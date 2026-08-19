تذاكر فولهام لموسم 2026-27 متاحة الآن للبيع، استعدادًا للموسم الخامس تواليًا للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والبداية ستكون قوية بمواجهة ديربي غرب لندن أمام تشيلسي على ملعب كرافن كوتيدج يوم الاثنين 24 أغسطس. إنها حقبة جديدة على ضفاف التايمز، مع تولي ألفارو أربيلوا المسؤولية بعد رحيل ماركو سيلفا إلى بنفيكا عقب خمسة أعوام على رأس الجهاز الفني، ووصول صفقات جديدة من بينها جونزالو جارسيا وشيا تشارلز لإنعاش التشكيلة.

وبعد احتلال المركز 11 في موسمين متتاليين، سيملأ المشجعون مدرجات كرافن كوتيدج لمعرفة ما إذا كان أربيلوا قادرًا على دفع فولهام إلى مراكز أعلى، مع زيارة برايتون في يوم البوكسينج ثم أرسنال في 30 ديسمبر. ويأخذكم GOAL في جولة لمعرفة أماكن شراء تذاكر فولهام، وأسعارها، وجدول كل المباريات البيتية هذا الموسم.

مباريات فولهام المقبلة على ملعب كرافن كوتيدج في موسم 2026-27

فيما يلي القائمة الكاملة المؤكدة لمباريات فولهام على أرضه في كرافن كوتيدج خلال موسم 2026-27:

التاريخ المباراة البطولة التذاكر الاثنين 24 أغسطس فولهام ضد تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 سبتمبر فولهام ضد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 سبتمبر فولهام ضد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أكتوبر فولهام ضد هال سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر فولهام ضد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر فولهام ضد بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر فولهام ضد برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 26 ديسمبر فولهام ضد برايتون آند هوف ألبيون الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر فولهام ضد أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير فولهام ضد توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير فولهام ضد أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير فولهام ضد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 10 فبراير فولهام ضد نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 27 فبراير فولهام ضد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس فولهام ضد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل فولهام ضد سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو فولهام ضد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو فولهام ضد إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو فولهام ضد كوفنتري سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

التواريخ صادرة عن الإعلان الرسمي لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتم تأكيد مواعيد انطلاق المباريات قبل أسابيع قليلة من كل جولة بعد اختيار المباريات التلفزيونية، لذا تأكد دائمًا مرة أخرى قبل السفر. كما ستُضاف مواعيد مباريات الكؤوس، بما في ذلك مواجهة على أرضه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام AFC Wimbledon، بمجرد تأكيدها.

كيف تشتري تذاكر فولهام لموسم 2026-27؟

أفضل طريقة لشراء تذاكر فولهام بالسعر الرسمي هي عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، حيث تُطرح المقاعد على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لأعضاء النادي المصنفين وفق نقاط الولاء، وأخيرًا للجمهور في البيع العام، رغم أن أكبر المباريات نادرًا ما تصل إلى هذه المرحلة. وتضمن التذكرة الموسمية دخول كل مباريات الدوري على أرضه، إضافة إلى أولوية في مباريات الكؤوس، لكنها نفدت بالنسبة للمشجعين الجدد، مع بقاء قائمة الانتظار الطريق الوحيد للحصول عليها.

أما بالنسبة للجميع، فإن StubHub هو الخيار الواقعي، إذ يعرض تذاكر لكل مباريات فولهام على أرضه، بما في ذلك المباريات المخصصة للأعضاء فقط والمباريات التي نفدت تذاكرها، مع أسعار إعادة بيع تبدأ من نحو 53 يورو، وكل عملية شراء مشمولة بضمان FanProtect. وتعمل تذاكر المباريات خارج الأرض بطريقة مماثلة، إذ يبيعها النادي أولًا لحاملي التذاكر الموسمية وفق أسبقية الحجز، ثم تتولى منصات إعادة البيع البقية.

ولمن يرغب في تجربة مميزة يوم المباراة، يمكن حجز باقات الضيافة عبر الموقع الرسمي للنادي، وتتراوح بين Johnny Haynes وThameside Superboxes مع بوفيهات ومشروبات مشمولة ومقاعد شرفة، وصولًا إلى Chairman's Lounge مع خدمة فضية إلى جانب أساطير النادي، وتجربة تناول الطعام قبل المباراة خارج الملعب في Fulham Palace. الخيارات محدودة، والاستفسار لا يضمن الحصول على مقعد، لذا يُنصح بتسجيل الاهتمام مبكرًا في المباريات الكبرى.

كم تبلغ أسعار تذاكر فولهام لموسم 2026-27؟

لا تزال تذاكر فولهام من بين الأكثر affordable في لندن ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وتختلف أسعار يوم المباراة بالقيمة الرسمية في كرافن كوتيدج بحسب موقع المقعد والمنافس ووقت الموسم، وقد جرى تنظيمها مؤخرًا على النحو التالي:

الفئة البالغ كبار السن الطالب الناشئ هامرسميث £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 بوتني هوم £35.00 £30.00 £30.00 £15.00 Johnny Haynes E+F £50.00 £45.00 £45.00 £25.00 Johnny Haynes Other £40.00 £35.00 £35.00 £15.00

وفي سوق إعادة البيع، طُرحت تذاكر فولهام بدءًا من نحو 53 يورو للمباريات الأقل طلبًا، قبل أن ترتفع الأسعار بشكل حاد لمباراة الديربي أمام تشيلسي، ومباراة يوم البوكسينج أمام برايتون، وزيارات أرسنال وليفربول وقطبي مانشستر. قارن كل ما هو متاح حاليًا على StubHub قبل أن ترتفع الأسعار مع اقتراب يوم المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كرافن كوتيدج

يُعد كرافن كوتيدج أحد أكثر الملاعب عراقة في كرة القدم الإنجليزية، وهو معقل أقدم نادٍ في لندن لعب في الدرجة الأولى، ويشتهر بموقعه النهري على ضفاف التايمز، ومدرج Johnny Haynes التاريخي، ومدرج Riverside Stand الذي أُعيد تطويره حديثًا ونجح في تحديث الملعب مع الحفاظ على سحره الكلاسيكي. ولم يسبق لفولهام أن فاز بلقب كبير، إذ اكتفى بالوصافة في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1975 والدوري الأوروبي عام 2010، لذا يحمل كل موسم في كوتيدج الأمل في إنهاء هذا الانتظار أخيرًا.

الوصول إلى الملعب يكون أسهل عبر وسائل النقل العام، في ظل القيود الكبيرة على مواقف السيارات حوله. وتخدم الملعب محطات بوتني بريدج، وهامرسميث، وفولهام برودواي في مترو لندن، إلى جانب بوتني على شبكة National Rail، وحافلات أيام المباريات من كينجستون وبوتني وهامرسميث. وإذا كنت ترغب في إلقاء نظرة أقرب خارج أيام المباريات، فهناك جولات إرشادية في الملعب باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية تبدأ من نحو 22 جنيهًا إسترلينيًا، وتشمل نفق اللاعبين وغرف الملابس وجانب الملعب وشرفة Cottage الشهيرة.

ومع افتتاح الموسم بمباراة ديربي، وبداية حقبة مدرب جديد، وزيارات احتفالية من برايتون وأرسنال، سيكون الطلب مرتفعًا على كرافن كوتيدج طوال الموسم. احجز تذاكر فولهام لموسم 2026-27 على StubHubاليوم قبل نفاد تذاكر أكبر المباريات.