كيفية شراء تذاكر فلامنجو 2026: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري البرازيلي الدرجة الأولى والمزيد

الرغبة في مشاهدة فلامنغو، حامل لقبَي الدوري البرازيلي الدرجة الأولى «برازيلييرو سيري آ» وكوبا ليبرتادوريس، وهو يخوض مبارياته، قوية لدى عشاق كرة القدم حول العالم. وبينما يرتفع الطلب للغاية على مشاهدة «روبو-نيغرو» على أرضية ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، لا تزال فرص الحصول على التذاكر متاحة.

وبعد أن حصد لقبه الثامن في الدوري خلال الموسم الماضي، ليصبح صاحب ثاني أكبر رصيد مشترك من الألقاب في تاريخ البرازيل، يتطلع فلامنغو الآن إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه قبل وصول الموسم الحالي إلى نهايته.



ومع تألق النجوم البرازيليين المحليين مثل بيدرو، ولوكاس باكيتا، وصامويل لينو، إلى جانب الوافدين الأجانب مثل جيورجيان دي أراسكايتا وجورجينيو، أمام جماهير فلامنغو أسبوعًا بعد أسبوع، فلا وقت أفضل من الآن لحجز مقاعدك في المباريات.

كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة فلامنغو يقدم عرضًا كرويًا رائعًا هذا الموسم؟ دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأسعار والمزيد.

مباريات فلامنغو المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (8:30 مساءً) كروزيرو ضد فلامنغو مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4 مساءً) فلامنغو ضد بوتافوغو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (4 مساءً) كلوبي دو ريمو ضد فلامنغو باينياو، بيليم التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (3 مساءً) فلامنغو ضد كورينثيانز ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (3 مساءً) فلامنغو ضد ريد بول براغانتينو ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الأربعاء، 7 أكتوبر (3 مساءً) سانتوس إف سي ضد فلامنغو أوربانو كالديرا، سانتوس التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (3 مساءً) فلامنغو ضد فلومينينسي ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر

كيفية شراء تذاكر فلامنغو

يمكنك شراء تذاكر فلامنغو الرسمية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية Flamengo Ingressos أو حضوريًا من مقر النادي في غافيا وشباك تذاكر ملعب ماراكانا. وعادة ما تُطرح تذاكر الجمهور العام للبيع قبل المباراة بثلاثة إلى أربعة أيام، مباشرة بعد إغلاق نوافذ الأولوية الخاصة بأعضاء النادي.

يحصل الأعضاء الرسميون في نادي فلامنغو ضمن برنامج Nação Sócio-Torcedor على أولوية كبيرة وفرص أفضل لشراء تذاكر المباريات.

تُفتح نوافذ بيع التذاكر بشكل متسلسل بحسب فئة العضوية، إذ يمكن لأصحاب الخطط الأعلى مثل Diamond/Platinum أو فئات Maraca الشراء أولًا، يليهم أصحاب الفئات الأدنى والخطط الوطنية مثل Nação Sem Fronteiras. كما يمكن للأعضاء الحصول على خصم يصل إلى 50% على أسعار التذاكر القياسية لبعض المباريات الإقليمية والوطنية.

إضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات فلامنغو من السوق الثانوية. ويعد Ticombo أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فلامنغو؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الاسمية لمباريات فلامنغو المنزلية العادية على ملعب ماراكانا في ريو عمومًا بين 80 ريالًا برازيليًا و500 ريال برازيلي (نحو 15 إلى 90 دولارًا) للجمهور العام، وذلك بحسب فئة المقاعد. ومع ذلك، يمكن أن تتضاعف الأسعار أو حتى تتجاوز ذلك بثلاثة أضعاف في المباريات الكبيرة مثل ديربي فلا-فلو (فلامنغو ضد فلومينينسي)، الذي يُقام لاحقًا في 11 أكتوبر كما هو موضح أعلاه، أو مواجهات الأدوار الإقصائية في كوبا ليبرتادوريس.

ويعتمد النادي على هيكل أولوية صارم، مع تقديم تخفيضات كبيرة في الأسعار لأعضاء Nação (رابطة المشجعين) الذين يدفعون ما لا يقل عن 20 ريالًا برازيليًا مقابل المقاعد الأساسية.

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ماراكانا

يُنظر إلى ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي يحمل رسميًا اسم Estádio Jornalista Mário Filho، على نطاق عالمي باعتباره المعبد الأبرز لكرة القدم في العالم. وهو ملعب يظهر على قائمة الملاعب التي يطمح كل مشجع لكرة القدم إلى زيارتها.

بُني لاستضافة كأس العالم 1950، وكان يومًا ما أكبر ملعب على وجه الأرض بسعة هائلة بلغت قرابة 200.000 متفرج وقوفًا. وبعد تحديثات مكثفة لتلبية معايير السلامة الصارمة، يعمل اليوم كملعب كامل المقاعد بسعة 78.838 مقعدًا.

لا يزال ماراكانا أكبر ملعب في البرازيل وأحد الرموز الأسطورية للثقافة الرياضية في أميركا الجنوبية. وإلى جانب كونه الملعب المشترك لعملاقي أندية ريو، فلامنغو وفلومينينسي، فإنه يستضيف أيضًا بانتظام مباريات مهمة للمنتخب البرازيلي.

وعاش بيليه، الابن الأكثر محبوبية لكرة القدم البرازيلية، العديد من اللحظات التي لا تُنسى في ماراكانا. فقد خاض ظهوره الأول مع المنتخب هناك عام 1957، وبعدها بـ12 عامًا، في 1969، سجل الهدف رقم 1.000 («أو ميليزيمو») في مسيرته الاحترافية، عندما نفذ ركلة جزاء لصالح سانتوس أمام فاسكو دا غاما. كما خاض بيليه مباراته الأخيرة مع البرازيل على هذا الملعب في عام 1971.

قائمة أرقام وإحصائيات فلامنغو

يعد فلامنغو (Clube de Regatas do Flamengo) أحد أنجح أندية كرة القدم وأكثرها جماهيرية في العالم. ويتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا له، ويحمل ميزة بارزة تتمثل في أنه لم يهبط مطلقًا من الدرجة الأولى في كرة القدم البرازيلية.

أبرز الألقاب والإنجازات

الألقاب العالمية: كأس إنتركونتيننتال واحدة (1981).

الألقاب القارية: 4 ألقاب في كوبا ليبرتادوريس (1981، 2019، 2022، 2025).

البطولات المحلية: 8 ألقاب في كامبيوناتو برازيلييرو سيري آ (1980، 1982، 1983، 1992، 2009، 2019، 2020، 2025).

الكؤوس المحلية: 5 ألقاب في كوبا دو برازيل (1990، 2006، 2013، 2022، 2024).

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: جونيور (876)، زيكو (732)

الأكثر تسجيلًا: زيكو (508)، ديدا (264)

سلسلة اللاهزيمة

اشتهر فلامنغو بخوض 52 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات بين 1978 و1979، بقيادة الجيل الذهبي المكون من زيكو وجونيور.



