكر ليدز 2026/27؟

يمكن للمشجعين الراغبين في اقتناص تذكرة في إيلاند رود هذا الموسم شراء مقاعدهم عبر البوابة الرسمية لتذاكر ليدز يونايتد. ويعد الموقع بائع التجزئة الرسمي المباشر لتذاكر مباريات ليدز يونايتد على أرضه هذا الموسم.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء من المشتريات السابقة، وأخيرًا للجمهور خلال فترة "البيع العام". ويمكنك أيضًا النظر إلى مواقع إعادة البيع مثل StubHub وStubHub إذا كنت لا تمانع في شراء تذكرة مستعملة، إذ يعدان من بين الخيارات الأكثر شهرة للمشجعين الساعين إلى شراء متأخر، مع خيارات تبدأ من 73 £.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليدز 2026/27؟

تتوفر مجموعة من الفئات والأسعار لتذاكر مباريات ليدز في إيلاند رود، تبدأ من أسعار من خانتين لكل من البالغين والفئات المخفضة. وهناك عدة مستويات في هيكل التسعير، ومن المهم معرفة التنوع المتاح:

باستثناء مقاعد East Stand Upper Wings، التي تُباع بسعر ثابت، تقدم كل منطقة أخرى في الملعب أسعارًا أقل للناشئين والفئات المخفضة، ما قد يساعدك في العثور على خيار أكثر affordability إذا كنت تحضر مع العائلة أو مع من تنطبق عليهم الأهلية.

يصنّف ليدز مبارياته وفقًا للطلب والمكانة، لذلك قد تختلف أسعار التذاكر بحسب المنافس. والأسعار أدناه خاصة بمباريات الفئة A+، وهي المباريات الأعلى مستوى التي يخوضها النادي، لكن ينبغي تأكيدها عبر الموقع الرسمي للنادي للموسم الحالي، إذ تتم مراجعة الأسعار سنويًا.

الفئة 1 — East Central Lower وEast Stand Upper وWest Stand: 52.00 £ للبالغ، 34.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 24.00 £ للناشئ، 26.00 £ للشاب

— East Central Lower وEast Stand Upper وWest Stand: 52.00 £ للبالغ، 34.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 24.00 £ للناشئ، 26.00 £ للشاب الفئة 2 — East Stand Upper Wings: سعر ثابت 45.00 £ (للبالغ، وفوق 65 عامًا، والناشئ، والشاب)

— East Stand Upper Wings: سعر ثابت 45.00 £ (للبالغ، وفوق 65 عامًا، والناشئ، والشاب) الفئة 3 — المدرجان الشمالي والجنوبي: 45.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 21.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب

— المدرجان الشمالي والجنوبي: 45.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 21.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب الفئة 4 — المدرج العائلي: 39.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 11.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب

— المدرج العائلي: 39.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 11.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب الفئة 5 — المدرج الغربي (جماهير الفريق الضيف): 30.00 £ للبالغ، 29.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 24.00 £ للناشئ، 26.00 £ للشاب

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