بعد تتويجه المذهل بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي تحت قيادة فرانك لامبارد، عاد كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 25 عامًا. لا تفوّت فرصة مشاهدته، واحجز تذاكر مبارياته المقبلة اليوم.

يدرك كوفنتري سيتي أن أمامه مهمة شاقة طوال الموسم، لكن المؤشرات المبكرة تُظهر امتلاكه الروح القتالية اللازمة لتجنب الهبوط.

بعد بداية صعبة لم يحقق خلالها أي فوز، وشهدت رحلتين شاقتين لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي، حقق كوفنتري أربعة انتصارات على نوتنجهام فورست ونيوكاسل وسندرلاند وكريستال بالاس، ما رفع معنويات اللاعبين والمشجعين، وسيسعى للبناء على تلك النتائج.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعد في مباريات كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

مباريات كوفنتري سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت 28 نوفمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليدز يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر إيلاند رود (خارج الأرض) الأربعاء 2 ديسمبر (8 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على الأرض) السبت 5 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي التذاكر أولد ترافورد (خارج الأرض) السبت 12 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد أستون فيلا التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على الأرض) السبت 19 ديسمبر (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: بورنموث ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج الأرض) الأحد 27 ديسمبر (2 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد تشيلسي التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على الأرض) الأربعاء 30 ديسمبر (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد برينتفورد التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على الأرض) السبت 2 يناير (3 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد كوفنتري سيتي التذاكر أنفيلد (خارج الأرض) الأربعاء 6 يناير (7:30 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (خارج الأرض) السبت 16 يناير (12:30 ظهرًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد إيفرتون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على الأرض) الأحد 24 يناير (2 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: سندرلاند ضد كوفنتري سيتي التذاكر ملعب النور (سندرلاند) الأحد 31 يناير (2 مساءً) الدوري الإنجليزي الممتاز: كوفنتري سيتي ضد ليدز يونايتد التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (على الأرض)

كيفية شراء تذاكر كوفنتري سيتي

لشراء تذاكر كوفنتري سيتي الرسمية، يجب الحصول عليها عبر قنوات النادي الأساسية. وتُطرح التذاكر على مراحل بحسب أولوية الشراء، بدءًا بأعضاء النادي، ثم للمشجعين الذين سبق لهم الحجز.

تُطرح تذاكر المباريات أولًا لأعضاء سكاي بلو. وإذا تبقت تذاكر، تُفتح مرحلة الشراء التالية للمشجعين الذين سبق لهم شراء التذاكر. ونادرًا ما تصل تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا كبيرًا أو الديربيات المحلية إلى «البيع العام» للجمهور، وذلك لمنع مشجعي الفريق الضيف من شراء مقاعد في مدرجات أصحاب الأرض.

يعتمد موعد طرح تذاكر كل مباراة اعتمادًا مباشرًا على تاريخ إقامتها. وعادةً ما يبدأ بيعها قبل المباراة بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات كوفنتري سيتي من السوق الثانوية. ويُعد StubHub من أبرز مواقع بيع التذاكر للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في شراء تذاكر اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوفنتري سيتي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كوفنتري سيتي الرسمية والاشتراكات الموسمية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027 بحسب فئة المباراة ومنطقة الجلوس والفئة العمرية. وتتراوح أسعار تذاكر الدخول العامة للبالغين عادةً بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

يعتمد النادي نظامًا لفئات المباريات وفقًا لحجم الطلب عليها، يشمل الفئات A وB وC، إلى جانب مناطق جلوس محددة في كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا:

منطقة الجلوس / نوع الفئة نطاق أسعار البالغين (تقريبًا) المنطقة العادية 30-55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة العائلية 30-55 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة المميزة 42-80 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر المنطقة المميزة ذات المقاعد المبطنة 47-60 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقصورات التنفيذية والدخول إلى الصالات ووجبات كبار الشخصيات من نحو 120 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا، الذي عُرف سابقًا باسم ريكو أرينا، ملعب ومجمع معارض متعدد الاستخدامات يقع في كوفنتري ويتسع لـ32,609 متفرجين.

افتُتح هذا المرفق، الذي بلغت تكلفته 113 مليون جنيه إسترليني، في أغسطس 2005. وهو يجمع بين الرياضة والمعارض التجارية الكبرى وكازينو وفندق داخل الموقع في مركز واحد نابض بالحياة.

انتقل نادي كوفنتري سيتي من ملعبه التاريخي هايفيلد رود ليستقر في الملعب الجديد عام 2005. لكن تاريخ الملعب شهد اضطرابات كبيرة بسبب نزاعات الملكية والإيجار.

ونتيجة لهذه المشكلات، اضطر النادي مؤقتًا إلى خوض مبارياته على أرضه خارج المدينة، في ملعب سيكسفيلدز بنورثامبتون وملعب سانت أندروز ببرمنجهام.

وتحققت محطة تاريخية في أغسطس 2025، حين أكمل كوفنتري سيتي شراء الملعب، ليحصل على ملكية كاملة لملعبه للمرة الأولى في تاريخ النادي.

لحظات لا تُنسى في كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا

المباراة الافتتاحية : استضاف الملعب أول حدث مفتوح للجمهور في أغسطس 2005، حين تغلب كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز 3-0 أمام جماهيره التي احتفلت بحماس.

: استضاف الملعب أول حدث مفتوح للجمهور في أغسطس 2005، حين تغلب كوفنتري سيتي على كوينز بارك رينجرز 3-0 أمام جماهيره التي احتفلت بحماس. المباراة الحاسمة صاحبة الرقم القياسي للحضور : سجّل الملعب أعلى حضور جماهيري لمباراة كرة قدم في تاريخه، عندما احتشد 31,452 مشجعًا لمتابعة مباراة حاسمة في ملحق الصعود من دوري الدرجة الأولى أمام ميدلسبره في مايو 2025، وفاز فيها كوفنتري 2-0.

: سجّل الملعب أعلى حضور جماهيري لمباراة كرة قدم في تاريخه، عندما احتشد 31,452 مشجعًا لمتابعة مباراة حاسمة في ملحق الصعود من دوري الدرجة الأولى أمام ميدلسبره في مايو 2025، وفاز فيها كوفنتري 2-0. أولمبياد لندن 2012: استضاف الملعب مباريات كرة قدم أولمبية، وتغيّر اسمه إلى «ملعب مدينة كوفنتري» طوال البطولة بسبب القواعد الصارمة المتعلقة بالرعاية التجارية.

أول ثلاثية: في ديسمبر 2009، سجّل مهاجم كوفنتري سيتي فريدي إيستوود أول ثلاثية في تاريخ الملعب خلال مباراة أمام بيتربورو يونايتد.

أرقام كوفنتري سيتي وإحصاءاته

يحظى نادي كوفنتري سيتي، الذي يُعرف بلقب «سكاي بلوز»، بمكانة فريدة تعكس صموده في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. تأسس عام 1883 باسم سينجرز إف سي قبل أن يغيّر اسمه عام 1898، ويُذكر له بقاؤه في دوري الدرجة الأولى 34 عامًا متتاليًا.

ألقاب النادي وأبرز بطولاته

كأس الاتحاد الإنجليزي : لقب واحد (1987)

: لقب واحد (1987) كأس رابطة الدوري الإنجليزي: لقب واحد (2017)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ستيف أوجريزوفيتش (601)، برايان بوروز (474)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كلاري بورتون (189)، بيلي ليك (129)

ثورة كوفنتري سيتي (1962-1967)

غيّر المدرب البارز جيمي هيل هوية النادي بإدخال الزي السماوي ونشيد النادي والبرامج الحديثة الخاصة بيوم المباراة. وقاد الفريق إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى عام 1967.

المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي

تحت قيادة جون سيليت وجورج كورتيس، تغلب كوفنتري على فريق توتنهام هوتسبير المدجج بالنجوم 3-2 بعد الوقت الإضافي في ويمبلي. ولا تزال ضربة الرأس الارتمائية الشهيرة لكيث هوتشن من أكثر الصور رسوخًا في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي.