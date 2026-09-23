بعد أن أنهى الموسم في المركز 14 في الدوري الألماني خلال مايو، عقب صعوده في نهاية حملة دوري الدرجة الثانية الألماني 2024/25، يتطلع إف سي كولن الآن إلى التقدم خلال الموسم الحالي. احجز التذاكر لمشاهدته اليوم.

بعد فترة ناجحة كمدرب مؤقت في نهاية الموسم الماضي، مُنح رينيه فاجنر المنصب الدائم على رأس الجهاز الفني لإف سي كولن في مايو. وسعى إلى تدعيم دفاع استقبل 63 هدفًا خلال موسم الدوري الألماني 2025/26، عبر التعاقد مع أمثال لوكا لوخوشفيلي، جيديون منساه، توم كراوس، وجاهماي سيمبسون-بوسي.

ورغم هبوطه إلى درجة أدنى قبل موسمين، فإن إف سي كولن، المعروف أيضًا باسم "دي غايسبوكه" (الماعز الذكور)، واصل بانتظام ملء ملعبه المثير للإعجاب راين إنرجي ستاديون بحضور 50,000 متفرج، وما زال هؤلاء المشجعون المتحمسون يتدفقون بحماس عبر بوابات هذا الملعب الأيقوني.

دع GOAL يقدّم لك أحدث معلومات التذاكر حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات إف سي كولن هذا الموسم، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات إف سي كولن المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (3:30 مساءً) الدوري الألماني: إف سي كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ RheinEnergieSTADION (كولن) التذاكر الجمعة، 16 أكتوبر (8:30 مساءً) الدوري الألماني: آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كولن Deutsche Bank Park (فرانكفورت) التذاكر السبت، 24 أكتوبر (3:30 مساءً) الدوري الألماني: إف سي كولن ضد إف سي شالكه 04 RheinEnergieSTADION (كولن) التذاكر الثلاثاء، 27 أكتوبر (8:45 مساءً) كأس ألمانيا: إف سي كولن ضد يونيون برلين RheinEnergieSTADION (كولن) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (3:30 مساءً) الدوري الألماني: يونيون برلين ضد إف سي كولن Stadion An der Alten Försterei (برلين) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (3:30 مساءً) الدوري الألماني: إف سي كولن ضد باير ليفركوزن RheinEnergieSTADION (كولن) التذاكر الجمعة، 20 نوفمبر (8:30 مساءً) الدوري الألماني: بايرن ميونخ ضد إف سي كولن Allianz Arena (ميونخ) التذاكر السبت، 28 نوفمبر (3:30 مساءً) الدوري الألماني: إف سي كولن ضد إس في إلفيرسبيرج RheinEnergieSTADION (كولن) التذاكر السبت، 5 ديسمبر (يُحدد لاحقًا) الدوري الألماني: إف سي أوجسبورج ضد إف سي كولن WWK Arena (أوجسبورج) التذاكر

كيفية شراء تذاكر إف سي كولن

الطريقة الرسمية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر مباريات إف سي كولن هي التوجه إلى البوابة الإلكترونية للنادي (1. FC Köln Ticket Shop). وإذا كانت مباراة على أرضه في راين إنرجي ستاديون قد نفدت تذاكرها رسميًا، يمكنك محاولة الوصول إلى سوق إعادة البيع المعتمد من النادي عبر FC Köln Ticketbörse. ويستخدم هذا النظام منصة Eventim Fansale، حيث يعرض حاملو التذاكر الموسمية المقاعد التي لا يمكنهم استخدامها.

وبسبب بيع إف سي كولن لتذاكر ملعبه الذي يتسع لـ50,000 متفرج بالكامل بشكل منتظم، تُخصص التذاكر عبر مراحل بيع تدريجية. وتُفتح هذه المراحل بدقة في الساعة 10 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا في أيام البيع المحددة.

المرحلة 1 - دخول الحجز المبكر : متاحة حصريًا لأعضاء النادي القدامى (الذين يحملون العضوية منذ أكثر من 20 عامًا).

المرحلة 2 - البيع المسبق للأعضاء : تُفتح أمام جميع أعضاء النادي العاديين (FC-Mitglied). وعادة ما يُحدد الحد الأقصى للأعضاء بتذكرتين لكل مباراة.

المرحلة 3 - البيع العام للجمهور : تُطرح الكمية المتبقية للبيع المفتوح للجمهور العام. وفي المباريات الكبيرة (مثل ديربي راينلاند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ أو مباريات بايرن ميونخ)، نادرًا ما تبقى التذاكر متاحة حتى هذه المرحلة.

يعلن النادي مواعيد البيع المسبق لكل مباراة على حدة قبل أسابيع قليلة عبر قنواته الرئيسية. وتاريخيًا، تُفتح نوافذ التذاكر قبل موعد المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات إف سي كولن من السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز الجهات التي توفر التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ تقدم خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إف سي كولن؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات إف سي كولن في راين إنرجي ستاديون عمومًا بين نحو 15 و60 يورو أو أكثر لتذاكر اليوم العادية بالسعر الرسمي، بحسب الفئة، رغم أن الطلب المرتفع يعني أن التذاكر الأساسية تُباع بالكامل عبر البيع المسبق للأعضاء.

يتسع راين إنرجي ستاديون لـ50,000 مشجع، من بينهم 8,000 مكان للوقوف و3,700 مقعد للأعمال وكبار الزوار. وينقسم التسعير الرسمي بحسب الموقع والفئة على النحو التالي:

الوقوف (Stehplatz) : سودتريبونه (المدرج الشهير لأصحاب الأرض / المدرج الجنوبي) - نطاق الأسعار (15 إلى 20 يورو)

الفئة 3 / 4 (علوي/زاوية) : الطبقات العلوية وأقسام الزوايا مع رؤية أساسية - نطاق الأسعار (20 إلى 40 يورو)

الفئة 2 (متوسطة) : أقسام متوسطة أو زوايا سفلية - نطاق الأسعار (35 إلى 55 يورو)

الفئة 1 (الرئيسية/الجانبية الطولية) : الطبقة السفلية والمدرجات الرئيسية الممتدة بمحاذاة الملعب - نطاق الأسعار (50 إلى 75 يورو أو أكثر)

مقاعد الأعمال / كبار الزوار : مناطق الأعمال في الشرق/الشمال (تشمل خدمات الضيافة/الدخول إلى الصالات) - نطاق الأسعار (99 إلى 119 يورو أو أكثر)

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن راين إنرجي ستاديون

يُعد راين إنرجي ستاديون في كولن بألمانيا واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم الأوروبية حيوية وتميزًا. ويُعرف تقليديًا باسم مونجرسدورفر ستاديون، وقد خدم كملعب ذي أجواء مميزة لإف سي كولن منذ 1948.

وبالجمع بين إرث غني يمتد لقرن من الزمن وعمارة متطورة، يشتهر الملعب بأبراجه الفولاذية الشاهقة وثقافة جماهيرية صاخبة لا تقبل المساومة وممزوجة بأجواء الكرنفال.

وتطور هذا الملعب عبر ثلاث مراحل مميزة في الموقع نفسه تمامًا:

الملعب الأصلي (1923-1972) : افتُتح في عام 1923 باسم مونجرسدورفر ستاديون، وكان يضم مضمار ألعاب قوى واستُخدم بكثافة للرياضات غير الاحترافية والتجمعات الإقليمية الضخمة.

رائد الخرسانة (1975-2002) : أُعيد بناؤه لتحديث المنشآت، وأُعيد افتتاحه في أواخر 1975 كأول ملعب مغطى بالكامل في ألمانيا. واستضاف بنجاح مباريات خلال بطولة أمم أوروبا 1988.

العصر الحديث (2002-حتى الآن) : لضمان مكان كمدينة مضيفة لكأس العالم 2006، جرى هدم الملعب القديم بالكامل وإعادة بنائه على مراحل بين 2002 و2004. وأتاح هذا البناء التدريجي، مدرجًا بعد مدرج، لإف سي كولن مواصلة خوض مبارياته البيتية دون انقطاع.

لحظات لا تُنسى في راين إنرجي ستاديون

'تعميد' لوكاس بودولسكي (2004) : احتفل الملعب الحديث الذي افتُتح حديثًا بأول مباراة رسمية له. وسجل البطل المحلي والأيقونة العالمية لوكاس بودولسكي الهدف الوحيد في فوز إف سي كولن 1-0.

كأس العالم 2006 : استضاف الملعب الذي أُعيد تشييده حديثًا خمس مباريات في البطولة. ومن بينها تعادل مثير 2-2 في دور المجموعات بين إنجلترا والسويد، إلى جانب فوز أوكرانيا على سويسرا بركلات الترجيح في دور الـ16. كما استضاف الملعب أيضًا مباريات في بطولة أمم أوروبا 1988 وبطولة أمم أوروبا 2024.

نهائي الدوري الأوروبي 2020 : بسبب جائحة كوفيد-19، نقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المراحل الأخيرة من البطولة إلى ألمانيا. وفي 21 أغسطس 21، خلف أبواب مغلقة، هزم إشبيلية إنتر ميلان 3-2 في نهائي درامي غزير الأهداف، ليرفع لقبه السادس في الدوري الأوروبي.

الأبراج المضيئة: السمة الأبرز في عمارة الملعب هي أبراجه الفولاذية الأربعة التي يبلغ ارتفاع كل منها 72 مترًا وتقع عند كل زاوية. وتعمل هذه الأبراج كمرتكزات بصرية متوهجة في أفق مدينة كولن. وعندما يسجل إف سي كولن هدفًا، يضغط مذيع الملعب على زر شهير يجعل الأبراج تومض باللونين الأحمر والأبيض الزاهيين.

أرقام وإحصائيات إف سي كولن

يُعد إف سي كولن واحدًا من أكثر أندية ألمانيا عراقة وتجذرًا في كرة القدم. وتأسس في عام 1948 عبر اندماج كولنر بال شبيل-كلوب 1901 وSpVgg Sülz 07، ورسخ مكانته مبكرًا كقوة بارزة في كرة القدم الألمانية.

ألقاب النادي وأبرز إنجازاته

أبطال ألمانيا / الفائزون بالدوري الألماني : 3 ألقاب (1962، 1964، 1978)

كأس ألمانيا : 4 ألقاب (1968، 1977، 1978، 1983)

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر عدد من المشاركات: فولفجانج أوفيراث وتوني شوماخر (541)

أكثر عدد من الأهداف: هانس شيفر (269)، هانيس لور (236)

الهداف مولر

يحمل ديتر مولر الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الفردية في مباراة واحدة بالدوري الألماني. وسجل 6 أهداف لإف سي كولن خلال الفوز الشهير 7-2 على فيردر بريمن في عام 1977.

أسطورة الماعز هينيس

التميمة الرسمية للنادي هي ماعز حي يُدعى هينيس. وبدأ هذا التقليد في عام 1950 عندما أهدى مدير سيرك ماعزًا صغيرًا إلى النادي كمزحة كرنفالية. وأُطلق عليه الاسم تيمّنًا باللاعب والمدرب الأسطوري هينيس فايسفايلر.

ثنائية لا تُنسى

خلال موسم 1977-78، فاز كولن بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا معًا. وتفوق على غريمه التقليدي بوروسيا مونشنجلادباخ في سباق اللقب بفارق الأهداف في الجولة الأخيرة، رغم فوز جلادباخ في مباراته الأخيرة بنتيجة مذهلة بلغت 12-0.



