عاش لوس أنجلوس جالاكسي، حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم، واحدًا من أكثر الانهيارات درامية في تاريخ المسابقة العام الماضي. فالفريق، المتوج بكأس MLS ست مرات، فشل في تحقيق أي فوز خلال أول 10 مباريات له في موسم 2025 أثناء دفاعه عن اللقب الذي أحرزه قبل أشهر فقط، في أسوأ بداية لحامل لقب في تاريخ MLS، قبل أن يغيب تمامًا عن الأدوار الإقصائية.

ورغم ذلك التراجع التاريخي، اختار النادي الاستمرارية، ومنح المدرب جريج فاني تمديدًا لعقده في مايو 2025 بدلًا من إجراء تغيير. وأظهر جالاكسي بقيادة فاني بوادر انتعاش في 2026، إذ يحتل المركز العاشر في القسم الغربي مع دخول الموسم مراحله الأخيرة، كما لا يزال النادي منافسًا في كأس أبطال الكونكاكاف، حيث بلغ ربع النهائي. ويقدم GOAL كل المعلومات التي تحتاجها لحضور مباريات لوس أنجلوس جالاكسي على ملعب ديجنيتي هيلث سبورتس بارك حتى نهاية الموسم، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر وأسعارها.

تذاكر لوس أنجلوس جالاكسي المعروضة للبيع وأسعارها

يمتد الموسم العادي من MLS لعام 2026 حتى 7 نوفمبر، من دون أي مباريات في يونيو بسبب كأس العالم 2026. ويخوض لوس أنجلوس جالاكسي 17 مباراة على أرضه طوال الموسم، وهي مدرجة كاملة أدناه. المباريات التي أُقيمت بالفعل يظهر فيها الناتج النهائي، أما المواجهات المقبلة فباتت تذاكرها متاحة للشراء.

التاريخ المباراة النتيجة / التذاكر الأحد، 22 فبراير 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد نيويورك سيتي إف سي تعادل 1-1 (نهائي) السبت، 28 فبراير 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد شارلوت إف سي فوز 3-0 (نهائي) السبت، 14 مارس 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد سبورتينج كانساس سيتي خسارة 1-2 (نهائي) السبت، 4 أبريل 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد مينيسوتا يونايتد إف سي خسارة 1-2 (نهائي) الأحد، 26 أبريل 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد ريال سولت ليك فوز 2-1 (نهائي) السبت، 2 مايو 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد فانكوفر وايتكابس إف سي تعادل 1-1 (نهائي) السبت، 23 مايو 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد هيوستن دينامو إف سي تعادل 1-1 (نهائي) الجمعة، 17 يوليو 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد لوس أنجلوس إف سي (إل ترافيكو) خسارة 0-3 (نهائي) الأربعاء، 22 يوليو 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد سانت لويس سيتي إس سي خسارة 1-3 (نهائي) السبت، 1 أغسطس 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد إف سي دالاس تعادل 0-0 (نهائي) الأربعاء، 19 أغسطس 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد سان خوسيه إيرثكويكس تذاكر السبت، 5 سبتمبر 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد نيو إنجلاند ريفولوشن تذاكر السبت، 12 سبتمبر 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد سياتل ساوندرز إف سي تذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد كولورادو رابيدز تذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد بورتلاند تيمبرز تذاكر السبت، 17 أكتوبر 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد سان دييجو إف سي تذاكر السبت، 31 أكتوبر 2026 لوس أنجلوس جالاكسي ضد أوستن إف سي تذاكر

ويختتم جالاكسي الموسم العادي خارج أرضه أمام ريال سولت ليك يوم 7 نوفمبر. وفي حال تأهله، تمتد أدوار Audi MLS Cup Playoffs من منتصف نوفمبر حتى ديسمبر.

أين يمكن شراء تذاكر لوس أنجلوس جالاكسي؟

أدى النمو المستمر لـ MLS، مدعومًا بتدفق نجوم الأندية الأوروبية في المواسم الأخيرة والاستعدادات لكأس العالم 2026 التي تُقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى إبقاء معدلات الحضور مرتفعة في مختلف أنحاء الدوري. ونتيجة لذلك، ظلت الأسعار مرتفعة عمومًا بالنسبة لمعظم الفرق.

يمكن شراء تذاكر المباريات الفردية الأساسية عبر الموقع الرسمي للنادي، وAXS، وTicketmaster. وإذا نفدت الحصص الرسمية، أو كنت تبحث عن مقعد محدد مع اقتراب يوم المباراة، فإن البائعين الثانويين مثل StubHub يمثلون وسيلة موثوقة لتأمين تذكرة، مع إدراجات تغطي كل أجزاء ديجنيتي هيلث سبورتس بارك.

وباعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان مقعد في كل مباراة على أرضه، تظل باقات التذاكر الموسمية الخيار الأكثر موثوقية للجماهير الراغبة في حضور الموسم كاملًا، مع بقاء الطلب قويًا في MLS وسط الاستعدادات لكأس العالم هذا الصيف. ويمكن الاطلاع على التوافر عبر الموقع الرسمي للنادي.

كم تبلغ أسعار تذاكر لوس أنجلوس جالاكسي؟

مثل معظم مباريات MLS، يمكنك الاختيار من بين مجموعة من خيارات التذاكر للمباريات الفردية، إذ تبدأ الأسعار الرسمية عادة لمباريات لوس أنجلوس جالاكسي من نحو 20 دولارًا وتصل إلى 200 دولار، بينما تُباع بعض التذاكر الحصرية الملاصقة لأرضية الملعب بأسعار أعلى من ذلك.

وقد تتغير هذه الأسعار بحسب المباراة والمنافس، إذ قد تخضع المواجهات أمام المنافسين المباشرين، سواء جغرافيًا أو تنافسيًا، لزيادة في الأسعار وفقًا لتصنيف المباراة.

وتُعد بعض المباريات، مثل إل ترافيكو أمام لوس أنجلوس إف سي، تقليديًا الأكثر طلبًا في جدول جالاكسي على أرضه، مع تفوق جالاكسي في سجل المواجهات التاريخي بنتيجة 10-9-7. أما مواجهة 2026 حتى الآن، وهي الخسارة 0-3 في يوليو، فقد ذهبت في الاتجاه الآخر، مع تبقي مباراة الإياب على ملعب BMO في أكتوبر.

الملعب مخصص في معظمه للمقاعد، رغم وجود مناطق خلف أحد المرميين للوقوف الآمن مع دخول عام، وهي توفر أرخص التذاكر المتاحة للجماهير من مباراة إلى أخرى. أما المقاعد الميدانية الأعلى سعرًا، والممتدة بمحاذاة أرضية الملعب قرب الخطوط الجانبية، فتقترب من 450 دولارًا.

وللحصول على أوسع خيارات الجلوس وأفضل فرصة للعثور على تذاكر للمباريات المباعة بالكامل أو ذات الطلب المرتفع، يظل StubHub أحد أكثر الخيارات الثانوية موثوقية لمباريات لوس أنجلوس جالاكسي طوال الموسم.

هل يمكنني شراء تذاكر لوس أنجلوس جالاكسي من دون عضوية؟

لا تحتاج إلى أن تكون عضوًا لشراء تذكرة لمباراة لوس أنجلوس جالاكسي، إذ تتوفر التذاكر عبر AXS بالطريقة نفسها التي تشتري بها تذكرة لحفل موسيقي أو عرض مسرحي.

ولا يقدم لوس أنجلوس جالاكسي حاليًا برنامج عضوية خارج باقات التذاكر الموسمية، التي توفر إمكانية الوصول إلى عدد من الفعاليات والخصومات.

مباريات لوس أنجلوس جالاكسي على ملعب ديجنيتي هيلث سبورتس بارك

سيحصل المشجعون الراغبون في حضور مباريات لوس أنجلوس جالاكسي هذا الموسم على تذاكر لمشاهدة الفريق على ملعبه المعتاد ديجنيتي هيلث سبورتس بارك، الواقع في مدينة كارسون، على بعد نحو 13 ميلًا جنوب وسط مدينة لوس أنجلوس. وقد بُني على حرم جامعة ولاية كاليفورنيا في دومينجيز هيلز، ويُعد ملعب الفريق منذ عام 2003.

وقد شُيد الملعب الذي يتسع لـ27,000 متفرج خصيصًا لكرة القدم، واحتضن الفريق بعد انتقاله من الملعب التاريخي روز بول. ورغم أنه قد لا يكون الأكبر بين ملاعب MLS، فإنه يظل ثاني أكبر منشأة مخصصة لكرة القدم في الولايات المتحدة بعد Geodis Park الخاص بنادي ناشفيل إس سي.

واستُخدم الملعب أيضًا في مباريات دولية، إذ استضاف مباريات خلال كأس العالم للسيدات 2003، وكأس SheBelieves 2022، إلى جانب ثلاث مباريات لمنتخب الولايات المتحدة للرجبي للرجال. كما خاض لوس أنجلوس تشارجرز عدة مباريات هناك بين 2017 و2019، بينما سيشكل جزءًا من خطط المدينة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.