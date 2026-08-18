كيفية شراء تذاكر فيلادلفيا يونيون: مباريات MLS لعام 2026، زيارة ميسي، الأسعار والمزيد

يصل فيلادلفيا يونيون إلى قمة مستواه في التوقيت المثالي تمامًا. فبعد بداية بطيئة في موسم الدوري الأمريكي 2026، حقق فريق برادلي كارنيل أربعة انتصارات متتالية، بينها فوز بعد العودة في النتيجة على نيويورك سيتي، والآن تأتي أكبر ليلة في موسمه حتى الآن.

ليونيل ميسي وإنتر ميامي يحلان ضيفين على سوبارو بارك يوم الأربعاء 19 أغسطس، بعد أيام فقط من عودة الأرجنتيني من نهائي كأس العالم، في مباراة تُعد بسهولة التذكرة الأكثر طلبًا في تشستر هذا العام. وإلى جانب ذلك، لا تزال هناك ثماني مباريات أخرى على أرضه، بينما يسعى حامل درع المشجعين إلى القيام بمشوار جديد طويل في الأدوار الإقصائية.

الطلب سيكون هائلًا في الليالي الكبرى، لذا يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن كيفية حجز مقاعدكم لمباريات فيلادلفيا يونيون المقبلة، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها.

ما هي مباريات فيلادلفيا يونيون المقبلة؟

في ما يلي المباريات المتبقية لفيلادلفيا يونيون في الموسم العادي من الدوري الأمريكي لعام 2026:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأربعاء 19 أغسطس، 7.30 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي سوبارو بارك، تشستر التذاكر الأحد 23 أغسطس، 8.30 مساءً ET أوستن ضد فيلادلفيا يونيون Q2 Stadium، أوستن التذاكر السبت 29 أغسطس، 7.30 مساءً ET نيويورك ريد بولز ضد فيلادلفيا يونيون Sports Illustrated Stadium، هاريسون التذاكر السبت 5 سبتمبر، 7.30 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد CF Montreal سوبارو بارك، تشستر التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر، 7.30 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد FC Cincinnati سوبارو بارك، تشستر التذاكر الاثنين 14 سبتمبر، 9 مساءً ET سان دييجو ضد فيلادلفيا يونيون Snapdragon Stadium، سان دييجو التذاكر الأحد 20 سبتمبر، 8.30 مساءً ET سبورتنج كانساس سيتي ضد فيلادلفيا يونيون Children's Mercy Park، كانساس سيتي التذاكر السبت 26 سبتمبر، 7.30 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد أورلاندو سيتي سوبارو بارك، تشستر التذاكر السبت 10 أكتوبر، 7.30 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد ريال سولت ليك سوبارو بارك، تشستر التذاكر الخميس 15 أكتوبر، 8.30 مساءً ET شيكاجو فاير ضد فيلادلفيا يونيون Soldier Field، شيكاجو التذاكر السبت 17 أكتوبر، 2.30 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد شارلوت سوبارو بارك، تشستر التذاكر السبت 24 أكتوبر، 7.30 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد نيو إنجلاند ريفولوشن سوبارو بارك، تشستر التذاكر الخميس 29 أكتوبر، 8.30 مساءً ET ناشفيل ضد فيلادلفيا يونيون Geodis Park، ناشفيل التذاكر السبت 31 أكتوبر، 2 مساءً ET FC Cincinnati ضد فيلادلفيا يونيون TQL Stadium، سينسيناتي التذاكر السبت 7 نوفمبر، 5 مساءً ET فيلادلفيا يونيون ضد تورونتو سوبارو بارك، تشستر التذاكر

كيف تشتري تذاكر فيلادلفيا يونيون؟

أسهل وأكثر الطرق موثوقية لشراء تذاكر فيلادلفيا يونيون هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة لكل المباريات المتبقية على أرضه وخارجها، مع تحديث الأسعار مباشرة، وإمكانية مقارنة المقاعد في جميع أنحاء الملعب قبل الشراء.

سواء كنت تبحث عن تذكرة لمباراة واحدة في أمسية هادئة بمنتصف الأسبوع أو عن مقاعد في اللحظات الأخيرة لأكبر مباريات الموسم، فإن StubHub يوفر خيارات عبر مختلف الفئات السعرية. وبالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل زيارة إنتر ميامي، فإن الشراء مبكرًا قدر الإمكان يمنحك أوسع اختيار من الأقسام وأفضل الأسعار قبل تقلص العروض المتاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فيلادلفيا يونيون؟

في المباريات العادية للموسم المنتظم على ملعب سوبارو بارك، تتراوح أسعار تذاكر فيلادلفيا يونيون عادة بين 40 و80 دولارًا أمريكيًا، مع اختلاف الأسعار بحسب المنافس، ويوم الأسبوع، والمكان الذي تجلس أو تقف فيه داخل الملعب.

أما المباريات الكبرى فلها قصة مختلفة. فتذاكر زيارة إنتر ميامي تُباع بعلاوة سعرية كبيرة، كما هو الحال أينما لعب ميسي، لذا توقع أسعارًا أعلى بكثير من النطاق المعتاد لهذه المباراة. وعلى StubHub، تتقلب أسعار المباريات المتبقية بحسب الطلب، كما تختفي أرخص المقاعد في أكبر الليالي أولًا، ما يجعل الشراء المبكر الخيار الأذكى.

ماذا يُنتظر من فيلادلفيا يونيون في 2026؟

يدخل يونيون هذه المرحلة بصفته حامل درع المشجعين، بعدما تصدر الموسم العادي لعام 2025 برصيد 66 نقطة، واستقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري الأمريكي تحت قيادة المدرب برادلي كارنيل. وبدأ موسم 2026 ببطء، لكن المعادلة التي منحته الدرع، وهي الدفاع المنظم، والهجمات العمودية السريعة، والجماهير الحماسية بلا هوادة على أرضه، عادت للعمل من جديد مع أربعة انتصارات متتالية قبل مواجهة ميامي.

الجدول المتبقي يمنح الجماهير الكثير من المباريات التي تستحق الترقب. فليلة ميسي في 19 أغسطس هي العنوان الأبرز بلا شك، لكن الأمتار الأخيرة من الموسم تتضمن أيضًا مواجهتين أمام FC Cincinnati، ورحلة تنافسية إلى نيويورك ريد بولز، وآخر مباراة على أرضه ضد تورونتو في 7 نوفمبر، وهي مواجهة قد تحمل تأثيرات على ترتيب المراكز في الأدوار الإقصائية.

في سوبارو بارك، توقعوا أن يكون River End في كامل صوته. فمجموعة المشجعين Sons of Ben تحول كل مباراة على أرضه إلى حدث، وعندما تنطلق Doop بعد هدف ليونيون، تصبح الأجواء من بين الأفضل في الدوري الأمريكي.

تاريخ سوبارو بارك

سوبارو بارك ملعب مخصص لكرة القدم يتسع لـ18,500 متفرج في تشستر بولاية بنسلفانيا، ويقع بجوار جسر كومودور باري على الواجهة المائية لنهر ديلاوير. ويُعد هذا الملعب معقل فيلادلفيا يونيون منذ افتتاحه في 2010.

ويجعل التصميم المدمج للملعب كل مقعد قريبًا من أرضية الميدان، وهو ما يُعد جزءًا كبيرًا من سبب اعتباره أحد أفضل الأماكن لمشاهدة كرة القدم في أمريكا. وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف سوبارو بارك العديد من مباريات اتحاد الرجبي، بما في ذلك مباريات جامعية، ومواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز للرجبي بين نيوكاسل فالكونز وساراسينز، ومباراة دولية بين الولايات المتحدة وMaori All Blacks.