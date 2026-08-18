تحول كريستال بالاس من فريق اعتاد النجاة من الهبوط إلى نادٍ يحصد الألقاب بالفعل. فقد أنهى التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في عام 2025 انتظارًا دام 164 عامًا للفوز بلقب كبير، ثم تبعه الفريق بإحراز لقب أوروبي، ليؤكد واحدة من أكثر الفترات تميزًا في تاريخ النادي.

والآن تبدأ حقبة جديدة في سيلهرست بارك. يتولى بيير ساج المسؤولية في أول موسم كامل له، مع عودة المشاركات الأوروبية إلى جدول الفريق، إلى جانب روزنامة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستجلب مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل إلى جنوب لندن قبل عيد الميلاد.

فكيف يمكنك الحصول على تذاكر كريستال بالاس هذا الموسم؟ دع GOAL يستعرض لك بالتحديد الخيارات المتاحة لمشاهدة كريستال بالاس مباشرًة خلال موسم 2026/27.

ما هي مباريات كريستال بالاس المقبلة في موسم 2026/27؟

في ما يلي، يمكنك الاطلاع على مباريات كريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 22 أغسطس 2026 إيفرتون ضد كريستال بالاس هيل ديكنسون ستاديوم، ليفربول التذاكر السبت 29 أغسطس 2026 كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 فولهام ضد كريستال بالاس كرافن كوتيدج، لندن التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 19 سبتمبر 2026 ليدز يونايتد ضد كريستال بالاس إيلاند رود، ليدز التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026 كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026 برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاس أميكس ستاديوم، برايتون التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026 كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026 توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس توتنهام هوتسبير ستاديوم، لندن التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026 كريستال بالاس ضد ليفربول سيلهرست بارك، لندن التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا، كوفنتري التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026 كريستال بالاس ضد هال سيتي سيلهرست بارك، لندن التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026 تشيلسي ضد كريستال بالاس ستامفورد بريدج، لندن التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026 أستون فيلا ضد كريستال بالاس فيلا بارك، برمنجهام التذاكر

كما يشارك كريستال بالاس أيضًا في المنافسات الأوروبية هذا الموسم، مع إضافة تلك المباريات إلى جدول مزدحم بالفعل في سيلهرست بارك.

كيف تشتري تذاكر كريستال بالاس لموسم 2026/27؟

الطريقة الأكثر سهولة لشراء تذاكر كريستال بالاس هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة للمباريات على أرضه وخارجها، من دون الحاجة إلى عضوية أو نقاط ولاء.

تُطرح تذاكر سيلهرست بارك على مراحل، بدايةً لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء المصنفين وفق نقاط الولاء، وبعدها فقط تُطرح للبيع العام إذا تبقى أي شيء. ومع سعة تتجاوز قليلًا 25.000 متفرج، ومعدل تجديد شبه كامل للتذاكر الموسمية، إلى جانب المشاركة الأوروبية التي تزيد الطلب، فإن عددًا قليلًا جدًا من المباريات يصل أصلًا إلى تلك المرحلة الأخيرة. وبالنسبة لأي شخص لا يملك عضوية أو سجلًا سابقًا في الشراء، فإن المسار الرسمي نادرًا ما يفضي إلى الحصول على تذكرة.

أما StubHub فيزيل هذه العوائق بالكامل. يمكنك تصفح العروض لأي مباراة، ومقارنة المقاعد في مختلف أرجاء الملعب، وإتمام الشراء خلال دقائق. وبالنسبة لأكبر المباريات على أرض الفريق أمام مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل، فإن الشراء مبكرًا يمنحك أوسع خيارات المقاعد قبل تقلص التوافر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كريستال بالاس؟

تبدأ أسعار تذاكر كريستال بالاس للبالغين في سيلهرست بارك من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز العادية، مع ارتفاع الأسعار بحسب موقع المقعد، والمنافس، والتاريخ.

قد يُسعَّر المقعد نفسه بشكل مختلف من مباراة إلى أخرى، كما أن المباريات الأعلى طلبًا تنفد تذاكرها عبر القنوات الرسمية قبل أن تتاح الفرصة لمعظم الجماهير حتى للاطلاع عليها. وفي StubHub، تعكس الأسعار حجم الطلب المباشر بدلًا من فئة ثابتة، لذا توفر مباراتا إيبسويتش وهال أفضل قيمة خلال الخريف، بينما تأتي مباراتا مانشستر سيتي وليفربول ضمن الفئة الأعلى سعرًا.

وقد رفع النجاح الأخير لكريستال بالاس مستوى الطلب إلى أعلى من أي وقت مضى في تاريخ النادي، ما يجعل الحجز المبكر العامل الأهم على الإطلاق في تحديد ما ستدفعه.

ما تاريخ سيلهرست بارك؟

سيلهرست بارك هو ملعب كرة قدم يقع في منطقة كرويدون التابعة للندن، ويُعد ملعب كريستال بالاس منذ افتتاحه في عام 1924، وتبلغ سعته الحالية أكثر بقليل من 25.000 متفرج.

استضاف الملعب مباريات دولية في كرة القدم، إلى جانب مباريات خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 1948، كما تقاسمه تشارلتون أثليتيك من 1985 إلى 1991 وويمبلدون من 1991 إلى 2003. وأُعيدت الموافقة على خطط تجديد الملعب وتوسيعه من جانب مجلس كرويدون في أغسطس 2024، مع بدء الأعمال التمهيدية واقتراح استكمال المشروع في صيف 2027.

ويُعد سيلهرست بارك أيضًا مألوفًا لمشاهدي التلفزيون، بعدما استُخدم في مسلسل Ted Lasso من Apple TV باسم نيلسون رود، الملعب الخيالي لنادي AFC Richmond. كما أن مدرجاته الضيقة والمنحدرة بشدة، إلى جانب الدعم الجماهيري الصاخب على أرضه، تجعل منه واحدة من أكثر الرحلات صعوبة على الفرق الزائرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.