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Crystal Palace at Selhurst Park 2025Getty Images
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كيفية شراء تذاكر كريستال بالاس لموسم 2026/27: المباريات، الأسعار ومعلومات التذكرة الموسمية

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التذاكر
كريستال بالاس
الدوري الإنجليزي الممتاز

اطّلع على كيفية مشاهدة كريستال بالاس مباشرة هذا الموسم، بما في ذلك المكان الذي يمكنك شراء التذاكر منه بالتحديد

تحول كريستال بالاس من فريق اعتاد النجاة من الهبوط إلى نادٍ يحصد الألقاب بالفعل. فقد أنهى التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي في عام 2025 انتظارًا دام 164 عامًا للفوز بلقب كبير، ثم تبعه الفريق بإحراز لقب أوروبي، ليؤكد واحدة من أكثر الفترات تميزًا في تاريخ النادي.

والآن تبدأ حقبة جديدة في سيلهرست بارك. يتولى بيير ساج المسؤولية في أول موسم كامل له، مع عودة المشاركات الأوروبية إلى جدول الفريق، إلى جانب روزنامة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستجلب مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل إلى جنوب لندن قبل عيد الميلاد.

فكيف يمكنك الحصول على تذاكر كريستال بالاس هذا الموسم؟ دع GOAL يستعرض لك بالتحديد الخيارات المتاحة لمشاهدة كريستال بالاس مباشرًة خلال موسم 2026/27.

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ما هي مباريات كريستال بالاس المقبلة في موسم 2026/27؟

في ما يلي، يمكنك الاطلاع على مباريات كريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026إيفرتون ضد كريستال بالاسهيل ديكنسون ستاديوم، ليفربولالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026كريستال بالاس ضد مانشستر سيتيسيلهرست بارك، لندنالتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026فولهام ضد كريستال بالاسكرافن كوتيدج، لندنالتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاونسيلهرست بارك، لندنالتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026ليدز يونايتد ضد كريستال بالاسإيلاند رود، ليدزالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورستسيلهرست بارك، لندنالتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026برايتون آند هوف ألبيون ضد كريستال بالاسأميكس ستاديوم، برايتونالتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتدسيلهرست بارك، لندنالتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاستوتنهام هوتسبير ستاديوم، لندنالتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026كريستال بالاس ضد ليفربولسيلهرست بارك، لندنالتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاسكوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا، كوفنتريالتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026كريستال بالاس ضد هال سيتيسيلهرست بارك، لندنالتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026تشيلسي ضد كريستال بالاسستامفورد بريدج، لندنالتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026أستون فيلا ضد كريستال بالاسفيلا بارك، برمنجهامالتذاكر

كما يشارك كريستال بالاس أيضًا في المنافسات الأوروبية هذا الموسم، مع إضافة تلك المباريات إلى جدول مزدحم بالفعل في سيلهرست بارك.

كيف تشتري تذاكر كريستال بالاس لموسم 2026/27؟

الطريقة الأكثر سهولة لشراء تذاكر كريستال بالاس هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة للمباريات على أرضه وخارجها، من دون الحاجة إلى عضوية أو نقاط ولاء.

تُطرح تذاكر سيلهرست بارك على مراحل، بدايةً لحاملي التذاكر الموسمية، ثم للأعضاء المصنفين وفق نقاط الولاء، وبعدها فقط تُطرح للبيع العام إذا تبقى أي شيء. ومع سعة تتجاوز قليلًا 25.000 متفرج، ومعدل تجديد شبه كامل للتذاكر الموسمية، إلى جانب المشاركة الأوروبية التي تزيد الطلب، فإن عددًا قليلًا جدًا من المباريات يصل أصلًا إلى تلك المرحلة الأخيرة. وبالنسبة لأي شخص لا يملك عضوية أو سجلًا سابقًا في الشراء، فإن المسار الرسمي نادرًا ما يفضي إلى الحصول على تذكرة.

أما StubHub فيزيل هذه العوائق بالكامل. يمكنك تصفح العروض لأي مباراة، ومقارنة المقاعد في مختلف أرجاء الملعب، وإتمام الشراء خلال دقائق. وبالنسبة لأكبر المباريات على أرض الفريق أمام مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل، فإن الشراء مبكرًا يمنحك أوسع خيارات المقاعد قبل تقلص التوافر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر كريستال بالاس؟

تبدأ أسعار تذاكر كريستال بالاس للبالغين في سيلهرست بارك من نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز العادية، مع ارتفاع الأسعار بحسب موقع المقعد، والمنافس، والتاريخ.

قد يُسعَّر المقعد نفسه بشكل مختلف من مباراة إلى أخرى، كما أن المباريات الأعلى طلبًا تنفد تذاكرها عبر القنوات الرسمية قبل أن تتاح الفرصة لمعظم الجماهير حتى للاطلاع عليها. وفي StubHub، تعكس الأسعار حجم الطلب المباشر بدلًا من فئة ثابتة، لذا توفر مباراتا إيبسويتش وهال أفضل قيمة خلال الخريف، بينما تأتي مباراتا مانشستر سيتي وليفربول ضمن الفئة الأعلى سعرًا.

وقد رفع النجاح الأخير لكريستال بالاس مستوى الطلب إلى أعلى من أي وقت مضى في تاريخ النادي، ما يجعل الحجز المبكر العامل الأهم على الإطلاق في تحديد ما ستدفعه.

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ما تاريخ سيلهرست بارك؟

سيلهرست بارك هو ملعب كرة قدم يقع في منطقة كرويدون التابعة للندن، ويُعد ملعب كريستال بالاس منذ افتتاحه في عام 1924، وتبلغ سعته الحالية أكثر بقليل من 25.000 متفرج.

استضاف الملعب مباريات دولية في كرة القدم، إلى جانب مباريات خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 1948، كما تقاسمه تشارلتون أثليتيك من 1985 إلى 1991 وويمبلدون من 1991 إلى 2003. وأُعيدت الموافقة على خطط تجديد الملعب وتوسيعه من جانب مجلس كرويدون في أغسطس 2024، مع بدء الأعمال التمهيدية واقتراح استكمال المشروع في صيف 2027.

ويُعد سيلهرست بارك أيضًا مألوفًا لمشاهدي التلفزيون، بعدما استُخدم في مسلسل Ted Lasso من Apple TV باسم نيلسون رود، الملعب الخيالي لنادي AFC Richmond. كما أن مدرجاته الضيقة والمنحدرة بشدة، إلى جانب الدعم الجماهيري الصاخب على أرضه، تجعل منه واحدة من أكثر الرحلات صعوبة على الفرق الزائرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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