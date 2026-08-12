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كيفية شراء تذاكر ليدز يونايتد لموسم 2026/27: المباريات، أسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

استمتع بتجربة يوم مباراة في إيلاند رود، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر الحالية

يدخل ليدز يونايتد موسم 2026/27 في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما استعاد إيقاعه في دوري الأضواء على مدار عام كامل، وذلك بعد أن قاد دانيال فاركه النادي إلى إنهاء مريح في المركز 14 الموسم الماضي، مع ضمان البقاء قبل ثلاث مباريات من النهاية. وجاء ذلك تتويجًا لحملة درامية شهدت وجود ليدز في منطقة الهبوط بعد جولتين فقط، قبل أن يقلب مساره، مستفيدًا من تغيير تكتيكي حاسم للموسم في الفوز على مانشستر سيتي، ما غيّر مستواه وحمله أيضًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي.

وبعد أن استقر مجددًا بين الأسماء الراسخة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيستهدف فاركه ولاعبوه مزيدًا من التقدم في إيلاند رود، مع مواجهات على أرضه ضد مانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، وإيفرتون، ومانشستر سيتي، ضمن أبرز المباريات التي سيرغب المشجعون في الحصول على تذاكرها.

لكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدته هذا الموسم؟ دع GOAL يطلعك على الخيارات المتاحة أمامك لمشاهدة ليدز في إيلاند رود.

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القائمة الكاملة لمباريات ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

يبدأ ليدز الموسم خارج أرضه أمام نوتنجهام فورست، ويختتمه خارج أرضه أمام كريستال بالاس. وفيما يلي الجدول الكامل للموسم المقبل، من 38 مباراة، على أرضه وخارجها.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
السبت، 22 أغسطس 2026، 15:00نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتدسيتي جراوند (خارج الأرض)التذاكر
الأحد، 30 أغسطس 2026، 14:00ليدز يونايتد ضد برينتفوردإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 5 سبتمبر 2026، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتدأمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض)التذاكر
الاثنين، 14 سبتمبر 2026، 20:00ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 19 سبتمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد كريستال بالاسإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 10 أكتوبر 2026، 15:00آرسنال ضد ليدز يونايتدالإمارات (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 17 أكتوبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتدإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 24 أكتوبر 2026، 15:00سندرلاند ضد ليدز يونايتدستاديوم أوف لايت (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 31 أكتوبر 2026، 16:00بورنموث ضد ليدز يونايتدفيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 7 نوفمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 21 نوفمبر 2026، 15:00تشيلسي ضد ليدز يونايتدستامفورد بريدج (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 28 نوفمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأربعاء، 2 ديسمبر 2026، 20:00مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتدالاتحاد (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 5 ديسمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاونإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 12 ديسمبر 2026، 15:00ليفربول ضد ليدز يونايتدأنفيلد (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 19 ديسمبر 2026، 15:00ليدز يونايتد ضد فولهامإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 26 ديسمبر 2026، 15:00أستون فيلا ضد ليدز يونايتدفيلا بارك (خارج الأرض)التذاكر
الأربعاء، 30 ديسمبر 2026، 20:00هال سيتي ضد ليدز يونايتدMKM Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 2 يناير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد إيفرتونإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأربعاء، 6 يناير 2027، 20:00ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 16 يناير 2027، 15:00توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتدتوتنهام هوتسبير ستاديوم (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 23 يناير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد تشيلسيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 30 يناير 2027، 15:00كوفنتري سيتي ضد ليدز يونايتدCoventry Building Society Arena (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 6 فبراير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد بورنموثإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأربعاء، 10 فبراير 2027، 20:00إيفرتون ضد ليدز يونايتدهيل ديكنسون ستاديوم (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 20 فبراير 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد أستون فيلاإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 27 فبراير 2027، 15:00فولهام ضد ليدز يونايتدكرافن كوتيدج (خارج الأرض)التذاكر
الأربعاء، 3 مارس 2027، 20:00ليدز يونايتد ضد هال سيتيإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 13 مارس 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيونإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 20 مارس 2027، 16:00نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتدسانت جيمس بارك (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 10 أبريل 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد نوتنجهام فورستإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 17 أبريل 2027، 15:00برينتفورد ضد ليدز يونايتدGtech Community Stadium (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 24 أبريل 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد ليفربولإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 1 مايو 2027، 15:00إيبسويتش تاون ضد ليدز يونايتدبورتمان رود (خارج الأرض)التذاكر
السبت، 8 مايو 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد آرسنالإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
السبت، 15 مايو 2027، 15:00مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتدأولد ترافورد (خارج الأرض)التذاكر
الأحد، 23 مايو 2027، 15:00ليدز يونايتد ضد سندرلاندإيلاند رود (على الأرض)التذاكر
الأحد، 30 مايو 2027، 16:00كريستال بالاس ضد ليدز يونايتدسيلهرست بارك (خارج الأرض)التذاكر

ويُعد ليدز أحد أكثر الأندية الإنجليزية عراقة، وقد تأكدت عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2025 بعد أن فاز فريق فاركه بلقب التشامبيونشيب برصيد قياسي للنادي بلغ 100 نقطة.

أما الملعب نفسه فقد شهد نصيبه من النتائج الكبيرة على مر السنين، وبعد موسم قوي في العودة بين الكبار، ستكون هناك آمال كبيرة في أن يتمكن فريق فاركه من البناء على أسس الموسم الماضي.

كيف تشتري تذاكر ليدز 2026/27؟

يمكن للمشجعين الراغبين في اقتناص تذكرة في إيلاند رود هذا الموسم شراء مقاعدهم عبر البوابة الرسمية لتذاكر ليدز يونايتد. ويعد الموقع بائع التجزئة الرسمي المباشر لتذاكر مباريات ليدز يونايتد على أرضه هذا الموسم.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي الذين غالبًا ما يتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء من المشتريات السابقة، وأخيرًا للجمهور خلال فترة "البيع العام". ويمكنك أيضًا النظر إلى مواقع إعادة البيع مثل StubHub وStubHub إذا كنت لا تمانع في شراء تذكرة مستعملة، إذ يعدان من بين الخيارات الأكثر شهرة للمشجعين الساعين إلى شراء متأخر، مع خيارات تبدأ من 73 £.

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كم تبلغ أسعار تذاكر ليدز 2026/27؟

تتوفر مجموعة من الفئات والأسعار لتذاكر مباريات ليدز في إيلاند رود، تبدأ من أسعار من خانتين لكل من البالغين والفئات المخفضة. وهناك عدة مستويات في هيكل التسعير، ومن المهم معرفة التنوع المتاح:

  • باستثناء مقاعد East Stand Upper Wings، التي تُباع بسعر ثابت، تقدم كل منطقة أخرى في الملعب أسعارًا أقل للناشئين والفئات المخفضة، ما قد يساعدك في العثور على خيار أكثر affordability إذا كنت تحضر مع العائلة أو مع من تنطبق عليهم الأهلية.
  • يصنّف ليدز مبارياته وفقًا للطلب والمكانة، لذلك قد تختلف أسعار التذاكر بحسب المنافس. والأسعار أدناه خاصة بمباريات الفئة A+، وهي المباريات الأعلى مستوى التي يخوضها النادي، لكن ينبغي تأكيدها عبر الموقع الرسمي للنادي للموسم الحالي، إذ تتم مراجعة الأسعار سنويًا.
  • الفئة 1 — East Central Lower وEast Stand Upper وWest Stand: 52.00 £ للبالغ، 34.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 24.00 £ للناشئ، 26.00 £ للشاب
  • الفئة 2 — East Stand Upper Wings: سعر ثابت 45.00 £ (للبالغ، وفوق 65 عامًا، والناشئ، والشاب)
  • الفئة 3 — المدرجان الشمالي والجنوبي: 45.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 21.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب
  • الفئة 4 — المدرج العائلي: 39.00 £ للبالغ، 31.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 11.00 £ للناشئ، 23.00 £ للشاب
  • الفئة 5 — المدرج الغربي (جماهير الفريق الضيف): 30.00 £ للبالغ، 29.00 £ لمن فوق 65 عامًا، 24.00 £ للناشئ، 26.00 £ للشاب

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تتيح مراجعة مستويات أسعار التذاكر لمباريات التشامبيونشيب للمشجعين التخطيط لترتيبات سفرهم من أجل مواجهات الدوري القوية. وإذا كنت تخطط لدعم توقعاتك للنتائج أو رهانات المجموعات النهائية عبر ملف مستخدم جديد، فإن تعظيم حوافز التسجيل يعد خطوة ذكية. توجّه إلى صفحة العروض الترويجية الخاصة بنا لتفعيل رمز melbet الترويجي الموثق اليوم.

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